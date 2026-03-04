क्या आपने देखी पानी के नीचे वाली सड़क? ये हैं दुनिया की सबसे खतरनाक अंडरवाटर टनल

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजक्या आपने देखी पानी के नीचे वाली सड़क? ये हैं दुनिया की सबसे खतरनाक अंडरवाटर टनल

दुनिया भर में समुद्र और नदियों के नीचे सुरंगें बनाकर सफर को सुगम बनाया जा रहा है. आइए जानें दुनिया की सबसे खतरनाक अंडरवाटर टनल के बारे में जानते हैं, जिनके नीचे से इंसान गुजरता है.

By : निधि पाल  | Updated at : 04 Mar 2026 04:26 PM (IST)
इंसानी इंजीनियरिंग अब जमीन और पहाड़ों को चीरने के बाद समंदर की गहराइयों को फतह कर रही है. कल्पना कीजिए कि आप ट्रेन या कार से सफर कर रहे हैं और आपके ऊपर मछलियां तैर रही हैं और चारों तरफ पानी का अथाह दबाव है. जापान की सेइकान टनल से लेकर इंग्लैंड-फ्रांस को जोड़ने वाली चैनल टनल तक, ये अंडरवाटर सुरंगें न केवल सफर को छोटा करती हैं, बल्कि तकनीक का अद्भुत नमूना भी पेश करती हैं. अब भारत भी इस खास क्लब में शामिल होने जा रहा है. आइए जानें.

1/8
दुनिया की सबसे लंबी अंडरवाटर रेलवे टनल की बात करें तो यह गौरव जापान की सेइकान टनल को हासिल है. इस पूरी सुरंग की कुल लंबाई लगभग 53.85 किलोमीटर है, जिसमें से करीब 23 किलोमीटर का विशाल हिस्सा समंदर के तल के नीचे बना हुआ है.
2/8
यह टनल जापान के दो प्रमुख द्वीपों, होनशु और होक्काइडो को आपस में रेल मार्ग के जरिए जोड़ती है. समुद्री पानी के भीषण दबाव और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद इस सुरंग का निर्माण इंजीनियरिंग की दुनिया में एक मिसाल माना जाता है. यह टनल न केवल यात्रियों के लिए बल्कि माल ढुलाई के लिए भी जापान की जीवनरेखा है.
Published at : 04 Mar 2026 04:21 PM (IST)
