क्या आपने देखी पानी के नीचे वाली सड़क? ये हैं दुनिया की सबसे खतरनाक अंडरवाटर टनल

यह टनल जापान के दो प्रमुख द्वीपों, होनशु और होक्काइडो को आपस में रेल मार्ग के जरिए जोड़ती है. समुद्री पानी के भीषण दबाव और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद इस सुरंग का निर्माण इंजीनियरिंग की दुनिया में एक मिसाल माना जाता है. यह टनल न केवल यात्रियों के लिए बल्कि माल ढुलाई के लिए भी जापान की जीवनरेखा है.