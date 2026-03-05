कम जगह में लगाएं ये 3 खुशबूदार पौधे, रात में मिलेगी नेचुरल फ्रेगरेंस

आजकल लोग अपने घर की बालकनी और छत को छोटा-सा गार्डन बना रहे हैं.हर किसी की चाहत होती है कि घर में हरियाली के साथ-साथ अच्छी खुशबू भी रहे. ऐसे में कुछ ऐसे पौधे हैं, जो दिन में तो साधारण दिखते हैं, लेकिन रात होते ही अपनी महक से पूरा वातावरण सुगंधित कर देते हैं. आइए जानते हैं ऐसे ही तीन खास पौधों के बारे में, जिन्हें आप आसानी से गमले में उगा सकते हैं.

गमले में लगाएं रातरानी

रातरानी का नाम आपने जरूर सुना होगा. यह पौधा अपनी तेज और मीठी खुशबू के लिए जाना जाता है.जैसे ही शाम होती है, इसकी महक धीरे-धीरे चारों तरफ फैलने लगती है और रात में तो पूरा माहौल खुशबूदार हो जाता है.

रातरानी को लगाने के लिए मध्यम आकार का गमला चुनें. गार्डन की मिट्टी में थोड़ा गोबर की खाद या कम्पोस्ट मिला लें. ध्यान रखें कि गमले के नीचे पानी निकलने की जगह जरूर हो. पौधा लगाने के बाद हल्का पानी दें.इसे हल्की धूप पसंद है.रोज ज्यादा पानी देने की जरूरत नहीं है, बस मिट्टी हल्की नम रहे.महीने में एक बार जैविक खाद डालने से पौधा अच्छे से बढ़ता है.

घर में लगाएं मोगरा



मोगरा के सफेद फूल देखने में जितने खूबसूरत होते हैं, उसकी खुशबू उतनी ही प्यारी होती है. खास बात यह है कि इसकी महक शाम और रात के समय ज्यादा महसूस होती है. यही वजह है कि लोग इसे बालकनी और छत पर लगाना पसंद करते हैं.मोगरा को धूप वाली जगह पर रखें. गमले में मिट्टी के साथ गोबर की खाद या वर्मी कम्पोस्ट मिला लें. पौधा लगाने के बाद हल्का पानी दें.20 से 25 दिन में एक बार जैविक खाद डालें.अच्छी धूप और सही देखभाल मिलने पर मोगरा खूब फूल देता है और आपकी बालकनी को खुशबू से भर देता है.

चमेली भी है बेहद लोकप्रिय

चमेली भी एक बेहद लोकप्रिय खुशबूदार पौधा है. इसके सफेद और पीले फूल शाम के समय ज्यादा महकते हैं.यह पौधा गमले में बहुत आसानी से उग जाता है और ज्यादा जगह भी नहीं लेता.इसको उगाने के लिये अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी तैयार करें. गमले में मिट्टी के साथ थोड़ी खाद मिलाकर पौधा लगाएं.इसे ऐसी जगह रखें जहां अच्छी धूप आती हो.समय-समय पर हल्की छंटाई करें. इससे नई शाखाएं निकलती हैं.हर महीने ऑर्गेनिक खाद डालें, ताकि ज्यादा फूल आएं.अगर आप रोज थोड़ी-सी देखभाल करें, तो ये पौधे लंबे समय तक फूल के साथ खूशबू देते हैं.



