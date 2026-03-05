कांग्रेस ने हरियाणा से राज्यसभा उम्मीदवार का किया ऐलान, कर्मवीर सिंह बौद्ध को बनाया प्रत्याशी

कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा से अपने राज्यसभा उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है. कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है. जिसमें हरियाणा से कर्मवीर सिंह बौद्ध को प्रत्याशी बनाया गया है. उनके नाम को लेकर पहले से ही चर्चा तल रही है, जिसके बाद इसका औपचारिक ऐलान भी कर दिया गया है.

कर्मवीर सिंह बौद्ध हरियाणा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी होंगे. उनका नाम के साथ कांग्रेस ने यहां दलित चेहरे को आगे बढ़ाया है. कर्मवीर सिंह अंबाला के रहने वाले हैं और साल 2024 के चुनाव में वो यहां मुलाना विधानसभा सीट से टिकट के लिए प्रमुख दावेदार रह चुके है. कांग्रेस आलाकमान ने उनके नाम पर सहमति जता दी है, जिसके बाद उन्हें कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया है.

कौन हैं कांग्रेस प्रत्याशी कर्मवीर सिंह बौद्ध?

कर्मवीर सिंह बौद्ध हरियाणा सिविल सचिवालय में सुपरिटेंडेंट पद पर रह चुके हैं. पांच साल पहले वो इस पद से सेवानिवृत्त हो गए थे, जिसके बाद से ही वो कांग्रेस के साथ जुड़ गए थे. उनकी पत्नी भी श्रम विभाग में असिस्टेंट पद पर हैं. कर्मवीर से पहले हरियाणा से अशोक तंवर और उदय भान के नाम को लेकर भी चर्चा की जा रही थी लेकिन, अंतिम मुहर कर्मवीर के नाम पर लगी.

बीजेपी ने संजय भाटिया को बनाया उम्मीदवार

बता दें कि हरियाणा के दो राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है. विधायकों की संख्याबल के हिसाब से एक सीट कांग्रेस और एक सीट भाजपा के खाते में जाना तय है. बीजेपी अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान पहले ही कर चुकी है. बीजेपी ने करनाल के पूर्व सांसद रहे संजय भाटिया को अपना प्रत्याशी बनाया है. मंगलवार को ही भाजपा ने अपने प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया था और अब कांग्रेस ने कर्मवीर सिंह को मैदान में उतार दिया है.

राज्य सभा चुनाव के अधिसूचित कार्यक्रम के अनुसार, मतदान 16 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगी और मतगणना उसी दिन शाम 5 बजे होगी. आगामी रिक्तियों को देखते हुए चुनाव आयोग ने सुचारू रूप से चुनावी प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए एक विस्तृत समय सारणी तैयार की है. नामांकन पत्रों की जांच 6 मार्च को होगी, जबकि उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 9 मार्च निर्धारित की गई है.

करनाल एनकाउंटर: STF ने मुठभेड़ में दो शूटरों को दबोचा, पैरों में लगी गोली, हथियार बरामद



