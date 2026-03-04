हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Salty Sweat and Tears: आंसू और पसीना नमकीन क्यों होता है, शरीर में कहां बनता है इतना नमक?

Salty Sweat and Tears: आंसू और पसीना नमकीन क्यों होता है, शरीर में कहां बनता है इतना नमक?

Salty Sweat and Tears: इंसान के आंसू और पसीने का स्वाद नमकीन होता है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह और क्या कहता है साइंस.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 04 Mar 2026 06:50 PM (IST)
Salty Sweat and Tears: इंसान के आंसू और पसीने का स्वाद नमकीन होता है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह और क्या कहता है साइंस.

Salty Sweat and Tears: हमारे आंसू और पसीने का स्वाद नमकीन होता है. लेकिन यह नमकीनपन अचानक नहीं होता. यह सीधे तौर पर इस बात से जुड़ा हुआ है कि इंसान का शरीर कैसे बैलेंस बनाएं रखता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है और जरूरी अंगों की रक्षा करता है. आइए जानते हैं कि पसीने और आंसू को यह नमक कैसे मिलता है.

1/6
आंसू और पसीने का स्वाद नमकीन होने की मुख्य वजह सोडियम क्लोराइड है. इसे आमतौर पर नमक कहा जाता है. सोडियम के साथ इनमें पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं. ये मिनरल्स फ्लूइड बैलेंस बनाए रखने, नर्व सिग्नल को सपोर्ट करने और मसल्स के सही काम को पक्का करने के लिए जरूरी हैं. अब क्योंकि आंसू और पसीना ब्लड स्ट्रीम से जुड़े फ्लूइड से निकलते हैं इस वजह से उनमें यह घुले हुए सॉल्ट नेचुरली होते हैं.
आंसू और पसीने का स्वाद नमकीन होने की मुख्य वजह सोडियम क्लोराइड है. इसे आमतौर पर नमक कहा जाता है. सोडियम के साथ इनमें पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं. ये मिनरल्स फ्लूइड बैलेंस बनाए रखने, नर्व सिग्नल को सपोर्ट करने और मसल्स के सही काम को पक्का करने के लिए जरूरी हैं. अब क्योंकि आंसू और पसीना ब्लड स्ट्रीम से जुड़े फ्लूइड से निकलते हैं इस वजह से उनमें यह घुले हुए सॉल्ट नेचुरली होते हैं.
2/6
आंसू लगभग 98% पानी से बने होते हैं. लेकिन बाकी हिस्से में नमक, प्रोटीन और तेल होते हैं. हर आंसू में थोड़ा सा नमक होता है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने में मदद करता है.
आंसू लगभग 98% पानी से बने होते हैं. लेकिन बाकी हिस्से में नमक, प्रोटीन और तेल होते हैं. हर आंसू में थोड़ा सा नमक होता है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने में मदद करता है.
Published at : 04 Mar 2026 06:50 PM (IST)
Embed widget