आंसू और पसीने का स्वाद नमकीन होने की मुख्य वजह सोडियम क्लोराइड है. इसे आमतौर पर नमक कहा जाता है. सोडियम के साथ इनमें पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं. ये मिनरल्स फ्लूइड बैलेंस बनाए रखने, नर्व सिग्नल को सपोर्ट करने और मसल्स के सही काम को पक्का करने के लिए जरूरी हैं. अब क्योंकि आंसू और पसीना ब्लड स्ट्रीम से जुड़े फ्लूइड से निकलते हैं इस वजह से उनमें यह घुले हुए सॉल्ट नेचुरली होते हैं.