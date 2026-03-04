एक्सप्लोरर
Salty Sweat and Tears: आंसू और पसीना नमकीन क्यों होता है, शरीर में कहां बनता है इतना नमक?
Salty Sweat and Tears: इंसान के आंसू और पसीने का स्वाद नमकीन होता है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह और क्या कहता है साइंस.
Salty Sweat and Tears: हमारे आंसू और पसीने का स्वाद नमकीन होता है. लेकिन यह नमकीनपन अचानक नहीं होता. यह सीधे तौर पर इस बात से जुड़ा हुआ है कि इंसान का शरीर कैसे बैलेंस बनाएं रखता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है और जरूरी अंगों की रक्षा करता है. आइए जानते हैं कि पसीने और आंसू को यह नमक कैसे मिलता है.
1/6
2/6
Published at : 04 Mar 2026 06:50 PM (IST)
Tags :Salty Sweat Salty Tears Body Salt
जनरल नॉलेज
8 Photos
क्या आपने देखी पानी के नीचे वाली सड़क? ये हैं दुनिया की सबसे खतरनाक अंडरवाटर टनल
जनरल नॉलेज
8 Photos
किताब खोलते ही क्यों आने लगती है नींद, पढ़ते वक्त ही क्यों छा जाता है दुनियाभर का आलस?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
जनरल नॉलेज
इस देश में रविवार को किया काम तो हो सकती है जेल, जानिए क्या है वहां का कानून?
जनरल नॉलेज
यहां शादी में दहेज देते हैं लड़के, जानें आखिर किस कोने में बसता है दुनिया का सबसे अलग समाज?
जनरल नॉलेज
किसी देश के सुप्रीम लीडर की हत्या के खिलाफ क्या ट्रंप पर चल सकता है मुकदमा, क्या है इंटरनेशनल लॉ?
जनरल नॉलेज
ईरान में कितने रुपये लीटर है पेट्रोल, भारत से सस्ता या महंगा?
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion