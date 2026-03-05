वरमाला के वक्त अचानक चरमराया डोला स्टेज, लड़खड़ाकर गड्ढे में गिरे दूल्हा दुल्हन, वीडियो वायरल

शादी हो और उसमें ड्रामा न हो, ऐसा कैसे हो सकता है. भारतीय शादियों में जहां एक तरफ डीजे की धुन पर रिश्तेदार झूमते हैं, वहीं दूसरी तरफ हर रस्म के साथ जुड़ा होता है उत्साह और रोमांच. खासकर वरमाला का पल तो हर शादी का सबसे यादगार और भावुक लम्हा माना जाता है. दूल्हा-दुल्हन स्टेज पर आते हैं, कैमरे फ्लैश करते हैं, परिवार वाले मोबाइल तैयार रखते हैं और हर कोई उस खास क्षण का गवाह बनना चाहता है. लेकिन सोचिए, अगर इसी रोमांटिक पल में स्टेज ही जवाब दे दे तो क्या होगा. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और हंसी भी नहीं रोक पा रहे.

वरमाला से पहले ही हुआ ‘स्टेज टेस्ट’

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दुल्हन हाथ में वरमाला लिए स्टेज पर चढ़ती है. दूल्हा सामने खड़ा मुस्कुरा रहा होता है. दोनों एक-दूसरे को वरमाला पहनाने ही वाले होते हैं कि अचानक जोर की आवाज आती है और पूरा स्टेज नीचे धंस जाता है. देखते ही देखते दूल्हा-दुल्हन दोनों हाथ में वरमाला पकड़े गड्ढेनुमा हिस्से में गिर जाते हैं.

मेहमानों में मचा हड़कंप

जैसे ही स्टेज गिरता है, वहां मौजूद मेहमानों में अफरा-तफरी मच जाती है. कुछ लोग चौंककर पीछे हटते हैं तो कुछ तुरंत आगे बढ़कर मदद के लिए दौड़ते हैं. वीडियो में साफ दिखता है कि आसपास खड़े लोग दूल्हा-दुल्हन को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं. अच्छी बात यह रही कि दोनों को कोई गंभीर चोट नहीं आई और थोड़ी ही देर में वे संभल गए. हालांकि हैरानी वाली बात ये है कि वीडियो पूरी तरह से एआई जनरेटेड है.

सोशल मीडिया पर मजेदार रिएक्शन

इस वीडियो को सोशल मीडिया पर लाखों बार देखा जा चुका है. यूजर्स तरह-तरह के मजेदार कमेंट कर रहे हैं. कोई लिख रहा है कि शादी से पहले ही जिंदगी ने दोनों को ‘नींव से जुड़ने’ का संदेश दे दिया. तो कोई कह रहा है कि वरमाला से पहले स्टेज की मजबूती चेक कर लेनी चाहिए थी. कई लोगों ने इसे शादी का सबसे यादगार पल बताया. एक यूजर ने तो वीडियो को एआई बताते हुए इसकी पोल खोल डाली. वीडियो को catdailycrazyy नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है.

