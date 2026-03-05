हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजवो अय्याश राजा जिसकी थीं 360 रानियां और 83 बच्चे, हर रात सोने के लिए तय करता था नए नियम

वो अय्याश राजा जिसकी थीं 360 रानियां और 83 बच्चे, हर रात सोने के लिए तय करता था नए नियम

भारत में एक राजा ऐसा भी हुआ, जिसने क्रिकेट का जुनून दिखाया और 360 रानियां भी रखीं. वो राजा हर रात एक रानी के साथ सोने के लिए नए-नए नियम बनाता था. उसके पास धन-दौलत की भी कोई कमी नहीं थी.

By : निधि पाल | Updated at : 05 Mar 2026 07:00 AM (IST)
Preferred Sources

भारत के शाही राजाओं का इतिहास सिर्फ युद्ध और शासन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उनकी शानो-शौकत, महलों, गहनों और निजी जिंदगी के किस्सों से भी जुड़ा है. राजदरबारों की चमक, अनोखे नियम और ऐश्वर्य से भरी जीवनशैली आज भी लोगों की जिज्ञासा बढ़ाती है. इसी शाही दौर में कुछ ऐसे राजा भी हुए, जिनकी निजी जिंदगी और ठाठ-बाट ने उन्हें इतिहास के सबसे चर्चित नामों में शामिल कर दिया. आज हम आपको एक ऐसे ही राजा के बारे में बताते हैं, जिसकी 365 रानियां हुआ करती थीं और उसने अय्याशी में सबको पीछे छोड़ा था.

कौन थे महाराजा भूपिंदर सिंह?

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि महाराजा भूपिंदर सिंह का नाम भारतीय रियासतों के इतिहास में शानो-शौकत और ऐश्वर्य के लिए जाना जाता है. उनका जन्म 1891 में हुआ था. 1900 में अपने पिता की मौत के बाद वे मात्र नौ साल की उम्र में पटियाला रियासत के शासक बने. पूरी शासकीय शक्तियां उन्हें 1910 में मिलीं, जब तत्कालीन वायसराय ने उन्हें औपचारिक अधिकार सौंपे.

उन्होंने लाहौर के Aitchison College में पढ़ाई की. खेलों, खासकर क्रिकेट और पोलो में उनकी गहरी रुचि थी. उनके शासनकाल में पटियाला रियासत आर्थिक रूप से मजबूत मानी जाती थी. 

निजी जीवन और शाही परिवार

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की मानें तो महाराजा भूपिंदर सिंह का निजी जीवन भी काफी चर्चा में रहा. रिकॉर्ड के मुताबिक उनकी 10 आधिकारिक रानियां थीं. इसके अलावा उनके हरम में लगभग 350 महिला साथी थीं, जिनको भी रानी कहा जाता था. कुल मिलाकर उनके 88 बच्चे बताए जाते हैं, जिनमें से 52 वयस्क उम्र तक जीवित रहे थे.

उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि उन्होंने अपनी सभी साथियों के साथ रहने के लिए अलग व्यवस्था बनाई थी. हालांकि आधिकारिक तौर पर 10 को ही रानी का दर्जा मिला था.

लीला भवन और अय्याशी के खास नियम

पटियाला में बना लीला भवन आज भी मौजूद है. इसे उन्होंने अपने निजी उपयोग के लिए बनवाया था. यह भवन भूपेंद्र नगर रोड पर बारादरी बाग के पास स्थित है. किताबों और संस्मरणों के अनुसार, इस भवन में शाही पार्टियां होती थीं. यहां एक बड़ा तालाब था, जिसमें एक साथ करीब 150 लोग स्नान कर सकते थे. इसे उस दौर का निजी स्विमिंग पूल माना जाता है.

इसी भवन में एक खास कक्ष बनाया गया था, जिसे प्रेम मंदिर कहा जाता था. यह केवल महाराजा के लिए आरक्षित था. कहते हैं कि वहां भोग-विलास का हर इंतजाम था. इसमें सबसे ज्यादा चर्चा उस नियम की होती है, जिसके तहत हर रात 360 लालटेनों पर रानियों के नाम लिखे जाते थे. सुबह जो लालटेन सबसे पहले बुझती, उसी नाम की रानी के साथ वे रात बिताते थे. यह तरीका उनकी निजी जिंदगी की व्यवस्था का हिस्सा बताया जाता है. 

ऐश्वर्य और शौक

महाराजा भूपिंदर सिंह अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए भी मशहूर थे. उनके पास 44 रोल्स रॉयस कारें थीं. वे महंगे गहनों के शौकीन थे. 1928 में उन्होंने फ्रांस की ज्वेलरी कंपनी Cartier से एक खास नेकलेस बनवाया था. इसमें 234 कैरेट का मशहूर De Beers Diamond जड़ा गया था. यह उस समय की सबसे चर्चित शाही ज्वेलरी में से एक था.

उनके खानपान के बारे में भी कई किस्से मिलते हैं. कहा जाता है कि वे एक बार में कई दर्जन बटेर खा लेते थे. हालांकि इन दावों की पुष्टि सीमित है, लेकिन ये उनके शाही जीवन की छवि को दर्शाते हैं. 

क्रिकेट का जुनून

भूपिंदर सिंह खेलों को बढ़ावा देने के लिए भी जाने जाते हैं. उन्होंने चैल में क्रिकेट मैदान और पोलो ग्राउंड बनवाया, जिसे दुनिया के सबसे ऊंचे क्रिकेट मैदानों में गिना जाता है. उनकी पोलो टीम ‘पटियाला टाइगर्स’ उस दौर में मजबूत मानी जाती थी. 

भूपिंदर सिंह सिर्फ शाही ठाठ के लिए नहीं, खेलों खासकर क्रिकेट के लिए भी जाने जाते थे. वे भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रहे और 1911 में इंग्लैंड दौरे पर टीम की अगुआई की. Marylebone Cricket Club के रिकॉर्ड के अनुसार 1915 से 1937 के बीच उन्होंने 27 प्रथम श्रेणी मुकाबले खेले थे. घरेलू क्रिकेट को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने अहम योगदान दिया और उनके करीबी मित्र साहिब रणजीत सिंह के नाम पर रणजी ट्रॉफी शुरू कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

यह भी पढ़ें: इंदौर में शराब के एक ठेके की कीमत 50 करोड़, जानें एक साल में कितनी हो जाती है कमाई?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 05 Mar 2026 07:00 AM (IST)
Tags :
Maharaja Bhupinder Singh Bhupinder Singh Luxury Life Patiala Royal Palace
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
वो अय्याश राजा जिसकी थीं 360 रानियां और 83 बच्चे, हर रात सोने के लिए तय करता था नए नियम
वो अय्याश राजा जिसकी थीं 360 रानियां और 83 बच्चे, हर रात सोने के लिए तय करता था नए नियम
जनरल नॉलेज
अमेरिका और इजरायल से कितने दिन जंग लड़ सकता है ईरान, जानें उसके पास कितना गोला-बारूद?
अमेरिका और इजरायल से कितने दिन जंग लड़ सकता है ईरान, जानें उसके पास कितना गोला-बारूद?
जनरल नॉलेज
World Luxurious Prison: इस देश की जेल के आगे फीके पड़ जाएंगे होटल, जानें क्या है इनके आलिशान होने की वजह
इस देश की जेल के आगे फीके पड़ जाएंगे होटल, जानें क्या है इनके आलिशान होने की वजह
जनरल नॉलेज
कहां है भारत की आखिरी सड़क और कहां होती है यह खत्म, जान लीजिए जवाब
कहां है भारत की आखिरी सड़क और कहां होती है यह खत्म, जान लीजिए जवाब
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Pakistan Afghanistan: डूरंड लाइन पर भीषण संघर्ष, अफगान सेना ने तबाह की पाकिस्तान की 7 चौकियां
डूरंड लाइन पर भीषण संघर्ष, अफगान सेना ने तबाह की पाकिस्तान की 7 चौकियां
क्रिकेट
IND vs ENG Semifinal: भारत- इंग्लैंड सेमीफाइनल से पहले बल्लेबाजों का रिपोर्ट कार्ड, किसने बनाए सबसे ज्यादा रन?
IND vs ENG: भारत- इंग्लैंड सेमीफाइनल से पहले बल्लेबाजों का रिपोर्ट कार्ड, किसने बनाए सबसे ज्यादा रन?
बिहार
नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा के बीच JDU का विरोध शुरू, दे दी बड़ी चेतावनी
नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा के बीच JDU का विरोध शुरू, दे दी बड़ी चेतावनी
बॉलीवुड
'हमें अपनापन और सुरक्षा महसूस हुई', बेटी के साथ दुबई में फंसी हैं लारा दत्ता, बोलीं- 'भारत आने की कोशिश कर रही हूं'
'हमें अपनापन और सुरक्षा महसूस हुई', बेटी के साथ दुबई में फंसी हैं लारा दत्ता, बोलीं- 'भारत आने की कोशिश कर रही हूं'
विश्व
'कोई भी उत्तराधिकारी चुना...' खामेनेई के अंतिम संस्कार से पहले इजरायल ने ईरान को फिर दी धमकी
'कोई भी उत्तराधिकारी चुना...' खामेनेई के अंतिम संस्कार से पहले इजरायल ने ईरान को फिर दी धमकी
विश्व
यूएस के हवाई हमलों का खौफ? क्यों टला ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की अंतिम विदाई का कार्यक्रम
यूएस के हवाई हमलों का खौफ? क्यों टला ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की अंतिम विदाई का कार्यक्रम
शिक्षा
मर्चेंट नेवी में कैसे मिलती है जॉब, 12वीं के बाद इसमें कैसे बनाएं करियर?
मर्चेंट नेवी में कैसे मिलती है जॉब, 12वीं के बाद इसमें कैसे बनाएं करियर?
ट्रेंडिंग
पुरी के जगन्नाथ मंदिर के पास नीदरलैंड के सैलानियों पर चढ़ा होली का रंग, जमकर उड़ाया गुलाल, वीडियो वायरल
पुरी के जगन्नाथ मंदिर के पास नीदरलैंड के सैलानियों पर चढ़ा होली का रंग, जमकर उड़ाया गुलाल, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget