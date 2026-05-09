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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजHoney Production: मधुमक्खियां क्यों बनाती हैं शहद, क्या यह सच में उनकी उल्टी होती है?

Honey Production: मधुमक्खियां क्यों बनाती हैं शहद, क्या यह सच में उनकी उल्टी होती है?

Honey Production: शहद को अक्सर ही मधुमक्खियों की उल्टी बताया जाता है. आइए जानते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 09 May 2026 12:06 PM (IST)
Honey Production: शहद को अक्सर ही मधुमक्खियों की उल्टी बताया जाता है. आइए जानते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है.

Honey Production: शहद प्रकृति के सबसे दिलचस्प खाद्य पदार्थों में से एक है. इसे दुनिया भर में इसकी मिठास और स्वास्थ्य लाभों के लिए पसंद किया जाता है. लेकिन काफी लोगों को यह सुनकर हैरानी होती है कि शहद मधुमक्खी के मुंह से निकलता है. इस वजह से अक्सर लोग इसे मधुमक्खी की उल्टी भी कहते हैं. आइए जानते हैं कि क्या यह सच में मधुमक्खी की उल्टी है और आखिर मधुमक्खियां शहद क्यों बनाती हैं.

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मधुमक्खी मुख्य रूप से सर्दी और ऐसे समय के लिए भोजन जमा करने के लिए शहद बनाती हैं जब फूल उपलब्ध नहीं होते. क्योंकि शहद ऊर्जा से भरपूर होता है और जल्दी खराब भी नहीं होता इस वजह से यह पूरे छत्ते के लिए लंबे समय तक चलने वाले भोजन की आपूर्ति का काम करता है.
मधुमक्खी मुख्य रूप से सर्दी और ऐसे समय के लिए भोजन जमा करने के लिए शहद बनाती हैं जब फूल उपलब्ध नहीं होते. क्योंकि शहद ऊर्जा से भरपूर होता है और जल्दी खराब भी नहीं होता इस वजह से यह पूरे छत्ते के लिए लंबे समय तक चलने वाले भोजन की आपूर्ति का काम करता है.
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हालांकि फूलों का रस मधुमक्खी के मुंह से ही बाहर आता है लेकिन यह असल में उल्टी नहीं है. ऐसा इसलिए क्योंकि यह कभी भी पाचन वाले पेट या फिर आंत में नहीं जाता. इसके बजाय मधुमक्खी इसे एक खास शहद वाले पेट में अलग से जमा करती है.
हालांकि फूलों का रस मधुमक्खी के मुंह से ही बाहर आता है लेकिन यह असल में उल्टी नहीं है. ऐसा इसलिए क्योंकि यह कभी भी पाचन वाले पेट या फिर आंत में नहीं जाता. इसके बजाय मधुमक्खी इसे एक खास शहद वाले पेट में अलग से जमा करती है.
Published at : 09 May 2026 12:06 PM (IST)
Tags :
Honey Production Honeybees Bee Honey

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