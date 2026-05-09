मधुमक्खी मुख्य रूप से सर्दी और ऐसे समय के लिए भोजन जमा करने के लिए शहद बनाती हैं जब फूल उपलब्ध नहीं होते. क्योंकि शहद ऊर्जा से भरपूर होता है और जल्दी खराब भी नहीं होता इस वजह से यह पूरे छत्ते के लिए लंबे समय तक चलने वाले भोजन की आपूर्ति का काम करता है.