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कैसा है सूरज का असली रंग, यह हमें पीला या नारंगी क्यों दिखाई देता है?
सूरज का असली रंग पीला नहीं है. पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद धूल और गैस के कण जब प्रकाश को बिखेरते हैं, तो वह हमें पीला दिखाई देता है. सूरज का केवल लाल और नारंगी रंग ही हमारी आंखों तक पहुंच पाता है.
ब्रह्मांड के रहस्यों में सबसे बड़ा भ्रम हमारे सौर मंडल के केंद्र यानी सूर्य के रंग को लेकर है. बचपन से ही हम अपनी ड्राइंग बुक में सूरज को सुनहरे पीले या चटक नारंगी रंग में रंगते आए हैं, लेकिन विज्ञान की कसौटी पर यह रंग पूरी तरह से एक नजर का धोखा साबित होता है. हकीकत यह है कि अंतरिक्ष की गहराइयों से देखने पर हमारा सूरज किसी पीले गोले की तरह नहीं, बल्कि दूध की तरह सफेद और चमकता हुआ दिखाई देता है. रंगों का यह सारा खेल हमारी पृथ्वी के वायुमंडल और प्रकाश के बिखरने की प्रक्रिया पर टिका हुआ है.
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Published at : 11 May 2026 08:00 AM (IST)
Tags :Real Color Of Sun Sun Color
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