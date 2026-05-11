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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजकैसा है सूरज का असली रंग, यह हमें पीला या नारंगी क्यों दिखाई देता है?

कैसा है सूरज का असली रंग, यह हमें पीला या नारंगी क्यों दिखाई देता है?

सूरज का असली रंग पीला नहीं है. पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद धूल और गैस के कण जब प्रकाश को बिखेरते हैं, तो वह हमें पीला दिखाई देता है. सूरज का केवल लाल और नारंगी रंग ही हमारी आंखों तक पहुंच पाता है.

By : निधि पाल  | Updated at : 11 May 2026 08:00 AM (IST)
सूरज का असली रंग पीला नहीं है. पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद धूल और गैस के कण जब प्रकाश को बिखेरते हैं, तो वह हमें पीला दिखाई देता है. सूरज का केवल लाल और नारंगी रंग ही हमारी आंखों तक पहुंच पाता है.

ब्रह्मांड के रहस्यों में सबसे बड़ा भ्रम हमारे सौर मंडल के केंद्र यानी सूर्य के रंग को लेकर है. बचपन से ही हम अपनी ड्राइंग बुक में सूरज को सुनहरे पीले या चटक नारंगी रंग में रंगते आए हैं, लेकिन विज्ञान की कसौटी पर यह रंग पूरी तरह से एक नजर का धोखा साबित होता है. हकीकत यह है कि अंतरिक्ष की गहराइयों से देखने पर हमारा सूरज किसी पीले गोले की तरह नहीं, बल्कि दूध की तरह सफेद और चमकता हुआ दिखाई देता है. रंगों का यह सारा खेल हमारी पृथ्वी के वायुमंडल और प्रकाश के बिखरने की प्रक्रिया पर टिका हुआ है.

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खगोलविदों और वैज्ञानिकों के शोध बताते हैं कि सूरज का वास्तविक रंग शुद्ध सफेद है. सूर्य से निकलने वाली रोशनी दरअसल एक जटिल मिश्रण है, जिसमें इंद्रधनुष के सातों रंग समाहित होते हैं. जब ये सभी रंग एक साथ मिलकर बाहर निकलते हैं, तो हमारी आंखों को यह प्रकाश सफेद दिखाई देता है.
खगोलविदों और वैज्ञानिकों के शोध बताते हैं कि सूरज का वास्तविक रंग शुद्ध सफेद है. सूर्य से निकलने वाली रोशनी दरअसल एक जटिल मिश्रण है, जिसमें इंद्रधनुष के सातों रंग समाहित होते हैं. जब ये सभी रंग एक साथ मिलकर बाहर निकलते हैं, तो हमारी आंखों को यह प्रकाश सफेद दिखाई देता है.
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यही कारण है कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन या चंद्रमा से ली गई तस्वीरों में सूरज बिना किसी पीलेपन के बिल्कुल सफेद नजर आता है. वहां पृथ्वी जैसा वायुमंडल न होने के कारण प्रकाश अपने असली स्वरूप में रहता है.
यही कारण है कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन या चंद्रमा से ली गई तस्वीरों में सूरज बिना किसी पीलेपन के बिल्कुल सफेद नजर आता है. वहां पृथ्वी जैसा वायुमंडल न होने के कारण प्रकाश अपने असली स्वरूप में रहता है.
Published at : 11 May 2026 08:00 AM (IST)
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