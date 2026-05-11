कैसा है सूरज का असली रंग, यह हमें पीला या नारंगी क्यों दिखाई देता है?

खगोलविदों और वैज्ञानिकों के शोध बताते हैं कि सूरज का वास्तविक रंग शुद्ध सफेद है. सूर्य से निकलने वाली रोशनी दरअसल एक जटिल मिश्रण है, जिसमें इंद्रधनुष के सातों रंग समाहित होते हैं. जब ये सभी रंग एक साथ मिलकर बाहर निकलते हैं, तो हमारी आंखों को यह प्रकाश सफेद दिखाई देता है.