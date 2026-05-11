सोने के दाम में कब आई थी सबसे बड़ी गिरावट, जान लें गोल्ड का इतिहास

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सोने में सबसे बड़ी गिरावट मार्च 2026 में देखी गई।

1980-82 में भू-राजनीतिक तनाव से कीमतों में भारी गिरावट आई।

2013 के फ्लैश क्रैश में दो दिन में कीमत गिरी।

2008 के आर्थिक संकट के दौरान भी सोने में गिरावट आई।

Gold Price Crash: सोने को लंबे समय से दुनिया के सबसे सुरक्षित निवेश के रूप में माना जाता है. भारत जैसे देशों में यह सिर्फ वित्तीय संपत्ति नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक प्रतीक भी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से अपील की है कि वे वैश्विक अस्थिरता और विदेशी मुद्रा भंडार पर बढ़ते दबाव की वजह से 1 साल तक सोना ना खरीदें. इसी बीच आइए जानते हैं कि सोने के दाम में सबसे बड़ी गिरावट कब आई थी.

सोने के इतिहास में सबसे बड़ी गिरावट

सोने की कीमतों में सबसे तेज गिरावटों में से एक मार्च 2026 में देखने को मिली थी. वैश्विक सोने के बाजारों में एक ही महीने के अंदर लगभग 19.5% की भारी गिरावट दर्ज की गई. वित्तीय विश्लेषकों ने इसे 1970 के दशक के मध्य के बाद से सोने की कीमतों में हुई सबसे बड़ी मासिक गिरावट बताया.

भारत में इस दौरान सोने की कीमत कथित तौर पर ₹1.8 लाख से गिरकर लगभग ₹1.31 लाख प्रति दस ग्राम के स्तर पर आ गई. इस अचानक हुई गिरावट ने निवेशकों को चौंका दिया. ऐसा इसलिए क्योंकि आमतौर पर अनिश्चित समय के दौरान सोने को एक स्थिर और सुरक्षित निवेश के रूप में देखा जाता है.

1980-1982 की ऐतिहासिक गिरावट

सोने के इतिहास की सबसे बड़ी गिरावटों में से एक 1980 और 1982 के बीच देखने को मिली थी. जनवरी 1980 में भू राजनीतिक तनाव और इन्फ्लेशन के डर के बीच सोने की कीमतें उस समय के रिकॉर्ड स्तर लगभग 850 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गई थीं. हालांकि यह तेजी काफी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई. जून 1982 तक वैश्विक सोने की कीमतों में लगभग 58% की भारी गिरावट आ चुकी थी. इस भारी गिरावट की मुख्य वजह उस समय के अध्यक्ष पॉल वोल्कर के नेतृत्व में फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में की गई बढ़ोतरी थी.

इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्याज दरों को बढ़ाकर लगभग 20% के स्तर पर पहुंचा दिया गया था. यही वजह थी कि निवेशकों ने सोने से अपना पैसा निकालकर डॉलर आधारित संपत्तियों और सरकारी बॉन्ड में निवेश करना शुरू कर दिया.

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1983 का झटका

1983 में सोने की कीमतों में भी एक दिन में भारी गिरावट देखने को मिली थी. उस साल 28 फरवरी को खबरों के मुताबिक सोने की वैश्विक कीमतें एक ही ट्रेडिंग सेशन में करीब 9.6% तक गिर गई थीं. उस समय इसे इस कीमती धातु के इतिहास में एक दिन में हुई सबसे बड़ी गिरावटों में से एक माना गया था.

2013 का फ्लैश क्रैश

अप्रैल 2013 में एक और बड़ा मोड़ आया. इसे गोल्ड फ्लैश क्रैश के नाम से जाना जाता है. सिर्फ दो दिन के अंदर सोने की अंतरराष्ट्रीय कीमतें लगभग 13 से 15% तक गिर गईं थीं. यह लगभग 3 दशकों में हुई सबसे बड़ी गिरावट थी. इस गिरावट के पीछे कई वजहें थीं. साइप्रस अपने कर्ज संकट के दौरान अपने सोने के भंडार को बेचने पर विचार कर रहा था. इसी के साथ अमेरिका में आर्थिक सुधार के संकेतों ने सोने जैसी सुरक्षित संपत्तियों के लिए निवेशकों की मांग को कम कर दिया था.

2008 का आर्थिक संकट

2008 के वैश्विक आर्थिक संकट के दौरान इसकी कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली थी. 2008 से लेकर 2009 की शुरुआत तक सोने की कीमतें कई महीनों में करीब 29.5% तक गिर गई थीं. हालांकि बाद में सोने की कीमतों में जोरदार सुधार हुआ.

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