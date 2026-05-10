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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजMLA Electricity Bill: कौन भरता है विधायकों के घर का बिजली का बिल, क्या इसके लिए भी मिलता है पैसा?

MLA Electricity Bill: कौन भरता है विधायकों के घर का बिजली का बिल, क्या इसके लिए भी मिलता है पैसा?

MLA Electricity Bill: भारत में विधायकों को बिजली खर्च में छूट मिलती है. आइए जानते हैं कितनी होती है यह छूट.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 10 May 2026 02:49 PM (IST)
MLA Electricity Bill: भारत में विधायकों को बिजली खर्च में छूट मिलती है. आइए जानते हैं कितनी होती है यह छूट.

MLA Electricity Bill: भारत में विधायकों को उनकी सैलरी के अलावा सरकार की तरफ से कई सुविधाएं मिलती हैं. इनमें से एक कम जानी पहचानी सुविधा बिजली के खर्चे से जुड़ी है. कई राज्यों में विधायक अपने सरकारी या फिर निजी आवास के बिजली बिल का पूरा खर्च खुद नहीं उठाते. आइए जानते हैं कौन देता है उनके बिजली बिल का पैसा.

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भारत के ज्यादातर राज्यों में विधायक के सरकारी आवास के बिजली बिल चुकाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है. इस मदद को चुने हुए प्रतिनिधियों को दी जाने वाली सुविधाओं का ही एक हिस्सा माना जाता है.
भारत के ज्यादातर राज्यों में विधायक के सरकारी आवास के बिजली बिल चुकाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है. इस मदद को चुने हुए प्रतिनिधियों को दी जाने वाली सुविधाओं का ही एक हिस्सा माना जाता है.
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कई राज्य विधायक को हर महीने या फिर हर साल एक तय सीमा तक मुफ्त बिजली देते हैं. सांसदों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था है.
कई राज्य विधायक को हर महीने या फिर हर साल एक तय सीमा तक मुफ्त बिजली देते हैं. सांसदों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था है.
Published at : 10 May 2026 02:49 PM (IST)
Tags :
MLA Electricity Bill MLA Allowance Free Electricity MLAs

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