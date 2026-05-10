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MLA Electricity Bill: कौन भरता है विधायकों के घर का बिजली का बिल, क्या इसके लिए भी मिलता है पैसा?
MLA Electricity Bill: भारत में विधायकों को बिजली खर्च में छूट मिलती है. आइए जानते हैं कितनी होती है यह छूट.
MLA Electricity Bill: भारत में विधायकों को उनकी सैलरी के अलावा सरकार की तरफ से कई सुविधाएं मिलती हैं. इनमें से एक कम जानी पहचानी सुविधा बिजली के खर्चे से जुड़ी है. कई राज्यों में विधायक अपने सरकारी या फिर निजी आवास के बिजली बिल का पूरा खर्च खुद नहीं उठाते. आइए जानते हैं कौन देता है उनके बिजली बिल का पैसा.
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Published at : 10 May 2026 02:49 PM (IST)
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