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Summer Care Tips: खून सूखना-जलन या सूजन... ज्यादा गर्मी से हमारे शरीर पर क्या पड़ता है असर, यह कितनी खतरनाक?
Summer Care Tips: तेज गर्मी अब सिर्फ मौसम की परेशानी नहीं रही, बल्कि यह शरीर और दिमाग दोनों पर गंभीर असर डाल रही है. जेससे डिहाइड्रेशन, जलन और हीट स्ट्रोक जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं.
पहले गर्मी का मौसम सिर्फ मई-जून तक महसूस होता था, लेकिन अब मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल चुका है. मार्च से ही तेज धूप और लू जैसे हालात लोगों को परेशान करने लगते हैं.वही सुबह घर से निकलते ही ऐसा लगता है जैसे शरीर से सारी ताकत निकल रही हो. ऐसी स्थिति में डॉक्टरों के मुताबिक लगातार बढ़ती गर्मी सिर्फ बाहर की परेशानी नहीं है, बल्कि यह हमारे शरीर के अंदर भी बड़ा असर डालती है. साथ ही ज्यादा तापमान शरीर का पानी तेजी से सुखाने लगता है, जिससे डिहाइड्रेशन, कमजोरी और चक्कर जैसी दिक्कतें शुरू होने लगती है. वही कई बार लोग इसे मामूली थकान समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही लापरवाही आगे चलकर गंभीर बीमारी की वजह बन जाती है.
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Published at : 11 May 2026 09:06 PM (IST)
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रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
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