जब शरीर जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाता है तो उसे खुद को ठंडा रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है. वही लगातार पसीना निकलने से शरीर में पानी और जरूरी मिनरल्स की कमी होने लगती है. जिसका असर खून के बहाव पर भी पड़ता है. कई लोगों को ऐसा महसूस होता है जैसे शरीर “सूख” रहा हो, होंठ फटने लगते हैं, सिर भारी रहता है और हाथ-पैरों में जलन होने लगती है. कई बार तो तेज गर्मी के कारण स्किन पर लाल चकत्ते, जलन और सूजन भी होने लगती है. डॉक्टर बताते हैं कि लंबे समय तक धूप में रहने से हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक जैसी खतरनाक स्थिति बन सकती है, जिसमें इंसान बेहोश तक हो जाता है.