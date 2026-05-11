हिमंता बिस्व सरमा आज लेंगे सीएम पद की शपथ, ये चार विधायक बनेंगे मंत्री, कहां और कैसे देखें Live

Assam CM Oath Ceremony Live Streaming: हिमंत बिस्व सरमा के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. मंगलवार को होने वाले इस शपथ ग्रहण के साथ असम में भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार का लगातार तीसरा कार्यकाल शुरू होगा. यह समारोह खानापारा पशु चिकित्सा महाविद्यालय मैदान में आयोजित होगा, जहां सुबह 11:40 बजे लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, मुख्यमंत्री और नई मंत्रिपरिषद को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे.

असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने भाजपा नेता हिमंत विश्व शर्मा को मुख्यमंत्री नियुक्त किया, शर्मा 12 मई को पूर्वाह्न 11 बजकर 40 मिनट पर शपथ ग्रहण करेंगे. भाजपा की अजंता नियोग, रामेश्वर तेली, अगप प्रमुख अतुल बोरा और बीपीएफ के चरण बोरो 12 मई को मंत्री पद की शपथ लेंगे. पूर्व मंत्री रंजीत कुमार दास असम विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए राजग के उम्मीदवार होंगे

हिमंता बिस्व सरमा का कल शपथ ग्रहण

इस कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण और सर्बानंद सोनोवाल समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रह सकते हैं. साथ ही देशभर के 40 से अधिक मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री भी शामिल होने की संभावना है.

2016 में पहली बार सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में सत्ता में आने के बाद यह एनडीए का राज्य में लगातार तीसरा कार्यकाल होगा. इस बार गठबंधन ने 126 सदस्यीय विधानसभा में रिकॉर्ड 102 सीटें जीतीं, जिसमें बीजेपी ने अकेले 82 सीट हासिल कर स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया, जबकि असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट को 10-10 सीटें मिलीं.

एनडीए का तीसरा कार्यकाल

शपथ ग्रहण के बाद नई सरकार अपनी प्राथमिकताओं को सामने रखेगी. इनमें भूमि अधिकार, अतिक्रमण हटाने के अभियान और विकास कार्यों को तेज करना शामिल होगा. मुख्यमंत्री सरमा पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि “जाति, माटी और बेटी” उनकी सरकार की प्राथमिकता रहेगी, और राज्य में भूमि संरक्षण को लेकर बड़े कदम उठाए जाएंगे.

इस समारोह को भव्य बनाने के लिए राज्यभर से कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है और एक लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है. कुल मिलाकर, यह शपथ ग्रहण सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि असम में एक मजबूत राजनीतिक संदेश और नई नीति दिशा की शुरुआत भी माना जा रहा है.

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