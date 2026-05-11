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Gold Crisis: आर्थिक संकट में दुनिया के देशों को क्यों याद आता है सोना, इस मेटल की क्यों है इतनी वैल्यू
Gold Crisis: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के नागरिकों से एक साल तक सोना ना खरीदने की अपील की है. आइए जानते हैं कि आखिर इस धातु पर इतना भरोसा क्यों किया जाता है.
Gold Crisis: सोने ने हजारों सालों से सभ्यताओं को आकर्षित किया है. लेकिन युद्ध, मंदी, महंगाई और आर्थिक स्थिरता के समय इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है. जब भी अर्थव्यवस्थाएं कमजोर पड़ने लगती हैं और मुद्राओं में उतार चढ़ाव आता है तो दुनिया भर की सरकारें, निवेशक और केंद्रीय बैंक सोने को एक भरोसेमंद मूल्य का भंडार मानकर उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं. हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आर्थिक दबाव और वैश्विक अनिश्चितता पर चर्चा करते हुए नागरिकों से एक साल तक सोना ना खरीदने की अपील की है. इसी बीच आइए जानते हैं कि आखिर दुनिया में इस धातु पर इतना भरोसा क्यों किया जाता है.
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Published at : 11 May 2026 04:41 PM (IST)
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रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
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