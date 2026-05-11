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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजGold Crisis: आर्थिक संकट में दुनिया के देशों को क्यों याद आता है सोना, इस मेटल की क्यों है इतनी वैल्यू

Gold Crisis: आर्थिक संकट में दुनिया के देशों को क्यों याद आता है सोना, इस मेटल की क्यों है इतनी वैल्यू

Gold Crisis: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के नागरिकों से एक साल तक सोना ना खरीदने की अपील की है. आइए जानते हैं कि आखिर इस धातु पर इतना भरोसा क्यों किया जाता है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 11 May 2026 04:41 PM (IST)
Gold Crisis: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के नागरिकों से एक साल तक सोना ना खरीदने की अपील की है. आइए जानते हैं कि आखिर इस धातु पर इतना भरोसा क्यों किया जाता है.

Gold Crisis: सोने ने हजारों सालों से सभ्यताओं को आकर्षित किया है. लेकिन युद्ध, मंदी, महंगाई और आर्थिक स्थिरता के समय इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है. जब भी अर्थव्यवस्थाएं कमजोर पड़ने लगती हैं और मुद्राओं में उतार चढ़ाव आता है तो दुनिया भर की सरकारें, निवेशक और केंद्रीय बैंक सोने को एक भरोसेमंद मूल्य का भंडार मानकर उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं. हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आर्थिक दबाव और वैश्विक अनिश्चितता पर चर्चा करते हुए नागरिकों से एक साल तक सोना ना खरीदने की अपील की है. इसी बीच आइए जानते हैं कि आखिर दुनिया में इस धातु पर इतना भरोसा क्यों किया जाता है.

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आर्थिक संकट के दौरान शेयर बाजार और मुद्रा अक्सर अस्थिर हो जाती हैं. लेकिन सोना आमतौर पर अपना मूल्य बनाए रखता है. यही वजह है कि निवेशक और सरकार युद्ध, मंदी, महामारी और वैश्विक अनिश्चितता के समय इसे एक 'सुरक्षित ठिकाना' संपत्ति के तौर पर देखते हैं.
आर्थिक संकट के दौरान शेयर बाजार और मुद्रा अक्सर अस्थिर हो जाती हैं. लेकिन सोना आमतौर पर अपना मूल्य बनाए रखता है. यही वजह है कि निवेशक और सरकार युद्ध, मंदी, महामारी और वैश्विक अनिश्चितता के समय इसे एक 'सुरक्षित ठिकाना' संपत्ति के तौर पर देखते हैं.
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भारतीय रिजर्व बैंक समेत दुनिया के प्रमुख केंद्रीय बैंक अस्थिरता के दौर में अक्सर ज्यादा सोना खरीदते हैं. सोने का भंडार किसी देश की अर्थव्यवस्था में लोगों का भरोसा मजबूत करने और अमेरिकी डॉलर जैसी विदेशी मुद्राओं पर निर्भरता कम करने में मदद करता है.
भारतीय रिजर्व बैंक समेत दुनिया के प्रमुख केंद्रीय बैंक अस्थिरता के दौर में अक्सर ज्यादा सोना खरीदते हैं. सोने का भंडार किसी देश की अर्थव्यवस्था में लोगों का भरोसा मजबूत करने और अमेरिकी डॉलर जैसी विदेशी मुद्राओं पर निर्भरता कम करने में मदद करता है.
Published at : 11 May 2026 04:41 PM (IST)
Tags :
Gold Reserves Gold Crisis Safe Haven Asset

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