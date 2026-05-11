आर्थिक संकट के दौरान शेयर बाजार और मुद्रा अक्सर अस्थिर हो जाती हैं. लेकिन सोना आमतौर पर अपना मूल्य बनाए रखता है. यही वजह है कि निवेशक और सरकार युद्ध, मंदी, महामारी और वैश्विक अनिश्चितता के समय इसे एक 'सुरक्षित ठिकाना' संपत्ति के तौर पर देखते हैं.