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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजGold Prices India: अगर 1 साल तक सोना न खरीदें भारत के लोग, क्या इससे सस्ता हो जाएगा गोल्ड?

Gold Prices India: अगर 1 साल तक सोना न खरीदें भारत के लोग, क्या इससे सस्ता हो जाएगा गोल्ड?

Gold Prices India: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से एक साल तक सोना ना खरीदने की अपील की है. आइए जानते हैं क्या इससे सोने की कीमत में गिरावट देखने को मिलेगी.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 11 May 2026 12:45 PM (IST)
Gold Prices India: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से एक साल तक सोना ना खरीदने की अपील की है. आइए जानते हैं क्या इससे सोने की कीमत में गिरावट देखने को मिलेगी.

Gold Prices India: भारतीय घरों में सोने की हमेशा खास जगह रही है. भले ही वह गहनों के रूप में हो या फिर निवेश के रूप में. लेकिन भारत दुनिया के सबसे बड़े सोने के आयातकों में से भी एक है. भारत घरेलू मांग को पूरा करने के लिए हर साल अरबों डॉलर खर्च करता है. हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से 1 साल तक सोना ना खरीदने की अपील की है. मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के दौरान प्रधानमंत्री की यह अपील आई है. इसी बीच आइए जानते हैं कि अगर भारतीय 1 साल तक सोना ना खरीदें तो क्या सोने की कीमतें गिर जाएंगी.

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वैश्विक सोने की मांग में भारत का हिस्सा लगभग एक चौथाई है. अगर भारतीय उपभोक्ता अचानक सोना खरीदना बंद कर दें तो लंदन और न्यूयॉर्क जैसे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मांग में भारी गिरावट देखी जा सकती है. इससे वैश्विक कीमतें नीचे गिर सकती हैं.
वैश्विक सोने की मांग में भारत का हिस्सा लगभग एक चौथाई है. अगर भारतीय उपभोक्ता अचानक सोना खरीदना बंद कर दें तो लंदन और न्यूयॉर्क जैसे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मांग में भारी गिरावट देखी जा सकती है. इससे वैश्विक कीमतें नीचे गिर सकती हैं.
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भारत के अंदर खरीद कम होने से स्थानीय जौहरियों और व्यापारियों पर दबाव कम होने की संभावना है. मांग में कमी आने से घरेलू सोने की कीमतें मौजूदा स्तरों की तुलना में सस्ती हो सकती हैं.
भारत के अंदर खरीद कम होने से स्थानीय जौहरियों और व्यापारियों पर दबाव कम होने की संभावना है. मांग में कमी आने से घरेलू सोने की कीमतें मौजूदा स्तरों की तुलना में सस्ती हो सकती हैं.
Published at : 11 May 2026 12:45 PM (IST)
Tags :
Gold Imports Gold Prices India Narendra Modi Gold Appeal

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