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Gold Prices India: अगर 1 साल तक सोना न खरीदें भारत के लोग, क्या इससे सस्ता हो जाएगा गोल्ड?
Gold Prices India: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से एक साल तक सोना ना खरीदने की अपील की है. आइए जानते हैं क्या इससे सोने की कीमत में गिरावट देखने को मिलेगी.
Gold Prices India: भारतीय घरों में सोने की हमेशा खास जगह रही है. भले ही वह गहनों के रूप में हो या फिर निवेश के रूप में. लेकिन भारत दुनिया के सबसे बड़े सोने के आयातकों में से भी एक है. भारत घरेलू मांग को पूरा करने के लिए हर साल अरबों डॉलर खर्च करता है. हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से 1 साल तक सोना ना खरीदने की अपील की है. मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के दौरान प्रधानमंत्री की यह अपील आई है. इसी बीच आइए जानते हैं कि अगर भारतीय 1 साल तक सोना ना खरीदें तो क्या सोने की कीमतें गिर जाएंगी.
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Published at : 11 May 2026 12:45 PM (IST)
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रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
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