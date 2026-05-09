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Spacesuit Cost: कितने रुपये में बनकर तैयार होता है एक स्पेस सूट? कीमत सुनकर उड़ जाएंगे होश
Spacesuit Cost: स्पेस सूट अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष के जानलेवा माहौल से बचाते हैं और उन्हें स्पेसक्राफ्ट के बाहर घंटों तक जिंदा रखते हैं. आइए जानते हैं इन्हें बनाने में कितना खर्चा आता है.
Spacesuit Cost: एक स्पेस सूट बाहर से देखने में भले ही भारी भरकम सफेद पोशाक जैसा लगे लेकिन असल में यह इंसानों के लिए बनाई गई सबसे एडवांस्ड तकनीक में से एक है. आइए जानते हैं कि एक स्पेस सूट को बनाने में कितना खर्चा आता है.
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Published at : 09 May 2026 09:51 AM (IST)
Tags :Spacesuit Cost NASA Suit XEMU Suit
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