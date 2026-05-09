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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजSpacesuit Cost: कितने रुपये में बनकर तैयार होता है एक स्पेस सूट? कीमत सुनकर उड़ जाएंगे होश

Spacesuit Cost: कितने रुपये में बनकर तैयार होता है एक स्पेस सूट? कीमत सुनकर उड़ जाएंगे होश

Spacesuit Cost: स्पेस सूट अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष के जानलेवा माहौल से बचाते हैं और उन्हें स्पेसक्राफ्ट के बाहर घंटों तक जिंदा रखते हैं. आइए जानते हैं इन्हें बनाने में कितना खर्चा आता है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 09 May 2026 09:51 AM (IST)
Spacesuit Cost: स्पेस सूट अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष के जानलेवा माहौल से बचाते हैं और उन्हें स्पेसक्राफ्ट के बाहर घंटों तक जिंदा रखते हैं. आइए जानते हैं इन्हें बनाने में कितना खर्चा आता है.

Spacesuit Cost: एक स्पेस सूट बाहर से देखने में भले ही भारी भरकम सफेद पोशाक जैसा लगे लेकिन असल में यह इंसानों के लिए बनाई गई सबसे एडवांस्ड तकनीक में से एक है. आइए जानते हैं कि एक स्पेस सूट को बनाने में कितना खर्चा आता है.

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नासा के सबसे नया xEMU स्पेस सूट की अनुमानित कीमत लगभग 1 बिलीयन डॉलर है. इसे भविष्य के आर्टेमिस मून मिशन के लिए बनाया जा रहा है. भारतीय मुद्रा में यह राशि ₹8300 करोड़ से भी ज्यादा है.
नासा के सबसे नया xEMU स्पेस सूट की अनुमानित कीमत लगभग 1 बिलीयन डॉलर है. इसे भविष्य के आर्टेमिस मून मिशन के लिए बनाया जा रहा है. भारतीय मुद्रा में यह राशि ₹8300 करोड़ से भी ज्यादा है.
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1970 के दशक में भी एक स्पेस सूट की कीमत लगभग 15 से 22 मिलियन डॉलर हुआ करती थी. आज की महंगाई के हिसाब से यह राशि प्रति सूट लगभग ₹1250 करोड़ के बराबर होगी.
1970 के दशक में भी एक स्पेस सूट की कीमत लगभग 15 से 22 मिलियन डॉलर हुआ करती थी. आज की महंगाई के हिसाब से यह राशि प्रति सूट लगभग ₹1250 करोड़ के बराबर होगी.
Published at : 09 May 2026 09:51 AM (IST)
Tags :
Spacesuit Cost NASA Suit XEMU Suit

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