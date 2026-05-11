प्रियांश आर्य ने मैच की पहली गेंद पर छक्का जड़ रचा इतिहास, जानें IPL में कितनी बार हुआ ऐसा

पंजाब किंग्स के सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्य ने इतिहास रच दिया है. उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच की सबसे पहली गेंद पर सिक्स लगाकर रिकॉर्ड बनाया. किसी आईपीएल मैच की सबसे पहली गेंद पर दो अलग-अलग मौकों पर सिक्स लगाने का कारनामा करने वाले प्रियांश आर्य पहले बल्लेबाज हैं. साथ ही उन्होंने आईपीएल की किसी पारी में सबसे ज्यादा बार पहली गेंद पर छक्का लगाने वाले बल्लेबाजों में जगह बनाई है.

सबसे ज्यादा बार IPL मैच की पहली गेंद पर छक्का

IPL के इतिहास में इससे पहले केवल पांच बार ऐसा हुआ था जब किसी बल्लेबाज ने मैच की सबसे पहली गेंद पर सिक्स लगाया हो. विराट कोहली, प्रियांश आर्य, नमन ओझा, फिल साल्ट और यशस्वी जायसवाल एक-एक बार ऐसा कर चुके थे. मगर प्रियांश ऐसा 2 बार करने वाले दुनिया के सबसे पहले बल्लेबाज हैं. उन्होंने पहली बार 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ और अब दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ ऐसा करके दिखाया है.

2 बार - प्रियांश आर्य

1 बार - विराट कोहली

1 बार- फिल साल्ट

1 बार - यशस्वी जायसवाल

1 बार - नमन ओझा

बना दिया एक और कीर्तिमान

प्रियांश आर्य के इसके अलावा आईपीएल की पारी में सबसे पहली गेंद पर छक्का लगाने का एक और कीर्तिमान स्थापित किया है. प्रियांश ने अपने आईपीएल करियर में 3 बार पारी की सबसे पहली गेंद पर सिक्स लगाया है. इस मामले में उनसे आगे सिर्फ यशस्वी जायसवाल हैं, जिन्होंने 4 बार पारी की सबसे पहली गेंद पर छक्का लगाने का काम किया है.

4 बार - यशस्वी जायसवाल

3 बार - प्रियांश आर्य

दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में प्रियांश आर्य ने 24 गेंद में अर्धशतक पूरा किया और पावरप्ले के भीतर ही पचास रनों का आंकड़ा छू चुके थे. प्रियांश इस सीजन पंजाब के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में शामिल हैं और अब तक 300 से अधिक रन बना चुके हैं.

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