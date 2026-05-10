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China Marriage System: इस देश में लगती है दूल्हा-दुल्हन की मंडी, बोली लगाते हैं माता-पिता

China Marriage System: चीन के एक शहर में जीवनसाथी ढूंढने के लिए एक काफी अनोखा तरीका अपनाया जाता है. आइए जानते हैं कौन सा है वह तरीका?

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 10 May 2026 07:13 AM (IST)
China Marriage System: चीन के एक शहर में जीवनसाथी ढूंढने के लिए एक काफी अनोखा तरीका अपनाया जाता है. आइए जानते हैं कौन सा है वह तरीका?

China Marriage System: डेटिंग ऐप्स और सोशल मीडिया पर मैच मेकिंग के दबदबे वाली इस दुनिया में चीन का एक शहर आज भी जीवन साथी ढूंढने का एक काफी पारंपरिक और अनोखा तरीका अपनाता है. आइए जानते हैं क्या है वह अनोखा तरीका.

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शंघाई में हर वीकएंड पर एक अनोखा मैरिज मार्केट लगता है. शंघाई के मशहूर मैरिज मार्केट में युवा लोग आमतौर पर खुद नहीं आते. इसके बजाय उनके माता-पिता या फिर दादा-दादी उनके लिए जीवनसाथी ढूंढने के लिए आते हैं और अपने बच्चों की योग्यता और निजी जानकारी वाला बायोडाटा साथ लाते हैं.
शंघाई में हर वीकएंड पर एक अनोखा मैरिज मार्केट लगता है. शंघाई के मशहूर मैरिज मार्केट में युवा लोग आमतौर पर खुद नहीं आते. इसके बजाय उनके माता-पिता या फिर दादा-दादी उनके लिए जीवनसाथी ढूंढने के लिए आते हैं और अपने बच्चों की योग्यता और निजी जानकारी वाला बायोडाटा साथ लाते हैं.
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दिखाई गई जानकारी में अक्सर उम्र, कद, पेशा, वेतन, शैक्षिक योग्यता और यह जानकारी शामिल होती है कि व्यक्ति के पास अपना घर है या फिर कार है या नहीं.
दिखाई गई जानकारी में अक्सर उम्र, कद, पेशा, वेतन, शैक्षिक योग्यता और यह जानकारी शामिल होती है कि व्यक्ति के पास अपना घर है या फिर कार है या नहीं.
Published at : 10 May 2026 07:13 AM (IST)
Tags :
China Marriage System Shanghai Marriage Market Bride Groom Market

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