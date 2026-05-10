एक्सप्लोरर
China Marriage System: इस देश में लगती है दूल्हा-दुल्हन की मंडी, बोली लगाते हैं माता-पिता
China Marriage System: चीन के एक शहर में जीवनसाथी ढूंढने के लिए एक काफी अनोखा तरीका अपनाया जाता है. आइए जानते हैं कौन सा है वह तरीका?
China Marriage System: डेटिंग ऐप्स और सोशल मीडिया पर मैच मेकिंग के दबदबे वाली इस दुनिया में चीन का एक शहर आज भी जीवन साथी ढूंढने का एक काफी पारंपरिक और अनोखा तरीका अपनाता है. आइए जानते हैं क्या है वह अनोखा तरीका.
1/6
2/6
Published at : 10 May 2026 07:13 AM (IST)
जनरल नॉलेज
10 Photos
आसमानी बिजली समंदर में नहीं कर पाती मछलियों का बाल भी बांका, जानें क्या है इसके पीछे का विज्ञान
जनरल नॉलेज
8 Photos
दुनिया की वो जगह जहां इंसानों को डकार जाते हैं लोग, जानें क्या है इन खूंखारों के पीछे छिपा असली सच?
जनरल नॉलेज
6 Photos
डीजे की कितनी तेज आवाज को सहन कर सकते हैं इंसान और पक्षी, कितने DB पर हो सकती है मौत?
जनरल नॉलेज
12 Photos
भारत का वो राज्य जिसे हाथ तक नहीं लगा पाए अंग्रेज और मुगल, जानिए इसके पीछे की वजह
जनरल नॉलेज
10 Photos
कुंआरा है कोई दोस्त तो भेज दें इस देश, लड़कियां मिलने के साथ होगी पैसों की भी बारिश
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
जनरल नॉलेज
दो जगहों से विधायक चुने गए थलपति विजय, क्या उन्हें मिलेगी डबल सैलरी; जानें नियम?
जनरल नॉलेज
क्या राजनीतिक गठबंधन तोड़ने के भी होते हैं नियम, क्या कांग्रेस की कंप्लेंट कर सकती है DMK?
जनरल नॉलेज
किम जोंग उन पर अटैक मतलब न्यूक्लियर वॉर... दुनिया के किन देशों में है उत्तर कोरिया जैसा कानून?
जनरल नॉलेज
डिप्टी सीएम को क्या अलग से मिलती है सैलरी, इस पोस्ट के लिए क्यों जान लगा देती हैं पार्टियां?
Advertisement
रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
Opinion