शंघाई में हर वीकएंड पर एक अनोखा मैरिज मार्केट लगता है. शंघाई के मशहूर मैरिज मार्केट में युवा लोग आमतौर पर खुद नहीं आते. इसके बजाय उनके माता-पिता या फिर दादा-दादी उनके लिए जीवनसाथी ढूंढने के लिए आते हैं और अपने बच्चों की योग्यता और निजी जानकारी वाला बायोडाटा साथ लाते हैं.