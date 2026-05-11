मिडिल ईस्ट में शांति की आखिरी उम्मीद खत्म! यूएस ने ठुकराया ईरान का ऑफर, होर्मुद बंद से तेल की कीमतों में आग
ईरान की शर्तों में युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में अपनी संप्रभुता की मान्यता, अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी का अंत, आर्थिक प्रतिबंधों को हटाना और ईरानी तेल के निर्यात पर लगी रोक खत्म करना शामिल था.
Middle East Tensions: पश्चिमी एशिया में शांति की उम्मीदों को उस वक्त बड़ा झटका लगा है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया. इसके बाद सोमवार को वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों में तेज उछाल देखा गया, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि पिछले करीब 10 हफ्तों से जारी संघर्ष अब और लंबा खिंच सकता है.
दरअसल, वाशिंगटन की ओर से बातचीत का प्रस्ताव मिलने के बाद तेहरान ने रविवार को युद्ध खत्म करने के लिए कुछ शर्तों के साथ अपना प्लान पेश किया. इसमें लेबनान का मुद्दा भी शामिल था, जहां इज़राइल की तरफ से ईरान समर्थित संगठन हिज़्बुल्लाह पर हमले जारी हैं.
शांति की आखिरी उम्मीद को झटका!
ईरान की शर्तों में युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में अपनी संप्रभुता की मान्यता, अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी का अंत, आर्थिक प्रतिबंधों को हटाना और ईरानी तेल के निर्यात पर लगी रोक खत्म करना शामिल था. हालांकि, तेहरान के प्रस्ताव के कुछ ही घंटों बाद ट्रंप ने इसे “पूरी तरह अस्वीकार्य” बताते हुए खारिज कर दिया. उन्होंने सोशल मीडिया पर बिना विस्तृत कारण बताए साफ कहा कि उन्हें यह प्रस्ताव मंजूर नहीं है.
इस घटनाक्रम के बाद क्षेत्रीय संकट और गहरा सकता है. अमेरिका पहले ही परमाणु कार्यक्रम जैसे मुद्दों पर बातचीत से पहले युद्ध खत्म करने की बात कह चुका था, जबकि ईरान का कहना है कि उसकी मांगें पूरी तरह वैध हैं- जिसमें नाकेबंदी हटाना और फ्रीज की गई संपत्तियों को वापस करना शामिल है.
गहरा सकता है संकट!
इसी तनाव के बीच तेल बाजार में उथल-पुथल बढ़ गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सोमवार को तेल की कीमतों में करीब 4 डॉलर तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई. गौरतलब है कि होर्मुज़ जलडमरूमध्य से दुनिया के कुल तेल आपूर्ति का लगभग पांचवां हिस्सा गुजरता है, और इसकी नाकेबंदी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बन सकती है.
शांति वार्ता के विफल होने और नाकेबंदी जारी रहने से न केवल मिडिल ईस्ट, बल्कि पूरी दुनिया के सामने एक बड़ा आर्थिक और रणनीतिक संकट खड़ा होता दिख रहा है.
ये भी पढ़ें: ‘ट्रंप का पूरा कार्यकाल थेरेपी सेशन है’, तेहरान का नया प्रस्ताव खारिज करने पर ईरानी दूतावास ने कसा तंज
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL