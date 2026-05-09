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आसमानी बिजली समंदर में नहीं कर पाती मछलियों का बाल भी बांका, जानें क्या है इसके पीछे का विज्ञान
जब समंदर के सीने पर आसमानी बिजली कौंधती है, तो वह मंजर खौफनाक होता है. पानी को बिजली का दुश्मन माना जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि समंदर में रहने वाली मछलियां इस करंट से मरती नहीं हैं.
प्रकृति के रहस्यों में एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब बिजली पानी पर गिरती है, तो समंदर के भीतर मौजूद जीवन सुरक्षित कैसे रहता है? हम जानते हैं कि पानी बिजली का बेहतरीन सुचालक (कंडक्टर) है, फिर भी जब लाखों वोल्ट की आसमानी बिजली समंदर की सतह से टकराती है, तो वहां मछलियों का सामूहिक विनाश नहीं होता. इसके पीछे विज्ञान का एक साधारण लेकिन बहुत ही सटीक सिद्धांत काम करता है, जो गहरे पानी में रहने वाले जीवों के लिए किसी सुरक्षा कवच से कम नहीं है.
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Published at : 09 May 2026 10:41 AM (IST)
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