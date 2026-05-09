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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजआसमानी बिजली समंदर में नहीं कर पाती मछलियों का बाल भी बांका, जानें क्या है इसके पीछे का विज्ञान

आसमानी बिजली समंदर में नहीं कर पाती मछलियों का बाल भी बांका, जानें क्या है इसके पीछे का विज्ञान

जब समंदर के सीने पर आसमानी बिजली कौंधती है, तो वह मंजर खौफनाक होता है. पानी को बिजली का दुश्मन माना जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि समंदर में रहने वाली मछलियां इस करंट से मरती नहीं हैं.

By : निधि पाल  | Updated at : 09 May 2026 10:41 AM (IST)
जब समंदर के सीने पर आसमानी बिजली कौंधती है, तो वह मंजर खौफनाक होता है. पानी को बिजली का दुश्मन माना जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि समंदर में रहने वाली मछलियां इस करंट से मरती नहीं हैं.

प्रकृति के रहस्यों में एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब बिजली पानी पर गिरती है, तो समंदर के भीतर मौजूद जीवन सुरक्षित कैसे रहता है? हम जानते हैं कि पानी बिजली का बेहतरीन सुचालक (कंडक्टर) है, फिर भी जब लाखों वोल्ट की आसमानी बिजली समंदर की सतह से टकराती है, तो वहां मछलियों का सामूहिक विनाश नहीं होता. इसके पीछे विज्ञान का एक साधारण लेकिन बहुत ही सटीक सिद्धांत काम करता है, जो गहरे पानी में रहने वाले जीवों के लिए किसी सुरक्षा कवच से कम नहीं है.

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बिजली हमेशा उस रास्ते का चुनाव करती है जहां उसे बढ़ने में सबसे कम रुकावट या प्रतिरोध मिले. विज्ञान की भाषा में इसे पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस कहा जाता है. जब बिजली समंदर की सतह पर गिरती है, तो वह सीधे पानी की गहराई में गोता लगाने के बजाय सतह पर ही चारों तरफ फैलना पसंद करती है.
बिजली हमेशा उस रास्ते का चुनाव करती है जहां उसे बढ़ने में सबसे कम रुकावट या प्रतिरोध मिले. विज्ञान की भाषा में इसे पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस कहा जाता है. जब बिजली समंदर की सतह पर गिरती है, तो वह सीधे पानी की गहराई में गोता लगाने के बजाय सतह पर ही चारों तरफ फैलना पसंद करती है.
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चूंकि समंदर की ऊपरी सतह बिजली के लिए एक आसान रास्ता मुहैया कराती है, इसलिए वह गहराई में जाने के बजाय एक बड़े क्षेत्र में क्षैतिज रूप से फैल जाती है. समंदर का पानी साधारण पानी नहीं होता, बल्कि यह खारा और नमक से भरपूर होता है. नमक की मौजूदगी इस पानी को बिजली का एक जबरदस्त सुचालक बना देती है.
चूंकि समंदर की ऊपरी सतह बिजली के लिए एक आसान रास्ता मुहैया कराती है, इसलिए वह गहराई में जाने के बजाय एक बड़े क्षेत्र में क्षैतिज रूप से फैल जाती है. समंदर का पानी साधारण पानी नहीं होता, बल्कि यह खारा और नमक से भरपूर होता है. नमक की मौजूदगी इस पानी को बिजली का एक जबरदस्त सुचालक बना देती है.
Published at : 09 May 2026 10:41 AM (IST)
Tags :
Lightning Strike Lightning Strike In Ocean Sea Water Conductivity

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