आसमानी बिजली समंदर में नहीं कर पाती मछलियों का बाल भी बांका, जानें क्या है इसके पीछे का विज्ञान

चूंकि समंदर की ऊपरी सतह बिजली के लिए एक आसान रास्ता मुहैया कराती है, इसलिए वह गहराई में जाने के बजाय एक बड़े क्षेत्र में क्षैतिज रूप से फैल जाती है. समंदर का पानी साधारण पानी नहीं होता, बल्कि यह खारा और नमक से भरपूर होता है. नमक की मौजूदगी इस पानी को बिजली का एक जबरदस्त सुचालक बना देती है.