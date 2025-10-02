गोलमटोल बच्चों को देखकर क्यों उमड़ता है प्यार, क्यों होती है उन्हें गले लगाने की इच्छा?

एक और दिलचस्प पहलू यह है कि जब हम बच्चे को प्यार से गले लगाते हैं तो हमारे शरीर में भी तनाव कम होता है और ब्लड प्रेशर बैलेंस होता है. यानी यह भावनात्मक जुड़ाव सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि बड़ों के लिए भी मानसिक शांति और खुशी लाता है.