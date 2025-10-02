एक्सप्लोरर
गोलमटोल बच्चों को देखकर क्यों उमड़ता है प्यार, क्यों होती है उन्हें गले लगाने की इच्छा?
Chubby Children Seem Adorable: गोलमटोल बच्चों को देखकर प्यार उमड़ना और उन्हें गले लगाने की इच्छा होना सिर्फ इमोशन नहीं, बल्कि दिमाग का खेल है. चलिए इसके पीछे का साइंस जानें.
गोलमटोल और प्यारे बच्चों को देखकर अक्सर लोगों का मन करता है कि उन्हें गोद में उठा लें, गले लगा लें या बार-बार प्यार करें. यह भाव केवल माता-पिता तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हर किसी के अंदर स्वाभाविक रूप से पैदा हो जाता है. सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का जवाब सिर्फ भावनाओं में नहीं, बल्कि विज्ञान में छुपा है.
Published at : 02 Oct 2025 01:06 PM (IST)
