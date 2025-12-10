DGCA की तरफ से इंडिगो को दस प्रतिशत उड़ानें कम करने का आदेश देना पहली नज़र में कठोर कार्रवाई लग सकती है. ऐसा लगा मानो सरकार ने एयरलाइन पर बड़ा दबाव बना दिया हो. उड़ानें घटेंगी, कमाई कम होगी और इंडिगो को भारी झटका लगेगा, लेकिन अंदरूनी स्थिति देखी जाए तो कहानी बिल्कुल अलग है.

इंडिगो से जुड़ी सबसे दिलचस्प बात यही है कि एयरलाइन को इस आदेश से लगभग कोई वास्तविक नुकसान नहीं पहुंचा. बीते कई महीनों से इंडिगो पायलटों और केबिन क्रू की भारी कमी का सामना कर रहा था. कागज़ पर भले ही कई उड़ानें दिखती थीं, लेकिन वास्तविकता यह थी कि रोज़ाना बड़ी संख्या में फ्लाइटें क्रू न मिलने के कारण रद्द करनी पड़ रही थीं. पिछले सप्ताह में ही पांच हज़ार से अधिक उड़ानें रद्द हो चुकी थीं, यानी जो सेवाएं दिखाई जाती थीं, वे चल ही नहीं रहीं थीं.

DGCA का आदेश और इंडिगो की मुश्किलों का मेल

DGCA ने निर्देश दिया कि एयरलाइन अपनी उड़ानों में दस प्रतिशत की कटौती करे, लेकिन इंडिगो ने जिन उड़ानों को सूची से हटाया, वे वही थीं, जिन्हें वह पहले ही स्टाफ की कमी के कारण नहीं चला पा रहा था. नतीजा यह हुआ कि आदेश के बाद भी संचालन में कोई खास अंतर नहीं आया. उड़ानें उतनी ही चल रही हैं, नुकसान नहीं के बराबर है और एयरलाइन ने इसे नियम पालन का रूप देकर मामला आसान बना लिया.

क्या एयरलाइन पर सख़्त कदम टल गया?

बाज़ार में चर्चा यह है कि इंडिगो के खिलाफ और कड़ी कार्रवाई हो सकती थी. कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि लगातार रद्द हो रही उड़ानों और FDTL नियमों की अनदेखी को देखते हुए भारी पेनल्टी या लाइसेंस संबंधी कड़ी कार्यवाही की उम्मीद थी, लेकिन फिलहाल सिर्फ दस प्रतिशत कटौती के आदेश से बात खत्म होती दिख रही है. अब सबकी निगाहें इस पर हैं कि आगे क्या DGCA कोई और निरीक्षण या दंडात्मक कदम उठाएगा या नहीं.

आदेश से इंडिगो को मिली अप्रत्यक्ष राहत

यह तय माना जा रहा है कि फिलहाल इस निर्देश से इंडिगो पर कोई गंभीर आर्थिक प्रभाव नहीं पड़ेगा. बल्कि एयरलाइन के लिए यह निर्देश उस समस्या को ढकने का एक तरीका बन गया है, जिसका वह लंबे समय से सामना कर रही है—यानी पायलट और क्रू की कमी. अब इस कटौती को वह सरकारी आदेश बताकर दिखा सकती है कि उड़ानें कम होना उसकी मजबूरी थी, न कि उसकी कमी.

ये भी पढ़ें: Karnataka Cybercriminals: कर्नाटक में साइबर अपराध का बड़ा खुलासा! तीन साल में 5,474 करोड़ की डिजिटल ठगी