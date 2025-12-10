एक्सप्लोरर
राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, जानें दोनों में से कौन है ज्यादा पढ़ा लिखा?
प्रियंका गांधी ने अपनी अपनी स्कूलिंग देहरादून के Welham Girls’ School से शुरू की थी. वहीं प्रियंका गांधी की दादी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उन्हें दिल्ली लाया गया.
गांधी परिवार भारतीय राजनीति में सबसे चर्चित परिवारों में से एक है. वहीं फिलहाल भारतीय राजनीति में इस परिवार के दो प्रमुख चेहरे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं. राहुल गांधी और प्रियंका गांधी राजनीति के कारण तो सुर्खियों में बने रहते ही है, लेकिन उनकी पढ़ाई को लेकर भी अक्सर चर्चा होती है. राहुल और प्रियंका का बचपन एक ही माहौल में बिता, लेकिन सुरक्षा कारणों और पारिवारिक हालात के चलते उनकी शिक्षा में काफी अंतर देखने को मिलता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी कौन ज्यादा पढ़ा लिखा है.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 10 Dec 2025 07:08 AM (IST)
शिक्षा
6 Photos
ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में निकली कई पदों पर भर्ती, अप्लाई करने की लास्ट डेट करीब
शिक्षा
6 Photos
विदेश में करना है MBA तो इस पड़ोसी देश में हैं ये टॉप यूनिवर्सिटी, जानें कैसे मिलेगा दाखिला?
शिक्षा
6 Photos
UPSC ने खोला सुनहरा मौका! ट्रेडमार्क्स-जीआई एग्जामिनर और डिप्टी डायरेक्टर के पदों पर बड़ी भर्ती
शिक्षा
6 Photos
अमेरिका में हायर एजुकेशन के लिए भारतीय छात्रों की पहली पसंद बनीं ये 10 पब्लिक यूनिवर्सिटीज, देखें पूरी लिस्ट
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
इंडिगो संकट के बीच DGCA पर बड़ी कार्रवाई की मांग, पायलट्स फेडरेशन ने खटखटाया अदालत का दरवाजा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कोडीन कफ सिरप मामले में एक्शन में योगी सरकार, SIT गठित, ये 3 अफसर करेंगे जांच
क्रिकेट
IND VS SA: 'इससे फर्क नहीं पड़ता कि...' प्लेयर ऑफ द मैच चुने जाने के बाद क्या बोल गए हार्दिक पंड्या, बयान वायरल
ओटीटी
Christmas Movies On OTT: क्रिसमस पर फैमिली के साथ देखें ये फिल्में, फेस्टिवल बन जाएगा बेस्ट
Advertisement
शिक्षा
6 Photos
ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में निकली कई पदों पर भर्ती, अप्लाई करने की लास्ट डेट करीब
एबीपी लाइव
Opinion