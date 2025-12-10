राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, जानें दोनों में से कौन है ज्यादा पढ़ा लिखा?

1991 में पिता राजीव गांधी की हत्या के बाद सुरक्षा को लेकर खतरा और बढ़ गया. इसके बाद प्रियंका और राहुल दोनों को सुरक्षा कारणों से घर पर पढ़ाया जाने लगा, उनके लिए अलग-अलग सब्जेक्ट के ट्यूटर बुलाए जाते थे ताकि पढ़ाई जारी रह सके.