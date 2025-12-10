हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, जानें दोनों में से कौन है ज्यादा पढ़ा लिखा?

राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, जानें दोनों में से कौन है ज्यादा पढ़ा लिखा?

प्रियंका गांधी ने अपनी अपनी स्कूलिंग देहरादून के Welham Girls’ School से शुरू की थी. वहीं प्रियंका गांधी की दादी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उन्हें दिल्ली लाया गया.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 10 Dec 2025 07:08 AM (IST)
प्रियंका गांधी ने अपनी अपनी स्कूलिंग देहरादून के Welham Girls’ School से शुरू की थी. वहीं प्रियंका गांधी की दादी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उन्हें दिल्ली लाया गया.

गांधी परिवार भारतीय राजनीति में सबसे चर्चित परिवारों में से एक है. वहीं फिलहाल भारतीय राजनीति में इस परिवार के दो प्रमुख चेहरे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं. राहुल गांधी और प्रियंका गांधी राजनीति के कारण तो सुर्खियों में बने रहते ही है, लेकिन उनकी पढ़ाई को लेकर भी अक्सर चर्चा होती है. राहुल और प्रियंका का बचपन एक ही माहौल में बिता, लेकिन सुरक्षा कारणों और पारिवारिक हालात के चलते उनकी शिक्षा में काफी अंतर देखने को मिलता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी कौन ज्यादा पढ़ा लिखा है.

1/10
प्रियंका गांधी ने अपनी अपनी स्कूलिंग देहरादून के Welham Girls’ School से शुरू की थी. वहीं प्रियंका गांधी की दादी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उन्हें दिल्ली लाया गया और Convent of Jesus and Mary School में आगे की पढ़ाई कराई गई.
प्रियंका गांधी ने अपनी अपनी स्कूलिंग देहरादून के Welham Girls’ School से शुरू की थी. वहीं प्रियंका गांधी की दादी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उन्हें दिल्ली लाया गया और Convent of Jesus and Mary School में आगे की पढ़ाई कराई गई.
2/10
1991 में पिता राजीव गांधी की हत्या के बाद सुरक्षा को लेकर खतरा और बढ़ गया. इसके बाद प्रियंका और राहुल दोनों को सुरक्षा कारणों से घर पर पढ़ाया जाने लगा, उनके लिए अलग-अलग सब्जेक्ट के ट्यूटर बुलाए जाते थे ताकि पढ़ाई जारी रह सके.
1991 में पिता राजीव गांधी की हत्या के बाद सुरक्षा को लेकर खतरा और बढ़ गया. इसके बाद प्रियंका और राहुल दोनों को सुरक्षा कारणों से घर पर पढ़ाया जाने लगा, उनके लिए अलग-अलग सब्जेक्ट के ट्यूटर बुलाए जाते थे ताकि पढ़ाई जारी रह सके.
3/10
स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रियंका गांधी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के Jesus and Mary College से साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन किया.
स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रियंका गांधी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के Jesus and Mary College से साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन किया.
4/10
इसके बाद प्रियंका गांधी ने 2010 में बुद्धिस्ट स्टडीज में मास्टर डिग्री पूरी की, जिसे उन्होंने डिस्टेंस लर्निंग और ऑन कैंपस क्लासेस के जरिए पूरा किया.
इसके बाद प्रियंका गांधी ने 2010 में बुद्धिस्ट स्टडीज में मास्टर डिग्री पूरी की, जिसे उन्होंने डिस्टेंस लर्निंग और ऑन कैंपस क्लासेस के जरिए पूरा किया.
5/10
वहीं राहुल गांधी ने स्कूलिंग दिल्ली के St. Columba’s School से शुरू की और बाद में देहरादून के he Doon School में पढ़े. वहीं सुरक्षा कारणों से बाद में राहुल गांधी को भी होम स्कूलिंग पर शिफ्ट कर दिया गया.
वहीं राहुल गांधी ने स्कूलिंग दिल्ली के St. Columba’s School से शुरू की और बाद में देहरादून के he Doon School में पढ़े. वहीं सुरक्षा कारणों से बाद में राहुल गांधी को भी होम स्कूलिंग पर शिफ्ट कर दिया गया.
6/10
स्कूलिंग पूरी करने के बाद राहुल गांधी ने दिल्ली के St. Stephen’s College में दाखिला लिया, जहां वो खेल कोटे से चुने गए थे.
स्कूलिंग पूरी करने के बाद राहुल गांधी ने दिल्ली के St. Stephen’s College में दाखिला लिया, जहां वो खेल कोटे से चुने गए थे.
7/10
इसके बाद राहुल गांधी पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गए, लेकिन सुरक्षा कारणों फिर उन्हें अमेरिका के रोलिंस कॉलेज में ट्रांसफर कर दिया गया. यहां उन्होंने 1994 में बैचलर आफ आर्ट्स की डिग्री पूरी की.
इसके बाद राहुल गांधी पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गए, लेकिन सुरक्षा कारणों फिर उन्हें अमेरिका के रोलिंस कॉलेज में ट्रांसफर कर दिया गया. यहां उन्होंने 1994 में बैचलर आफ आर्ट्स की डिग्री पूरी की.
8/10
इसके बाद राहुल ने ब्रिटेन की कैंब्रिज यूनिवर्सिटी के Trinity College से 1995 में M.Phil. in Development Studies पूरा किया.
इसके बाद राहुल ने ब्रिटेन की कैंब्रिज यूनिवर्सिटी के Trinity College से 1995 में M.Phil. in Development Studies पूरा किया.
9/10
ऐसे में अगर राहुल और प्रियंका की पढ़ाई की तुलना की जाए तो प्रियंका कि पढ़ाई भारत में पूरी हुई, जबकि राहुल की हायर एजुकेशन विदेश में पूरी हुई.
ऐसे में अगर राहुल और प्रियंका की पढ़ाई की तुलना की जाए तो प्रियंका कि पढ़ाई भारत में पूरी हुई, जबकि राहुल की हायर एजुकेशन विदेश में पूरी हुई.
10/10
वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया. लेकिन राहुल गांधी ने विदेश से M.Phil जैसी हाई डिग्री हासिल की, जबकि प्रियंका गांधी ने भारत से मास्टर डिग्री पूरी की.
वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया. लेकिन राहुल गांधी ने विदेश से M.Phil जैसी हाई डिग्री हासिल की, जबकि प्रियंका गांधी ने भारत से मास्टर डिग्री पूरी की.
Published at : 10 Dec 2025 07:08 AM (IST)
Rahul Gandhi Education Priyanka Gandhi Education Gandhi Family Studies

