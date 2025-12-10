हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दे दिया है. दरअसल, राहुल गांधी का 15 दिसंबर से जर्मनी दौरा है. वे लोकसभा के शीतकालीन सत्र के बीच में ही विदेश दौरे पर जा रहे हैं. इसपर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद कंगना रनौत ने बड़ी विवादित बात कह दी है.

न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा, "मैं उनके (राहुल गांधी) के दौरों की कोई खबर नहीं रखती हूं, न ही उनके बारे में कोई न्यूज पढ़ती हूं. उनकी खबरें हमेशा बेकार ही होती हैं."

#WATCH | दिल्ली: भाजपा सांसद कंगना रनौत ने लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर कहा, "...यह सबके लिए बहुत प्रत्यक्ष है कि क्यों उनकी पार्टी एकल अंक पर आ गई है, इस तरह के किरदार पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती क्योंकि उस व्यक्ति में कोई दम नहीं है, चरित्र… pic.twitter.com/oZP4k64oEF — ANI_HindiNews (@AHindinews) December 10, 2025

'राहुल गांधी के चरित्र में ताकत नहीं'- कंगना रनौत

कंगना रनौत ने आगे कहा, "यह सबके लिए प्रत्यक्ष है कि उनकी पार्टी (कांग्रेस) क्यों सिंगल डिजिट पर आ गई है. इस तरह के किरदार और चरित्र पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती क्योंकि उनके चरित्र में कोई ताकत नहीं है. इसलिए मेरे पास उनके बारे में कहने के लिए कुछ नहीं है."

जर्मनी क्यों जा रहे हैं राहुल गांधी?

इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी है कि राहुल गांधी जर्मनी की यात्रा पर आ रहे हैं. वो भारत की वैश्विक भूमिका को लेकर यहां बातचीत करेंगे. इसके अलावा, राहुल गांधी जर्मनी के सांसदों से भी मुलाकात करेंगे.

इतना ही नहीं, राहुल गांधी जर्मनी में रहने वाले भारतीयों से मिलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे. इस बात की पुष्टि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस यूके के महासचिव विक्रम दुहान ने की है.