हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशराहुल गांधी पर कंगना रनौत का विवादित बयान! संसद परिसर में कहा- 'चरित्र में कोई ताकत नहीं इसलिए मैं...'

राहुल गांधी पर कंगना रनौत का विवादित बयान! संसद परिसर में कहा- 'चरित्र में कोई ताकत नहीं इसलिए मैं...'

Kangana Ranaut on Rahul Gandhi: कंगना रनौत का कहना है कि वह न तो राहुल गांधी के बारे में कोई जानकारी नहीं रखतीं. बीजेपी सांसद ने राहुल गांधी के चरित्र और किरदार पर भी टिप्पणी की.

By : निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 10 Dec 2025 01:30 PM (IST)
Preferred Sources

हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दे दिया है. दरअसल, राहुल गांधी का 15 दिसंबर से जर्मनी दौरा है. वे लोकसभा के शीतकालीन सत्र के बीच में ही विदेश दौरे पर जा रहे हैं. इसपर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद कंगना रनौत ने बड़ी विवादित बात कह दी है. 

न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा, "मैं उनके (राहुल गांधी) के दौरों की कोई खबर नहीं रखती हूं, न ही उनके बारे में कोई न्यूज पढ़ती हूं. उनकी खबरें हमेशा बेकार ही होती हैं."

'राहुल गांधी के चरित्र में ताकत नहीं'- कंगना रनौत

कंगना रनौत ने आगे कहा, "यह सबके लिए प्रत्यक्ष है कि उनकी पार्टी (कांग्रेस) क्यों सिंगल डिजिट पर आ गई है. इस तरह के किरदार और चरित्र पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती क्योंकि उनके चरित्र में कोई ताकत नहीं है. इसलिए मेरे पास उनके बारे में कहने के लिए कुछ नहीं है."

जर्मनी क्यों जा रहे हैं राहुल गांधी?

इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी है कि राहुल गांधी जर्मनी की यात्रा पर आ रहे हैं. वो भारत की वैश्विक भूमिका को लेकर यहां बातचीत करेंगे. इसके अलावा, राहुल गांधी जर्मनी के सांसदों से भी मुलाकात करेंगे. 

इतना ही नहीं, राहुल गांधी जर्मनी में रहने वाले भारतीयों से मिलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे. इस बात की पुष्टि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस यूके के महासचिव विक्रम दुहान ने की है. 

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान इन्होंने राजनीति, क्राइम और हेल्थ-लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा को इतिहास, साहित्य और कविताएं पढ़ने में रुचि है. 
Published at : 10 Dec 2025 01:03 PM (IST)
Kangana Ranaut RAHUL GANDHI PARLIAMENT WINTER SESSION HImachal Pradesh News
