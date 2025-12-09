एक्सप्लोरर
Mobile Call Process: मोबाइल पर कैसे आता है किसी का फोन? टॉवर से लेकर हेलो तक, जाने पूरी जर्नी
Mobile Call Process: मोबाइल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में काफी जरूरी हो चुके हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे मोबाइल पर किसी का फोन कैसे आता है? आइए जानते हैं.
Mobile Call Process: आज के समय में मोबाइल हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुके हैं. जब भी हमारा मोबाइल बजता है तो हम मोबाइल उठा कर तुरंत बोलते हैं 'हैलो'. लेकिन मोबाइल के बजने से लेकर पूरी बातचीत होने और फोन कटने तक रेडियो तरंगों, डिजिटल सिग्नल, बड़े स्विचिंग कंप्यूटर का टावर तो टावर कम्युनिकेशन वाली घटनाओं की एक तेज और जटिल चेन होती है. आइए जानते हैं कि मोबाइल पर कैसे किसी का फोन आता है.
Published at : 09 Dec 2025 07:21 PM (IST)
