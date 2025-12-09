आपका मोबाइल एन्कोड किए गए डिजिटल डेटा को रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करके पास के सेल टावर पर भेजता है. इसके बाद यह सिग्नल मोबाइल नेटवर्क को दी गई फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करके हवा में ट्रैवल करते हैं. टावर का बेस स्टेशन उन्हें मिली सेकंड में रिसीव करता है और उन्हें अगले हॉप के लिए तैयार करता है.