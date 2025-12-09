हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजMobile Call Process: मोबाइल पर कैसे आता है किसी का फोन? टॉवर से लेकर हेलो तक, जाने पूरी जर्नी

Mobile Call Process: मोबाइल पर कैसे आता है किसी का फोन? टॉवर से लेकर हेलो तक, जाने पूरी जर्नी

Mobile Call Process: मोबाइल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में काफी जरूरी हो चुके हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे मोबाइल पर किसी का फोन कैसे आता है? आइए जानते हैं.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 09 Dec 2025 07:21 PM (IST)
Mobile Call Process: मोबाइल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में काफी जरूरी हो चुके हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे मोबाइल पर किसी का फोन कैसे आता है? आइए जानते हैं.

Mobile Call Process: आज के समय में मोबाइल हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुके हैं. जब भी हमारा मोबाइल बजता है तो हम मोबाइल उठा कर तुरंत बोलते हैं 'हैलो'. लेकिन मोबाइल के बजने से लेकर पूरी बातचीत होने और फोन कटने तक रेडियो तरंगों, डिजिटल सिग्नल, बड़े स्विचिंग कंप्यूटर का टावर तो टावर कम्युनिकेशन वाली घटनाओं की एक तेज और जटिल चेन होती है. आइए जानते हैं कि मोबाइल पर कैसे किसी का फोन आता है.

1/6
आप जब भी कोई नंबर डायल करते हैं और बोलना शुरू करते हैं आपका फोन तुरंत आपकी आवाज को छोटे डिजिटल पैकेट में बदल देता है. ये पैकेट कंप्रेस और एन्कोड किए जाते हैं ताकि बिना क्लेरिटी खराब हुई हवा में तेजी से ट्रेवल कर सकें.
आप जब भी कोई नंबर डायल करते हैं और बोलना शुरू करते हैं आपका फोन तुरंत आपकी आवाज को छोटे डिजिटल पैकेट में बदल देता है. ये पैकेट कंप्रेस और एन्कोड किए जाते हैं ताकि बिना क्लेरिटी खराब हुई हवा में तेजी से ट्रेवल कर सकें.
2/6
आपका मोबाइल एन्कोड किए गए डिजिटल डेटा को रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करके पास के सेल टावर पर भेजता है. इसके बाद यह सिग्नल मोबाइल नेटवर्क को दी गई फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करके हवा में ट्रैवल करते हैं. टावर का बेस स्टेशन उन्हें मिली सेकंड में रिसीव करता है और उन्हें अगले हॉप के लिए तैयार करता है.
आपका मोबाइल एन्कोड किए गए डिजिटल डेटा को रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करके पास के सेल टावर पर भेजता है. इसके बाद यह सिग्नल मोबाइल नेटवर्क को दी गई फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करके हवा में ट्रैवल करते हैं. टावर का बेस स्टेशन उन्हें मिली सेकंड में रिसीव करता है और उन्हें अगले हॉप के लिए तैयार करता है.
3/6
टावर से आपका सिग्नल बेस स्टेशन कंट्रोलर और फिर मोबाइल स्विचिंग सेंटर तक जाता है. मोबाइल स्विचिंग सेंटर आपका नंबर वेरीफाई करता है और ऑथराइजेशन चेक करता है. इसके बाद यह तय करता है कि कॉल को आगे कहां भेजना है.
टावर से आपका सिग्नल बेस स्टेशन कंट्रोलर और फिर मोबाइल स्विचिंग सेंटर तक जाता है. मोबाइल स्विचिंग सेंटर आपका नंबर वेरीफाई करता है और ऑथराइजेशन चेक करता है. इसके बाद यह तय करता है कि कॉल को आगे कहां भेजना है.
4/6
अगर दोनों फोन एक ही नेटवर्क पर हैं तो मोबाइल स्विचिंग सेंटर कॉल को इंटरनली रूट करता है. अगर दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे नेटवर्क पर है तो कॉल को एक गेटवे या इंटरकनेक्शन पॉइंट पर भेजा जाता है. यह अलग-अलग सर्विस प्रोवाइडर को एक साथ जोड़ता है.
अगर दोनों फोन एक ही नेटवर्क पर हैं तो मोबाइल स्विचिंग सेंटर कॉल को इंटरनली रूट करता है. अगर दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे नेटवर्क पर है तो कॉल को एक गेटवे या इंटरकनेक्शन पॉइंट पर भेजा जाता है. यह अलग-अलग सर्विस प्रोवाइडर को एक साथ जोड़ता है.
5/6
हर मोबाइल यूजर दो डेटाबेस में रजिस्टर होते हैं. होम लोकेशन रजिस्टर और विजिटर लोकेशन रजिस्टर. यह सिस्टम ट्रैक करते हैं कि रिसीवर अभी किस शहर, क्षेत्र और सेल टावर एरिया के पास है. इससे नेटवर्क उनके फोन को तुरंत ढूंढ पाते हैं ताकि कॉल सही टावर तक पहुंचे.
हर मोबाइल यूजर दो डेटाबेस में रजिस्टर होते हैं. होम लोकेशन रजिस्टर और विजिटर लोकेशन रजिस्टर. यह सिस्टम ट्रैक करते हैं कि रिसीवर अभी किस शहर, क्षेत्र और सेल टावर एरिया के पास है. इससे नेटवर्क उनके फोन को तुरंत ढूंढ पाते हैं ताकि कॉल सही टावर तक पहुंचे.
6/6
जैसे ही नेटवर्क को पता चल जाता है कि रिसीवर कहां है तो मोबाइल स्विचिंग सेंटर कॉल को सही सेल टावर पर रूट करता है. टावर सिग्नल को रेडियो तरंगों के रूप में दूसरे व्यक्ति के फोन पर भेजता है. जैसी दूसरे व्यक्ति के डिवाइस को यह सिग्नल मिलता है वह बजने लगता है.
जैसे ही नेटवर्क को पता चल जाता है कि रिसीवर कहां है तो मोबाइल स्विचिंग सेंटर कॉल को सही सेल टावर पर रूट करता है. टावर सिग्नल को रेडियो तरंगों के रूप में दूसरे व्यक्ति के फोन पर भेजता है. जैसी दूसरे व्यक्ति के डिवाइस को यह सिग्नल मिलता है वह बजने लगता है.
Published at : 09 Dec 2025 07:21 PM (IST)
Tags :
Mobile Call Process Cell Tower MSC Routing

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
गोवा में 25 लोगों की मौत के मामले में सरकार का बड़ा एक्शन, लूथरा ब्रदर्स के क्लब पर चला बुलडोजर, देखें वीडियो
गोवा में 25 लोगों की मौत के मामले में सरकार का बड़ा एक्शन, लूथरा ब्रदर्स के क्लब पर चला बुलडोजर, देखें वीडियो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कौन हैं कथावाचक निधि सारस्वत जो बनेंगी BJP के बड़े नेता के घर की बहू? आज लेंगी सात फेरे
कौन हैं कथावाचक निधि सारस्वत जो बनेंगी BJP के बड़े नेता के घर की बहू? आज लेंगी सात फेरे
क्रिकेट
IPL 2026 की नीलामी के लिए चुने गए सभी 350 खिलाड़ियों के नाम, ग्रीन-शॉ-सरफराज पहले सेट में
IPL 2026 की नीलामी के लिए चुने गए सभी 350 खिलाड़ियों के नाम, ग्रीन-शॉ-सरफराज पहले सेट में
बॉलीवुड
Dhamaal 4 Release Date: 'धुरंधर 2' से घबराए अजय देवगन! पोस्टपोन की 'धमाल 4', जानें नई रिलीज डेट
'धुरंधर 2' से घबराए अजय देवगन! पोस्टपोन की 'धमाल 4', जानें नई रिलीज डेट
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Goa Nightclub Fire Case: नाइट क्लब के मालिकों की संपत्ति पर चलेगा बुलडोजर | Breaking
क्या Gold अभी भी बढ़ेगा? कब और कैसे करें निवेश, जानिए Nilesh Shah MD, Kotak Mahindra AMC की सलाह|
Chanderi की Real Haunted कहानियां, “Stree” की Shooting Spots का सच, Local Legends, Tourism Boom और Handloom Heroes की Untold Journey
Indian Rice Industry को सबसे बड़ा झटका? Trump का नया Trade Move
Parliament Winter Session : Vande Matram पर Mallikarjuna Kharge की ललकार सुन दंग रह गया विपक्ष

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
गोवा में 25 लोगों की मौत के मामले में सरकार का बड़ा एक्शन, लूथरा ब्रदर्स के क्लब पर चला बुलडोजर, देखें वीडियो
गोवा में 25 लोगों की मौत के मामले में सरकार का बड़ा एक्शन, लूथरा ब्रदर्स के क्लब पर चला बुलडोजर, देखें वीडियो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कौन हैं कथावाचक निधि सारस्वत जो बनेंगी BJP के बड़े नेता के घर की बहू? आज लेंगी सात फेरे
कौन हैं कथावाचक निधि सारस्वत जो बनेंगी BJP के बड़े नेता के घर की बहू? आज लेंगी सात फेरे
क्रिकेट
IPL 2026 की नीलामी के लिए चुने गए सभी 350 खिलाड़ियों के नाम, ग्रीन-शॉ-सरफराज पहले सेट में
IPL 2026 की नीलामी के लिए चुने गए सभी 350 खिलाड़ियों के नाम, ग्रीन-शॉ-सरफराज पहले सेट में
बॉलीवुड
Dhamaal 4 Release Date: 'धुरंधर 2' से घबराए अजय देवगन! पोस्टपोन की 'धमाल 4', जानें नई रिलीज डेट
'धुरंधर 2' से घबराए अजय देवगन! पोस्टपोन की 'धमाल 4', जानें नई रिलीज डेट
बिहार
RTI से वेतन और पेंशन वाले 'खुलासे' पर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, 'प्रावधान भी यही है कि…'
RTI से वेतन और पेंशन वाले 'खुलासे' पर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, 'प्रावधान भी यही है कि…'
ओटीटी
Dhurandhar OTT Release: ओटीटी पर कहां रिलीज होगी धुरंधर, धुरंधर की ओटीटी रिलीज डेट और धुरंधर की ओटीटी डील
ओटीटी पर कहां रिलीज होगी धुरंधर, धुरंधर की ओटीटी रिलीज डेट और धुरंधर की ओटीटी डील
यूटिलिटी
हेल्थ प्लान लेते वक्त लोग जो भूल कर बैठते हैं, वही बाद में परेशानियां देती हैं
हेल्थ प्लान लेते वक्त लोग जो भूल कर बैठते हैं, वही बाद में परेशानियां देती हैं
शिक्षा
देश के मेडिकल कॉलेजों में खाली सीटों का खुलासा, जानें कितनी हैं MBBS में खाली सीटें?
देश के मेडिकल कॉलेजों में खाली सीटों का खुलासा, जानें कितनी हैं MBBS में खाली सीटें?
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Embed widget