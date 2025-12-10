बॉलीवुड एक्टर सनी देओल इस समय मुश्किल समय से गुजर रहे हैं. उनके पिता धर्मेंद्र का निधन हो गया है. जिसके बाद से सनी बुरी तरह से टूट गए हैं. उनके फैंस भी उनके लिए काफी परेशान हैं. पिता के निधन के बाद सनी देओल पहली बार पब्लिकिली किसी इवेंट में आने वाले हैं. वो अपनी आने वाली फिल्म बॉर्डर 2 के टीजर रिलीज के लॉन्च पर आएंगे.

सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 सिनेमाघरों में अगले साल रिलीज होने वाली है. इस फिल्म में उनके साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी अहम किरदार निभाते नजर आने वाले हैं. फिल्म अगले साल रिलीज होगी मगर इसका टीजर इसी साल एक खास दिन पर रिलीज होने वाला है. बॉर्डर 2 के टीजर रिलीज का एक ग्रैंड इवेंट होने वाला है.

टीजर लॉन्च पर आएंगे सनी देओल

पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक बॉर्डर 2 का टीजर 16 दिसंबर 2025 को मुंबई में कास्ट और क्रू की मौजूदगी में प्रीमियर होगा. ये तारीख खास है क्योंकि 16 दिसंबर विजय दिवस है, जो 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत की याद दिलाता है. इस इवेंट में सनी देओल, वरुण धवन और अहान शेट्टी शामिल होंगे. उनके साथ डायरेक्टर अनुराग सिंह और प्रोड्यूसर भूषण कुमार और निधि दत्ता भी होंगे.

View this post on Instagram A post shared by Sunny Deol (@iamsunnydeol)

दिलजीत दोसांझ नहीं होंगे शामिल?

दिलजीत दोसांझ इस इवेंट में शामिल होते हैं या नहीं इस बात की कंफर्मेशन नहीं है. अभी दिलजीत की तरफ से कंफर्मेशन नहीं आया है. बता दें बॉर्डर 2 से सारे एक्टर्स के लुक सामने आ चुके हैं. सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान चारों का लुक आया है. जिसे देखकर हर कोई इंप्रेस हुआ है. फैंस को फिल्म की रिलीज का इंतजार है.

कब रिलीज होगी फिल्म

बॉर्डर 2 अगले साल रिपब्लिक डे के मौके पर रिलीज होने वाली है. ये फिल्म 23 जनवरी 2026 को रिलीज होगी. जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार है.

ये भी पढ़ें: जयमाल से लेकर सिंदूरदान और विदाई तक, रूपल त्यागी ने दिखाई अपनी शादी की हर एक रस्म, देखें एक्ट्रेस की वेडिंग एल्बम