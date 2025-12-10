एशेज सीरीज में इंग्लैंड की बढ़ी टेंशन, तीसरे टेस्ट में कप्तान पैट कमिंस और नाथन लायन की वापसी

Australia Announce Squad For 3rd Ashes Match: ऑस्ट्रेलिया ने एशेज सीरीज 2025-26 के पहले दोनों मुकाबले को जीतकर 2-0 की बढ़त बना ली है. इस सीरीज के तीसरे मुकाबले के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. एडिलेड में खेले जाने वाले सीरीज के तीसरे मुकाबले के लिए कप्तान पैट कमिंस वापसी करने वाले हैं. कमिंस को बुधवार यानी 10 दिसंबर, 2025 को 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है. ब्रिस्बेन टेस्ट के बाद टीम में कमिंस इकलौते नए खिलाड़ी हैं. इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिसबेन में खेले गए दूसरे टेस्ट आठ विकेट से करारी शिकस्त दी थी. वेस्टइंडीज दौरे के दौरान कमिंस के पीठ में चोट लग गई थी, जिसके कारण वो ऑस्ट्रेलियाई टीम से बाहर थे.

ऑस्ट्रेलियाई कोच ने दिया बयान

ऑस्ट्रेलिया के कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने कहा, ‘हमें लगता है कि कमिंस पूरी तरह तैयार हैं, वो हमारी उम्मीदों से कहीं आगे हैं और ब्रिस्बेन टेस्ट के लिए भी उनके खेलने पर चर्चा हुई थी. इस टेस्ट मैच से पहले काफी बहस हुई थी. अब जब हमने उन्हें और बेहतर स्थिति में देखा है, तो हमें लगता है कि एडिलेड की चुनौतियों के लिए पैट पूरी तरह तैयार हैं. नेट्स में सिमुलेशन से उनकी स्किल्स तैयार हो गई हैं. उनका शरीर भी फिट है. अगर अगले हफ्ते कुछ और नहीं होता है, तो मुझे उम्मीद है कि पैट कमिंस टॉस के लिए मैदान पर होंगे.’

What changes do you think Australia should make going into the third #Ashes Test in Adelaide?



More here: https://t.co/vlep9WVt1g pic.twitter.com/3dKJ0eNXpF — cricket.com.au (@cricketcomau) December 10, 2025

नाथन लायन और उस्मान ख्वाजा की भी वापसी

ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा पीठ की चोट के कारण दूसरा टेस्ट नहीं खेले थे, लेकिन उन्हें तीसरे टेस्ट के लिए टीम शामिल किया गया है. ये मुकाबला एडिलेड ओवल में 17 दिसंबर से शुरू होगा. टीम के अनुभवी स्पिनर नाथन लायन की भी टीम में चयन किया गया है. एडिलेड टेस्ट के बाद मेलबर्न में बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए सीरीज आगे बढ़ेगी. वहीं, पांचवां और आखिरी टेस्ट 4 जनवरी से सिडनी में खेला जाएगा.

तीसरे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम:

पैट कमिंस (कप्तान), स्कॉट बोलैंड, एलेक्स केरी (विकेटकीपर), ब्रेंडन डॉगेट, कैमरन ग्रीन, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, नाथन लायन, माइकल नेसर, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क, जेक वेदराल्ड, ब्यू वेबस्टर.