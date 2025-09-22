हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजHigh Heels Rules: इस शहर में 2 इंच से ऊपर हील्स पहनना है मुश्किल, लेनी पड़ती है सरकारी अनुमति

High Heels Rules: क्या आपको पता है दुनिया का एक शहर ऐसा भी है, जहां हाई हील्स पहनना कानूनन अपराध है? इसके लिए वहां पर आपको सरकारी परमिशन लेनी होती है. चलिए इसके बारे में जानें.

By : निधि पाल  | Updated at : 22 Sep 2025 10:01 AM (IST)
High Heels: आज के समय में हील्स हर लड़की के फैशन का हिस्सा है. हर कोई हील्स पहनना पसंद करता है. लेकिन अगर आपकी अगली ट्रिप अमेरिका के एक शहर की ओर है, तो अपने पर्स में पैक की गई हाई हील्स के बारे में दोबारा सोचें. इस शहर में 2 इंच या उससे अधिक ऊंचाई की हील्स पहनना कानूनी रूप से प्रतिबंधित है. दरअसल यह कोई अफवाह या शहरी मिथक नहीं, बल्कि शहर के म्युनिसिपल कोड में दर्ज नियम है.

अमेरिका के केलिफोर्निया स्थित कार्मेल-बाय-द-सी शहर में यह नियम लागू होता है. इस नियम को 1963 में लागू किया गया था और इसके पीछे शहर की सुरक्षा और संरचना की वजहें हैं.
कार्मेल एक छोटा, खूबसूरत तटीय शहर है, जिसमें पुराने घर, संकरी गलियां और पैदल चलने के रास्ते हैं. यहां के पेड़, साइप्रस और मोंटेरे पाइन समय के साथ बढ़ते हैं और उनकी जड़ें फुटपाथ और पैदल मार्ग को ऊबड़-खाबड़ बना देती हैं.
ऊंची और पतली हील्स पहनकर इस ऊबड़-खाबड़ रास्ते पर चलना खतरनाक हो सकता है. इसके कारण कई दुर्घटनाएं हो चुकी थीं, खासकर उन पर्यटकों के साथ जिन्हें शहर का रास्ता नहीं पता था.
इसी वजह से शहर ने सुरक्षा के कारण हाई हील्स पर कानूनी प्रतिबंध लगा दिया. नियम के अनुसार यदि कोई महिला 2 इंच या उससे अधिक ऊंची हील्स पहनना चाहती है, तो उसे सरकारी परमिट लेना अनिवार्य है.
यहां इसके लिए परमिट लेना मुश्किल या महंगा नहीं है. कार्मेल-बाय-द-सी सिटी हॉल में जाकर आप आसानी से इसे प्राप्त कर सकती हैं वो भी बिना किसी परमिट शुल्क के. यह एक आधिकारिक सर्टिफिकेट होता है, जिस पर आपका नाम और सिटी क्लर्क का सिग्नेचर होता है.
यह नियम केवल सुरक्षा सुनिश्चित करने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बनाया गया है. हालांकि कानून कड़ा है, लेकिन पुलिस इसे लागू करने में अधिक सख्ती नहीं करती. कई पर्यटक जानकारी के आभाव में इस नियम का पालन नहीं करते हैं.
कार्मेल में काउबॉय बूट या अन्य जूते पहनने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, बशर्ते उनकी हील 2 इंच से कम हो और हील का निचला हिस्सा 1 स्क्वायर इंच या उससे ज्यादा हो.
Published at : 22 Sep 2025 10:01 AM (IST)
