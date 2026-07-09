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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वगगनयान से 5G तक और ऑपरेशन सिंदूर से ग्रो मोर-अचीव मोर तक…, मेलबर्न में पीएम मोदी की बड़ी बातें

गगनयान से 5G तक और ऑपरेशन सिंदूर से ग्रो मोर-अचीव मोर तक…, मेलबर्न में पीएम मोदी की बड़ी बातें

पीएम मोदी ने भाषण देते हुए कहा, 'मैं उस जमीन के पारंपरिक मालिकों का शुक्रिया अदा करके शुरू करना चाहूंगा. जहां हम मिल रहे हैं. मैं उनके पुराने, नए और नए बुजुर्गों को अपना सम्मान देता हूं.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 09 Jul 2026 05:18 PM (IST)
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तीन दिवसीय ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित किया गया. इस दौरान उन्होंने 30 हजार भारतीय की मौजूदगी में जबरदस्त भाषण दिया. उन्होंने गगनयान से लेकर 5G और ग्रो मोर से एचीव मोर तक कई बातें कही हैं. इस दौरान मोदी-मोदी के नारों से भारतीय कम्युनिटी गूंज उठी. 

पीएम मोदी के भाषण की बड़ी बातें

  1. पीएम मोदी ने भाषण देते हुए कहा, 'मैं उस जमीन के पारंपरिक मालिकों का शुक्रिया अदा करके शुरू करना चाहूंगा. जहां हम मिल रहे हैं. मैं उनके पुराने, नए और नए बुजुर्गों को अपना सम्मान देता हूं. यह शो हाउसफुल है. यह एक ब्लॉकबस्टर है.'
  2. उन्होंने कहा, 'इससे पहले, मैं आप सभी से सिडनी में दो बार मिला था.  मैं मेलबर्न के लोगों से मिलने का भी इंतज़ार कर रहा था. तो इस बार मैंने सोचा कि मैं मेलबर्न के लोगों के साथ एक फ्लैट व्हाइट कॉफी पी लूं. मेलबर्न ने सच में जी हासिल की है.' 
  3. उन्होंने कहा, 'मैं अपने दोस्त और भारत के दोस्त प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानसे का भी बहुत शुक्रगुजार हूं.  आप सिडनी में हमारे साथ थे, और आज आप यहां मेलबर्न में भी भारतीय समुदाय के साथ शामिल हुए हैं. एक तरह से, चीजें पूरी तरह से बदल गई हैं. अहमदाबाद, जो दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का घर है, से लेकर मेलबर्न, जहां इसका मशहूर स्टेडियम है. हम दोनों जगहों पर साथ रहे हैं.  हम सबने देखा है कि प्रधानमंत्री जब भी बोलते हैं तो भारतीयों के दिल और दिमाग पर कैसे छा जाते हैं. आपने सिडनी में जबरदस्त असर डाला, और आपने यहां भी सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया है.'
  4. उन्होंने कहा, 'जब मैं 2014 में ऑस्ट्रेलिया गया था, तो यह 28 साल में पहली बार था जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री आया था. और आपको याद होगा मैंने तब कहा था कि आपको और 28 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा.  पिछले 12 सालों में यह मेरा तीसरा दौरा है. यह दौरों की हैट्रिक है. यह दिखाता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रिश्ते कितनी ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं. और क्या आप जानते हैं कि इसमें सबसे बड़ा रोल किसका था? यह मोदी का नहीं था. यह आप सभी थे.'
  5. उन्होंने कहा, 'कहते हैं कि मेलबर्न शहर में एक ही दिन में चारों मौसमों की झलक मिलती है. लेकिन, इंडियन कम्युनिटी ने अपने कल्चरल रंगों से इसे और भी वाइब्रेंट बना दिया है. यहां मेलबर्न और आस-पास के इलाकों में, कई ऐसी जगहें और मार्केट हैं जो इंडियननेस की भावना से ओत-प्रोत हैं.  कोई उन्हें 'लिटिल इंडिया' कहता है, तो कोई 'मिनी इंडिया'; नाम चाहे जो भी हो, वे इंडियन कल्चर से भरे हुए हैं.'
  6. पीएम मोदी ने कहा, 'किसी ने मुझे ऐसे ही एक मार्केट का वीडियो दिखाया. वीडियो में बताया गया था कि वहां लगातार सेल चलती रहती है.  लोग इन सेल के जोश में पूरी तरह बह जाते हैं. भले ही किसी का शॉपिंग करने का मूड न हो, फिर भी वह कुछ न कुछ खरीद ही लेता है. सेल के चक्कर में लोग घनचक्कर बन जाते हैं.
  7. पीएम मोदी ने कहा,आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो अपने घरों में कम से कम दो टाइम जोन मैनेज करते होंगे. यहां बच्चे ऑस्ट्रेलियाई समय के हिसाब से स्कूल से लौटते हैं, जबकि भारत में दादा-दादी वीडियो कॉल से जुड़ने का इंतज़ार कर रहे होते हैं.'
  8. पीएम मोदी ने कहा, 'यहां वीकेंड हो सकता है, फिर भी भारत में किसी शादी का लाइव स्ट्रीम चल रहा होता है. दूसरे शब्दों में, भले ही फिजिकल दूरी हजारों किलोमीटर हो, आपका डेली रूटीन भारत से गहराई से जुड़ा रहता है. और इस रूटीन के साथ-साथ, आप सभी ऑस्ट्रेलिया के विकास में पूरी ताकत से योगदान दे रहे हैं. मुझे आप सभी पर गर्व है.'

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About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 09 Jul 2026 05:14 PM (IST)
Tags :
Melbourne NARENDRA MODI AUSTRALIA
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