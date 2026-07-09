Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कोका-कोला फॉर्मूला 1886 में बना, अटलांटा संग्रहालय में सुरक्षित है।

केवल दो अधिकारियों द्वारा फॉर्मूला जानने का दावा एक मार्केटिंग मिथक है।

फॉर्मूला जानने वालों पर साथ यात्रा प्रतिबंध कंपनी ने नकारा।

Coca Cola Secret Formula: कोका-कोला की गुप्त रेसिपी ने अनगिनत कहानियों और षड्यंत्र सिद्धांतों को जन्म देते हुए सदियों से लोगों को आकर्षित किया है. सबसे मशहूर दावा यह है कि कंपनी के सिर्फ दो अधिकारी ही पूरा फॉर्मूला जानते हैं और सुरक्षा कारणों की वजह से उन्हें एक साथ आने जाने की अनुमति नहीं है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे का सच.

कहां रखा जाता है फॉर्मूला?

कोका-कोला का मूल फॉर्मूला 1886 में जॉन पेम्बर्टन द्वारा बनाया गया था. हाथों से लिखा हुआ नुस्खा अटलांटा, जॉर्जिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्ल्ड ऑफ कोका-कोला संग्रहालय में काफी सुरक्षित तिजोरी में रखा हुआ है. कंपनी ने इस फॉर्मूला को दुनिया के सबसे मशहूर व्यापार रहस्य में से एक में बदल दिया है. इस वजह से ब्रांड के आसपास का रहस्य और भी बढ़ चुका है.

पेटेंट के लिए आवेदन करने के बजाय कोका-कोला ने नुस्खा गोपनीय रखने का फैसला किया. एक पेटेंट के लिए कंपनी को एक सीमित समय के बाद फॉर्मूला को सार्वजनिक रूप से प्रकट करने की जरूरत होती है. लेकिन यह कदम उठाकर कंपनी ने इसे अनिश्चित काल तक के लिए गोपनीय रख लिया.

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क्या यह सच है कि सिर्फ दो ही लोग फॉर्मूला जानते हैं?

ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ दो अधिकारी ही पूरे कोका-कोला फॉर्मूले को जानते हैं. लेकिन कंपनी द्वारा कभी भी इस बात की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई. कोका-कोला ने ऐसे किसी भी व्यक्ति की पहचान या फिर स्थिति का खुलासा नहीं किया जिसकी रेसिपी तक पहुंचे हो.

साथ ही ऐसा भी पाया गया है कि कहानी काफी हद तक एक मार्केटिंग मिथक है. कोका-कोला के वैश्विक संचालन के पैमाने को देखते हुए आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए उत्पादन प्रक्रिया के अलग-अलग हिस्सों का ज्ञान रखने के लिए कई वैज्ञानिक और बड़े अधिकारियों की जरूरत होती है. सिर्फ दो लोगों पर पूरी तरह से भरोसा करना व्यावहारिक नहीं होगा.

क्या सचमुच उन पर एक साथ यात्रा करने पर प्रतिबंध है?

एक और दावे से यह पता चलता है कि दुर्घटना की स्थिति में नुस्खे को खोने से बचाने के लिए गुप्त सूत्र को जानने वाले दो लोगों को एक ही विमान या फिर वाहन पर यात्रा करने से मना किया जाता है. हालांकि कोका-कोला ने इस बात को भी साफ किया है कि फॉर्मूले की जानकारी रखने वाले कर्मचारियों को एक साथ यात्रा करने से रोकने वाली कोई भी आधिकारिक नीति नहीं है.

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