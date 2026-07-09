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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजतिजोरी में बंद है इस कोल्ड ड्रिंक का सीक्रेट फॉर्मूला! सिर्फ दो लोगों को है पता, साथ सफर करने पर भी बैन

तिजोरी में बंद है इस कोल्ड ड्रिंक का सीक्रेट फॉर्मूला! सिर्फ दो लोगों को है पता, साथ सफर करने पर भी बैन

Coca Cola Secret Formula: ऐसा कहा जाता है कि कोका-कोला का सीक्रेट फॉर्मूला सिर्फ दो लोगों को ही पता है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे का सच.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 09 Jul 2026 07:04 PM (IST)
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  • कोका-कोला फॉर्मूला 1886 में बना, अटलांटा संग्रहालय में सुरक्षित है।
  • केवल दो अधिकारियों द्वारा फॉर्मूला जानने का दावा एक मार्केटिंग मिथक है।
  • फॉर्मूला जानने वालों पर साथ यात्रा प्रतिबंध कंपनी ने नकारा।

Coca Cola Secret Formula: कोका-कोला की गुप्त रेसिपी ने अनगिनत कहानियों और षड्यंत्र सिद्धांतों को जन्म देते हुए सदियों से लोगों को आकर्षित किया है. सबसे मशहूर दावा यह है कि कंपनी के सिर्फ दो अधिकारी ही पूरा फॉर्मूला जानते हैं और सुरक्षा कारणों की वजह से उन्हें एक साथ आने जाने की अनुमति नहीं है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे का सच.

कहां रखा जाता है फॉर्मूला?

कोका-कोला का मूल फॉर्मूला 1886 में जॉन पेम्बर्टन द्वारा बनाया गया था. हाथों से लिखा हुआ नुस्खा अटलांटा, जॉर्जिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्ल्ड ऑफ कोका-कोला संग्रहालय में काफी सुरक्षित तिजोरी में रखा हुआ है. कंपनी ने इस फॉर्मूला को दुनिया के सबसे मशहूर व्यापार रहस्य में से एक में बदल दिया है. इस वजह से ब्रांड के आसपास का रहस्य और भी बढ़ चुका है. 

पेटेंट के लिए आवेदन करने के बजाय कोका-कोला ने नुस्खा गोपनीय रखने का फैसला किया. एक पेटेंट के लिए कंपनी को एक सीमित समय के बाद फॉर्मूला को सार्वजनिक रूप से प्रकट करने की जरूरत होती है. लेकिन यह कदम उठाकर कंपनी ने इसे अनिश्चित काल तक के लिए गोपनीय रख लिया.

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क्या यह सच है कि सिर्फ दो ही लोग फॉर्मूला जानते हैं?

ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ दो अधिकारी ही पूरे कोका-कोला फॉर्मूले को जानते हैं. लेकिन कंपनी द्वारा कभी भी इस बात की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई. कोका-कोला ने ऐसे किसी भी व्यक्ति की पहचान या फिर स्थिति का खुलासा नहीं किया जिसकी रेसिपी तक पहुंचे हो. 

साथ ही ऐसा भी पाया गया है कि कहानी काफी हद तक एक मार्केटिंग मिथक है. कोका-कोला के वैश्विक संचालन के पैमाने को देखते हुए आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए उत्पादन प्रक्रिया के अलग-अलग हिस्सों का ज्ञान रखने के लिए कई वैज्ञानिक और बड़े अधिकारियों की जरूरत होती है. सिर्फ दो लोगों पर पूरी तरह से भरोसा करना व्यावहारिक नहीं होगा. 

क्या सचमुच उन पर एक साथ यात्रा करने पर प्रतिबंध है? 

एक और दावे से यह पता चलता है कि दुर्घटना की स्थिति में नुस्खे को खोने से बचाने के लिए गुप्त सूत्र को जानने वाले दो लोगों को एक ही विमान या फिर वाहन पर यात्रा करने से मना किया जाता है. हालांकि कोका-कोला ने इस बात को भी साफ किया है कि फॉर्मूले की जानकारी रखने वाले कर्मचारियों को एक साथ यात्रा करने से रोकने वाली कोई भी आधिकारिक नीति नहीं है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 09 Jul 2026 07:04 PM (IST)
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