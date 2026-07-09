IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटZIM vs BAN: जिम्बाब्वे का एक और धमाका, बांग्लादेश को 13 रन से हराकर जीती सीरीज; कर दिया बड़ा कारनामा

ZIM vs BAN: जिम्बाब्वे का एक और धमाका, बांग्लादेश को 13 रन से हराकर जीती सीरीज; कर दिया बड़ा कारनामा

ZIM vs BAN 2nd ODI Highlights: जिम्बाब्वे ने दूसरे वनडे मैच में बांग्लादेश को 13 रन से हरा दिया है. इसी के साथ जिम्बाब्वे ने तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 09 Jul 2026 10:13 PM (IST)
Preferred Sources

जिम्बाब्वे ने दूसरे वनडे मैच में बांग्लादेश को 13 रन से हरा दिया है. इसी के साथ जिम्बाब्वे ने तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है. बेन कर्रन के नाबाद शतक और फिर गेंदबाजों के कमाल से मेजबान टीम ने बांग्लादेश को 234 के स्कोर पर समेट दिया.

हरारे में खेले गए दूसरे वनडे मैच में जिम्बाब्वे की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवरों में 247 रन बनाए थे. बांग्लादेश ने एक समय सिर्फ 3 विकेट खो कर 169 रन बना लिए थे, लेकिन आखिरी 15 ओवरों में जिम्बाब्वे के गेंदबाजों के आगे कोई बल्लेबाज नहीं टिक पाया.

248 रनों के लक्ष्य के जवाब में बांग्लादेश ने 42वें ओवर में 200 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था और उसके हाथ में 5 विकेट बचे थे. बांग्लादेश टीम आसान जीत की ओर बढ़ रही थी और उसे 49 गेंद में सिर्फ 41 रन बनाने थे. मगर नुरुल हसन (38 रन) के आउट होने के बाद जो विकेट का सिलसिला शुरू हुआ, वह पूरी टीम के आउट होने के बाद ही खत्म हुआ. बांग्लादेश ने अपने आखिरी 5 विकेट सिर्फ 27 रनों के भीतर खो दिए.

बेन कर्रन का पहला शतक

सलामी बल्लेबाज बेन कर्रन ने अपने वनडे करियर का पहला शतक लगाया. बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में वो 135 गेंद में 111 रन बनाकर नाबाद लौटे. उन्होंने पूरे 50 ओवर बैटिंग की. उनके अलावा ब्रैड एवंस ने 38 गेंद में 58 रनों की तूफानी पारी खेल जिम्बाब्वे को 247 के स्कोर तक पहुंचाया. 

गेंदबाजी की बारी आई तो कप्तान रिचर्ड नगारावा ने टीम को लीड करते हुए सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए. ब्लेसिंग मुजारबानी और ब्रैड एवंस ने दो-दो बल्लेबाजों को आउट किया. उनके अलावा सिकंदर रजा, ब्रायन बैनेट और वेसली मधेवेरे को एक-एक सफलता मिली.

यह भी पढ़ें:

चौथे टी20 के बीच टीम इंडिया को लगे दो बड़े झटके, 2 खूंखार खिलाड़ी इंग्लैंड सीरीज से बाहर

IPL में कहर ढाने वाले 5 तेज गेंदबाजों को किया गया इग्नोर, जीरो विकेट लेने वाला बॉलर टीम इंडिया में

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 09 Jul 2026 10:00 PM (IST)
Tags :
Zimbabwe ZIM Vs BAN Ben Curran BANGLADESH ZIM Vs BAN 2nd ODI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
ZIM vs BAN: जिम्बाब्वे का एक और धमाका, बांग्लादेश को 13 रन से हराकर जीती सीरीज; कर दिया बड़ा कारनामा
जिम्बाब्वे का एक और धमाका, बांग्लादेश को 13 रन से हराकर जीती सीरीज; कर दिया बड़ा कारनामा
क्रिकेट
चौथे टी20 के बीच टीम इंडिया को लगे दो बड़े झटके, 2 खूंखार खिलाड़ी इंग्लैंड सीरीज से बाहर
चौथे टी20 के बीच टीम इंडिया को लगे दो बड़े झटके, 2 खूंखार खिलाड़ी इंग्लैंड सीरीज से बाहर
क्रिकेट
IND vs ENG 4th T20: श्रेयस अय्यर ने जीता टॉस, भारत की प्लेइंग इलेवन में 2 बदलाव; संजू सैमसन को नहीं मिला मौका
श्रेयस अय्यर ने जीता टॉस, भारत की प्लेइंग इलेवन में 2 बदलाव; संजू सैमसन को नहीं मिला मौका
क्रिकेट
IPL में कहर ढाने वाले 5 तेज गेंदबाजों को किया गया इग्नोर, जीरो विकेट लेने वाला बॉलर टीम इंडिया में
IPL में कहर ढाने वाले 5 तेज गेंदबाजों को किया गया इग्नोर, जीरो विकेट लेने वाला बॉलर टीम इंडिया में
Advertisement

वीडियोज

Shivangi Joshi के आंसुओं पर Harshad Chopda का तीखा रिएक्शन
Shivangi Joshi के आंसुओं पर भड़के Harshad Chopda
Gautami ने खोला Content Creation का सच, बोलीं- मेहनत दिखती नहीं, लेकिन होती बहुत है
'Yeh Rishta Kya Kehlata Hai' में फिर आएगा Mega Leap? सेट के Renovation से तेज हुईं चर्चाएं
Riteish Deshmukh ने बताया कैसे बनाई अपनी अलग पहचान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Iran War News LIVE: इजरायल बोला- 'तीसरी बार' ईरान पर अटैक को तैयार, थोड़ी देर में खामनेई को किया जाएगा सुपुर्द-ए-खाक
LIVE: इजरायल बोला- 'तीसरी बार' ईरान पर अटैक को तैयार, थोड़ी देर में खामनेई को किया जाएगा सुपुर्द-ए-खाक
विश्व
गगनयान से 5G तक और ऑपरेशन सिंदूर से ग्रो मोर-अचीव मोर तक…, मेलबर्न में पीएम मोदी की बड़ी बातें
गगनयान से 5G तक और ऑपरेशन सिंदूर से ग्रो मोर-अचीव मोर तक…, मेलबर्न में पीएम मोदी की बड़ी बातें
बिहार
बांकीपुर उपचुनाव: कार-बाइक, सोना-चांदी, BJP प्रत्याशी अभिषेक सिन्हा की संपत्ति कितनी? 10वीं तक की पढ़ाई
बांकीपुर उपचुनाव: कार-बाइक, सोना-चांदी, BJP प्रत्याशी अभिषेक सिन्हा की संपत्ति कितनी? 10वीं तक की पढ़ाई
क्रिकेट
ZIM vs BAN: जिम्बाब्वे का एक और धमाका, बांग्लादेश को 13 रन से हराकर जीती सीरीज; कर दिया बड़ा कारनामा
जिम्बाब्वे का एक और धमाका, बांग्लादेश को 13 रन से हराकर जीती सीरीज; कर दिया बड़ा कारनामा
बॉलीवुड
'इक्का' की स्क्रीनिंग में दिखीं सनी देओल की पत्नी पूजा, अक्षय खन्ना को लेकर एक्टर ने कहा ये
'इक्का' की स्क्रीनिंग में दिखीं सनी देओल की पत्नी पूजा, अक्षय खन्ना को लेकर एक्टर ने कहा ये
इंडिया
दक्षिण-पश्चिम मानसून ने लिया प्रचंड रूप, देश के 18 राज्यों में तेज आंधी और मूसलाधार बारिश का अलर्ट, IMD ने जारी की चेतावनी
मानसून ने लिया प्रचंड रूप, देश के 18 राज्यों में तेज आंधी और मूसलाधार बारिश का अलर्ट, IMD ने जारी की चेतावनी
विश्व
चीन की जूता फैक्ट्री में भीषण आग, 28 लोगों की जलकर मौत, सामने आया खौफनाक Video
चीन की जूता फैक्ट्री में भीषण आग, 28 लोगों की जलकर मौत, सामने आया खौफनाक Video
विश्व
Explained: ...तो जंग की वजह सिर्फ तेल और होर्मुज स्ट्रेट नहीं! ईरानी जमीन के नीचे दबा कौन सा 'खजाना' चाहते ट्रंप?
...तो जंग की वजह सिर्फ तेल और होर्मुज नहीं! ईरानी जमीन के नीचे दबा कौन सा 'खजाना' चाहते ट्रंप?
ENT LIVE
Harshad Chopda ने Shivangi Joshi के लिए लिया स्टैंड
Harshad Chopda ने Shivangi Joshi के लिए लिया स्टैंड
ENT LIVE
Raghav Juyal का दमदार अंदाज़, Bhai Tera Star Hai का ट्रेलर रिलीज़
Raghav Juyal का दमदार अंदाज़, Bhai Tera Star Hai का ट्रेलर रिलीज़
ENT LIVE
Raghav Juyal का नया अंदाज, Bhai Tera Star Hai का ट्रेलर रिलीज़
Raghav Juyal का नया अंदाज, Bhai Tera Star Hai का ट्रेलर रिलीज़
ENT LIVE
Gautami बोलीं, अपनी अलग पहचान ही सबसे बड़ी ताकत है
Gautami बोलीं, अपनी अलग पहचान ही सबसे बड़ी ताकत है
ENT LIVE
Gaurav Khanna और Akanksha Chamola का होगा आमना-सामना
Gaurav Khanna और Akanksha Chamola का होगा आमना-सामना
Embed widget