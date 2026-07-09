INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजअपने शासन काल में कितनी तनख्वाह लेता था बादशाह अकबर? क्या उस वक्त भी होते थे बैंक खाते

अपने शासन काल में कितनी तनख्वाह लेता था बादशाह अकबर? क्या उस वक्त भी होते थे बैंक खाते

आइन-ए-अकबरी के अनुसार साल 1595 में बादशाह अकबर की सालाना आय का जिक्र किया गया है. चलिए जानें कि उस दौर में बैंक खाते होते थे कि नहीं और तब किस तरह की बैंकिग व्यवस्था थी.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 09 Jul 2026 07:15 PM (IST)
Preferred Sources

इतिहास के पन्नों को पलटें तो मुगल सल्तनत का दौर अपनी बेहिसाब दौलत और शानो-शौकत के लिए जाना जाता है. अक्सर हमारे मन में यह जानने का कौतूहल रहता है कि दुनिया के सबसे रईस शासकों में शुमार शहंशाह अकबर की अपनी कमाई कितनी थी और वे अपने मंत्रियों को क्या सैलरी देते थे. इतिहासकार अबुल फजल की मशहूर किताब आइन-ए-अकबरी में मुगलों की इस अकूत संपत्ति और उस दौर की अनोखी वित्तीय व्यवस्था का पूरा लेखा-जोखा मिलता है. आइए जानते हैं कि आधुनिक बैंकों के उस दौर में पैसों का लेन-देन कैसे होता था. 

कितनी थी शहंशाह अकबर की आय

अकबर के शासनकाल के 39वें साल यानी सन् 1595 के सरकारी आंकड़ों की मानें तो बादशाह की कुल सालाना आय करीब 9 करोड़ चांदी के रुपये थी. इस भारी भरकम कमाई में से अकबर ने अपने साम्राज्य के मंत्रियों और मनसबदारों को वेतन के रूप में 7.4 करोड़ रुपये बांटे थे. वहीं पूरे शाही घराने और महल के ऐश-ओ-आराम पर पूरे साल में करीब 77 लाख रुपये खर्चा हुए थे. इन तमाम बड़े खर्चों को पूरा करने के बाद भी हर साल बादशाह के निजी शाही खजाने में 75 लाख रुपये की शुद्ध बचत आसानी से हो जाती थी.

उस दौर में कितनी थी एक चांदी के सिक्के की ताकत?

मुगल काल के उस दौर में रुपयों की असली ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उस जमाने में चांदी के एक सिक्के की कीमत बहुत ज्यादा होती थी. साल 1595 के आसपास एक सामान्य भारतीय परिवार का पूरा मासिक खर्चा महज 2 रुपये में बहुत ही ठाठ-बाट के साथ निकल जाता था. ऐसे में जब एक आम आदमी महीने में 2 रुपये में पूरा घर चला लेता था, तब बादशाह अकबर के खजाने में हर साल बचने वाले 75 लाख रुपये आज के हिसाब से खरबों रुपये का बराबर होते हैं.

यह भी पढ़ें: क्या सच में कट्टर था औरंगजेब, आखिर इस्लाम के सहारे मुगल साम्राज्य को कैसे किया अनुशासित?

क्या मुगलों के जमाने में भी होते थे बैंक?

आज के दौर की तरह अकबर के जमाने में कंप्यूटर, पासबुक या आधुनिक बैंक खाते जैसी कोई चीज मौजूद नहीं थी, लेकिन इसके बाद भी उस समय का वित्तीय ढांचा बेहद सुरक्षित और विकसित था. पूरे साम्राज्य में सर्राफ और श्रोफ नाम से मशहूर साहूकारों का एक बहुत बड़ा और रईस वर्ग सक्रिय था. ये साहूकार बिल्कुल आज के निजी बैंकों की तरीके से ही काम करते थे. ये न सिर्फ व्यापारियों और आम लोगों के पैसे अपने पास सुरक्षित जमा रखते थे, बल्कि जरूरत पड़ने पर शाही दरबार और बड़े अमीरों को बड़ा कर्जा देते थे. 

आज का चेक और ड्राफ्ट थी हुंडी प्रणाली

मुगल काल में जब व्यापारियों को एक शहर से दूसरे शहर व्यापार के सिलसिले में जाना होता था, तो वे अपने साथ भारी मात्रा में सोने-चांदी के सिक्के लेकर नहीं चलते थे, क्योंकि रास्ते में लूटपाट का डर होता था. इसके समाधान के लिए हुंडी व्यवस्था का इस्तेमाल किया जाता था. यह हुंडी आज के जमाने के बैंक चेक या फिर डिमांड ड्राफ्ट की तरह से काम करने वाला एक लिखित कागज होता था. इसके जरिए व्यापारी बिना नकदी छुए एक शहर के साहूकार के पास पैसे जमा करके दूसरे शहर में आसानी से रकम वसूल लेते थे. 

दस्तावेज प्रणाली से चलता था उधार व्यापार

साम्राज्य के भीतर बड़े व्यापार और उधार के लेन-देन को कानूनी और सुरक्षित रूप देने के लिए दस्तावेज नाम की व्यवस्था चलन में थी. यह दस्तावेज आज के प्रॉमिसरी नोट या कानूनी एग्रीमेंट की तरह से काम करते थे, जिस पर लेन-देन की पूरी शर्तें साफ लिखी होती थीं. इस लिखित साक्ष्य के आधार पर ही बड़े-बड़े व्यापारिक सौदे बिना किसी धोखाधड़ी के पूरे किए जाते थे. इस तरह से कागजी करेंसी या डिजिटल खातों के बिना भी हुंडी और सर्राफों के मजबूत नेटवर्क से पूरा मुगल बाजार पूरी सुरक्षा के साथ चलता था. 

यह भी पढ़ें: Mughal Architecture: बगैर सीमेंट आजतक कैसे खड़ी हैं मुगलों की इमारतें? क्या आज इस तकनीक से बनाए जा सकते हैं घर

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 09 Jul 2026 07:15 PM (IST)
Tags :
Mughal Emperor Akbar Akbar Salary
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
अपने शासन काल में कितनी तनख्वाह लेता था बादशाह अकबर? क्या उस वक्त भी होते थे बैंक खाते
अपने शासन काल में कितनी तनख्वाह लेता था बादशाह अकबर? क्या उस वक्त भी होते थे बैंक खाते
जनरल नॉलेज
तिजोरी में बंद है इस कोल्ड ड्रिंक का सीक्रेट फॉर्मूला! सिर्फ दो लोगों को है पता, साथ सफर करने पर भी बैन
तिजोरी में बंद है इस कोल्ड ड्रिंक का सीक्रेट फॉर्मूला! सिर्फ दो लोगों को है पता, साथ सफर करने पर भी बैन
जनरल नॉलेज
PM Modi In Melbourne: कब तक तैयार हो जाएगा भारत का स्पेस स्टेशन, जानें अब तक कितना हो चुका काम?
कब तक तैयार हो जाएगा भारत का स्पेस स्टेशन, जानें अब तक कितना हो चुका काम?
जनरल नॉलेज
Mughal Architecture: बगैर सीमेंट आजतक कैसे खड़ी हैं मुगलों की इमारतें? क्या आज इस तकनीक से बनाए जा सकते हैं घर
बगैर सीमेंट आजतक कैसे खड़ी हैं मुगलों की इमारतें? क्या आज इस तकनीक से बनाए जा सकते हैं घर
Advertisement

वीडियोज

Riteish Deshmukh ने बताया कैसे बनाई अपनी अलग पहचान
Ramayana ने रिलीज़ से पहले बनाया 350 करोड़ का बड़ा रिकॉर्ड
Dhamaal 4 बिना लॉजिक, लेकिन हंसी की पूरी गारंटी
Nissan Tekton आखिरकार हुई Unveil, शुरुआती कीमत सिर्फ ₹10.49 लाख! #autolive
E20 Petrol का पूरा सच! Manish Kashyap से Supreme C. तक,क्या Ethanol Fuel सच में इंजन खराब कर रहा है?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
टूटा US-ईरान का सीजफायर, अब होर्मुज और तेल बाजार पर नजर, क्यों अगले 40 दिन भारत के लिए काफी अहम?
टूटा US-ईरान का सीजफायर, अब होर्मुज और तेल बाजार पर नजर, क्यों अगले 40 दिन भारत के लिए काफी अहम?
बिहार
बांकीपुर उपचुनाव: कार-बाइक, सोना-चांदी, BJP प्रत्याशी अभिषेक सिन्हा की संपत्ति कितनी? 10वीं तक की पढ़ाई
बांकीपुर उपचुनाव: कार-बाइक, सोना-चांदी, BJP प्रत्याशी अभिषेक सिन्हा की संपत्ति कितनी? 10वीं तक की पढ़ाई
क्रिकेट
भारत और इंग्लैंड के चौथे टी20 में बारिश बनेगी विलेन? जानें मैच के दौरान कितने प्रतिशत बारिश के चांस
IND vs ENG के चौथे टी20 में बारिश बनेगी विलेन? जानें मैच के दौरान कितने प्रतिशत बारिश के चांस
ओटीटी
Netflix Thursday Watch List: 'पेद्दी' से 'सिंग गीथम' तक, नेटफ्लिक्स पर आज देखने के लिए हैं 8 नई फिल्में, जबरदस्त मिलेगा एंटरटेनमेंट
'पेद्दी' से 'सिंग गीथम' तक, नेटफ्लिक्स पर आज देखने के लिए हैं 8 नई फिल्में, जबरदस्त मिलेगा एंटरटेनमेंट
इंडिया
भारत को परमाणु संपन्न न मानने वाले ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम डील! PM मोदी की क्यों बड़ी कूटनीतिक जीत?
भारत को परमाणु संपन्न न मानने वाले ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम डील! PM मोदी की क्यों बड़ी जीत?
इंडिया
TMC के बैंक अकाउंट से पैसा निकाल पाएंगी ममता बनर्जी, हाई कोर्ट ने दी बड़ी राहत, पर रखी एक शर्त
TMC के बैंक अकाउंट से पैसा निकाल पाएंगी ममता बनर्जी, हाई कोर्ट ने दी बड़ी राहत, पर रखी एक शर्त
बिहार
NEET फर्जीवाड़ा मामला: 72 घंटे की रिमांड पर लिए गए जेल में बंद 30 आरोपी, SIT करेगी पूछताछ
NEET फर्जीवाड़ा मामला: 72 घंटे की रिमांड पर लिए गए जेल में बंद 30 आरोपी, SIT करेगी पूछताछ
विश्व
US-Iran War News LIVE: ईरान के बुशहर पर फिर रॉकेट से हमला, तेहरान अटैक के बाद कुवैत का जारी रेड लाइन अलर्ट
LIVE: ईरान के बुशहर पर फिर रॉकेट से हमला, तेहरान अटैक के बाद कुवैत का जारी रेड लाइन अलर्ट
ENT LIVE
Gaurav Khanna और Akanksha Chamola का होगा आमना-सामना
Gaurav Khanna और Akanksha Chamola का होगा आमना-सामना
ENT LIVE
Gaurav Khanna और Akanksha Chamola होंगे आमने-सामने
Gaurav Khanna और Akanksha Chamola होंगे आमने-सामने
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Riteish Deshmukh ने सुनाई अपनी स्ट्रगल स्टोरी, बोले- जवाब नहीं, मेहनत दी
Lock Upp 2 में Riteish Deshmukh ने सुनाई अपनी स्ट्रगल स्टोरी, बोले- जवाब नहीं, मेहनत दी
ENT LIVE
Rao Bahadur Review: एक सवाल, कई राज और दिमाग हिला देने वाले खुलासे
Rao Bahadur Review: एक सवाल, कई राज और दिमाग हिला देने वाले खुलासे
ENT LIVE
Goenka House के Renovation ने बढ़ाई हलचल, Mega Leap की चर्चा जोरों पर
Goenka House के Renovation ने बढ़ाई हलचल, Mega Leap की चर्चा जोरों पर
Embed widget