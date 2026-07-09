अपने शासन काल में कितनी तनख्वाह लेता था बादशाह अकबर? क्या उस वक्त भी होते थे बैंक खाते

इतिहास के पन्नों को पलटें तो मुगल सल्तनत का दौर अपनी बेहिसाब दौलत और शानो-शौकत के लिए जाना जाता है. अक्सर हमारे मन में यह जानने का कौतूहल रहता है कि दुनिया के सबसे रईस शासकों में शुमार शहंशाह अकबर की अपनी कमाई कितनी थी और वे अपने मंत्रियों को क्या सैलरी देते थे. इतिहासकार अबुल फजल की मशहूर किताब आइन-ए-अकबरी में मुगलों की इस अकूत संपत्ति और उस दौर की अनोखी वित्तीय व्यवस्था का पूरा लेखा-जोखा मिलता है. आइए जानते हैं कि आधुनिक बैंकों के उस दौर में पैसों का लेन-देन कैसे होता था.

कितनी थी शहंशाह अकबर की आय

अकबर के शासनकाल के 39वें साल यानी सन् 1595 के सरकारी आंकड़ों की मानें तो बादशाह की कुल सालाना आय करीब 9 करोड़ चांदी के रुपये थी. इस भारी भरकम कमाई में से अकबर ने अपने साम्राज्य के मंत्रियों और मनसबदारों को वेतन के रूप में 7.4 करोड़ रुपये बांटे थे. वहीं पूरे शाही घराने और महल के ऐश-ओ-आराम पर पूरे साल में करीब 77 लाख रुपये खर्चा हुए थे. इन तमाम बड़े खर्चों को पूरा करने के बाद भी हर साल बादशाह के निजी शाही खजाने में 75 लाख रुपये की शुद्ध बचत आसानी से हो जाती थी.

उस दौर में कितनी थी एक चांदी के सिक्के की ताकत?

मुगल काल के उस दौर में रुपयों की असली ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उस जमाने में चांदी के एक सिक्के की कीमत बहुत ज्यादा होती थी. साल 1595 के आसपास एक सामान्य भारतीय परिवार का पूरा मासिक खर्चा महज 2 रुपये में बहुत ही ठाठ-बाट के साथ निकल जाता था. ऐसे में जब एक आम आदमी महीने में 2 रुपये में पूरा घर चला लेता था, तब बादशाह अकबर के खजाने में हर साल बचने वाले 75 लाख रुपये आज के हिसाब से खरबों रुपये का बराबर होते हैं.

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क्या मुगलों के जमाने में भी होते थे बैंक?

आज के दौर की तरह अकबर के जमाने में कंप्यूटर, पासबुक या आधुनिक बैंक खाते जैसी कोई चीज मौजूद नहीं थी, लेकिन इसके बाद भी उस समय का वित्तीय ढांचा बेहद सुरक्षित और विकसित था. पूरे साम्राज्य में सर्राफ और श्रोफ नाम से मशहूर साहूकारों का एक बहुत बड़ा और रईस वर्ग सक्रिय था. ये साहूकार बिल्कुल आज के निजी बैंकों की तरीके से ही काम करते थे. ये न सिर्फ व्यापारियों और आम लोगों के पैसे अपने पास सुरक्षित जमा रखते थे, बल्कि जरूरत पड़ने पर शाही दरबार और बड़े अमीरों को बड़ा कर्जा देते थे.

आज का चेक और ड्राफ्ट थी हुंडी प्रणाली

मुगल काल में जब व्यापारियों को एक शहर से दूसरे शहर व्यापार के सिलसिले में जाना होता था, तो वे अपने साथ भारी मात्रा में सोने-चांदी के सिक्के लेकर नहीं चलते थे, क्योंकि रास्ते में लूटपाट का डर होता था. इसके समाधान के लिए हुंडी व्यवस्था का इस्तेमाल किया जाता था. यह हुंडी आज के जमाने के बैंक चेक या फिर डिमांड ड्राफ्ट की तरह से काम करने वाला एक लिखित कागज होता था. इसके जरिए व्यापारी बिना नकदी छुए एक शहर के साहूकार के पास पैसे जमा करके दूसरे शहर में आसानी से रकम वसूल लेते थे.

दस्तावेज प्रणाली से चलता था उधार व्यापार

साम्राज्य के भीतर बड़े व्यापार और उधार के लेन-देन को कानूनी और सुरक्षित रूप देने के लिए दस्तावेज नाम की व्यवस्था चलन में थी. यह दस्तावेज आज के प्रॉमिसरी नोट या कानूनी एग्रीमेंट की तरह से काम करते थे, जिस पर लेन-देन की पूरी शर्तें साफ लिखी होती थीं. इस लिखित साक्ष्य के आधार पर ही बड़े-बड़े व्यापारिक सौदे बिना किसी धोखाधड़ी के पूरे किए जाते थे. इस तरह से कागजी करेंसी या डिजिटल खातों के बिना भी हुंडी और सर्राफों के मजबूत नेटवर्क से पूरा मुगल बाजार पूरी सुरक्षा के साथ चलता था.

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