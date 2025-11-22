एयरपोर्ट के रनवे पर क्यों लिखे होते हैं इतने बड़े-बड़े नंबर, आखिर क्या है उनका मतलब

अगर किसी रनवे पर नंबर 27 लिखा है, तो इसका मतलब है कि यह रनवे 270° चुंबकीय दिशा में स्थित है. रनवे के विपरीत छोर पर नंबर हमेशा 180° अलग होता है. यानी रनवे 27 के विपरीत छोर का नंबर 09 होगा.