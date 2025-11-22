एक्सप्लोरर
एयरपोर्ट के रनवे पर क्यों लिखे होते हैं इतने बड़े-बड़े नंबर, आखिर क्या है उनका मतलब
Numbers On Airport Runways: एयरपोर्ट रनवे पर लिखे नंबर केवल दिशा नहीं बताते, बल्कि पायलटों की सुरक्षा और कुशल टेकऑफ की कुंजी हैं. हर नंबर में हवाई यात्रा का विज्ञान छुपा है.
जब आप एयरपोर्ट पर जाएं और रनवे पर बड़े-बड़े नंबर देखें, तो शायद आपको लगे कि ये सिर्फ डिजाइन का हिस्सा हैं. लेकिन असल में ये नंबर हर टेकऑफ और लैंडिंग के पीछे छुपा विज्ञान बताते हैं. ये पायलट को बताते हैं कि रनवे किस दिशा में है, कौन सा छोर इस्तेमाल करना है और किस ओर हवा चल रही है. यही नंबर तय करते हैं कि हवाई जहाज सुरक्षित उतरे या उड़ान भरे. ये केवल संकेत नहीं, बल्कि हवाई सुरक्षा की रीढ़ हैं.
Published at : 22 Nov 2025 06:56 AM (IST)
