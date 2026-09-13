सांप काटने पर सोने क्यों नहीं देते, क्या इससे बच जाती है जान?

सोते हुए व्यक्ति तब भी सामान्य दिखाई दे सकता है जब जहर चेतना को प्रभावित कर रहा हो. पीड़ित को जगाए रखना और उसके साथ बातचीत करने से देखभाल करने वालों को सामान्य नींद और जहर की वजह से कम हुई चेतना के बीच अंतर करने में मदद मिलती है.