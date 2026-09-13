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सांप काटने पर सोने क्यों नहीं देते, क्या इससे बच जाती है जान?
Snake Venom: सांप के काटने के बाद पीड़ित को सोने नहीं देना चाहिए. आइए जानते हैं इस दावे के पीछे कितनी सच्चाई है और ऐसा करने के पीछे की क्या वजह है.
Snake Venom: ऐसा कहा जाता है कि सांप के काटने के बाद पीड़ित को सोने नहीं देना चाहिए क्योंकि ऐसा करना घातक हो सकता है. हालांकि जागते रहने से सांप का जहर बेअसर नहीं होता या फिर जीवित रहने की गारंटी नहीं मिलती है. आइए जानते हैं फिर इसके पीछे क्या वजह है किताब के काटने के बाद सोने नहीं दिया जाता.
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Published at : 13 Sep 2026 02:20 PM (IST)
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रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
Opinion