अखिलेश यादव और आजम खान की जेल में मुलाकात पर BJP बोली- 'ये लोग…'

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रामपुर जेल में गुरुवार (22 अक्टूबर, 2026) को आजम खान से मुलाकात की जिसके बाद सियासत तेज हो गई है. कहा जा रहा था कि आगामी चुनावों में 15 सीटों की मांग अखिलेश यादव से की गई है. हालांकि अखिलेश ने इन दावों को खारिज किया है और कहा है कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कोई टिकट या सीट नहीं मांगी गई है. इस बीच बीजेपी की ओर से रिएक्शन आया है.

बिहार बीजेपी के नेता मृत्युंजय तिवारी ने आजम खान और अखिलेश यादव की मुलाकात पर कहा, "ये लोग चाहे जितनी बार आजम खान से मुलाकात कर लें, अयोध्या में प्रभु श्रीराम विराजमान हैं और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है. इनकी कोई कोशिश सफल नहीं होने वाली है."

जनता ने देखा योगी का शासन: बीजेपी

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी आदित्यनाथ का शासन देखा है. प्रदेश में किस तरह अमन, चैन और शांति कायम हुई है, कानून का राज स्थापित हुआ है और विकास के लिए काम किया गया है, यह जनता जानती है.

पटना, बिहार: भाजपा नेता मृत्युंजय तिवारी ने आजम खान और अखिलेश यादव की मुलाकात पर कहा, "ये लोग चाहे जितनी बार आजम खान से मुलाकात कर लें, अयोध्या में प्रभु श्रीराम विराजमान हैं और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है। इनकी कोई कोशिश सफल नहीं होने वाली है। उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी आदित्यनाथ का शासन देखा है। प्रदेश में किस तरह अमन, चैन और शांति कायम हुई है, कानून का राज स्थापित हुआ है और विकास के लिए काम किया गया है, यह जनता जानती है। जनता खुश है, इसलिए उसका आशीर्वाद योगी आदित्यनाथ और भाजपा-एनडीए को ही मिलेगा। बाकी लोग दिवास्वप्न देखते रह जाएंगे, उन्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला है।" — IANS Hindi (@IANSKhabar) October 22, 2026

मुत्युंजय तिवारी ने यह भी कहा कि जनता खुश है, इसलिए उसका आशीर्वाद योगी आदित्यनाथ और बीजेपी-एनडीए को ही मिलेगा. बाकी लोग दिवास्वप्न देखते रह जाएंगे, उन्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला है.

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तेजस्वी यादव पर भी किया हमला

दूसरी ओर मृत्युंजय तिवारी ने एमएलसी चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव पर हमला किया. तेजस्वी की अपील पर बीजेपी नेता ने कहा, "अब तेजस्वी यादव क्या अपील करेंगे? पहले जनता ने उनका साथ छोड़ दिया, फिर कार्यकर्ताओं ने साथ छोड़ दिया और अब नेता व विधायक भी उनका साथ छोड़ने वाले हैं. तेजस्वी यादव की अपील का कोई असर नहीं होगा."

बीजेपी नेता ने कहा कि एमएलसी चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार सभी आठों सीटों पर जीत हासिल करेंगे. सरकार ने शिक्षकों के लिए जिस तरह से काम किया है, पिछले छह महीनों में सम्राट सरकार ने उन्हें कई सौगातें दी हैं और उनकी कई मांगों को पूरा किया है, इसलिए शिक्षक और स्नातक मतदाता सरकार के साथ रहेंगे. उन्हें सरकार से ही उम्मीदें हैं, क्योंकि सरकार ने उनकी मांगों को पूरा किया है, इसलिए तेजस्वी यादव किसी गलतफहमी में न रहें. 27 तारीख को चुनाव के नतीजों से सब स्पष्ट हो जाएगा. आरजेडी की किसी भी सीट पर जमानत बचने वाली नहीं है.

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