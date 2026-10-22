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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारअखिलेश यादव और आजम खान की जेल में मुलाकात पर BJP बोली- 'ये लोग…'

अखिलेश यादव और आजम खान की जेल में मुलाकात पर BJP बोली- 'ये लोग…'

आजम खान और अखिलेश की मुलाकात पर बिहार बीजेपी के नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि जनता ने योगी आदित्यनाथ का शासन देखा है. कोई कोशिश सफल नहीं होने वाली.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 22 Oct 2026 10:10 PM (IST)
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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रामपुर जेल में गुरुवार (22 अक्टूबर, 2026) को आजम खान से मुलाकात की जिसके बाद सियासत तेज हो गई है. कहा जा रहा था कि आगामी चुनावों में 15 सीटों की मांग अखिलेश यादव से की गई है. हालांकि अखिलेश ने इन दावों को खारिज किया है और कहा है कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कोई टिकट या सीट नहीं मांगी गई है. इस बीच बीजेपी की ओर से रिएक्शन आया है.

बिहार बीजेपी के नेता मृत्युंजय तिवारी ने आजम खान और अखिलेश यादव की मुलाकात पर कहा, "ये लोग चाहे जितनी बार आजम खान से मुलाकात कर लें, अयोध्या में प्रभु श्रीराम विराजमान हैं और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है. इनकी कोई कोशिश सफल नहीं होने वाली है." 

जनता ने देखा योगी का शासन: बीजेपी

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी आदित्यनाथ का शासन देखा है. प्रदेश में किस तरह अमन, चैन और शांति कायम हुई है, कानून का राज स्थापित हुआ है और विकास के लिए काम किया गया है, यह जनता जानती है. 

मुत्युंजय तिवारी ने यह भी कहा कि जनता खुश है, इसलिए उसका आशीर्वाद योगी आदित्यनाथ और बीजेपी-एनडीए को ही मिलेगा. बाकी लोग दिवास्वप्न देखते रह जाएंगे, उन्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला है.

यह भी पढ़ें- बिहार MLC चुनाव: 8 सीटों के लिए 5.32 लाख मतदाता करेंगे वोट, 7 पर महागठबंधन आमने-सामने

तेजस्वी यादव पर भी किया हमला

दूसरी ओर मृत्युंजय तिवारी ने एमएलसी चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव पर हमला किया. तेजस्वी की अपील पर बीजेपी नेता ने कहा, "अब तेजस्वी यादव क्या अपील करेंगे? पहले जनता ने उनका साथ छोड़ दिया, फिर कार्यकर्ताओं ने साथ छोड़ दिया और अब नेता व विधायक भी उनका साथ छोड़ने वाले हैं. तेजस्वी यादव की अपील का कोई असर नहीं होगा."

बीजेपी नेता ने कहा कि एमएलसी चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार सभी आठों सीटों पर जीत हासिल करेंगे. सरकार ने शिक्षकों के लिए जिस तरह से काम किया है, पिछले छह महीनों में सम्राट सरकार ने उन्हें कई सौगातें दी हैं और उनकी कई मांगों को पूरा किया है, इसलिए शिक्षक और स्नातक मतदाता सरकार के साथ रहेंगे. उन्हें सरकार से ही उम्मीदें हैं, क्योंकि सरकार ने उनकी मांगों को पूरा किया है, इसलिए तेजस्वी यादव किसी गलतफहमी में न रहें. 27 तारीख को चुनाव के नतीजों से सब स्पष्ट हो जाएगा. आरजेडी की किसी भी सीट पर जमानत बचने वाली नहीं है.

यह भी पढ़ें- बिहार में शिक्षक को 98.12 लाख का फर्जी भुगतान, DEO और DPO सस्पेंड

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 22 Oct 2026 10:09 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav Bihar News AZam Khan UP Assembly Election 2027 UP Election 2027
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