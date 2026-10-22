सिनेमाघरों में इन दिनों कई फिलमों के बीच कड़ा मुकाबला नजर आ राह है. हालांकि रजनीकांत की ‘जेलर 2’ का बॉक्स ऑफिस पर डंका बज रहा है. वहीं ‘राणाबाली’, ‘प्रहार’ और ‘नई नवेली’ भी टिकट खिड़की पर अपना दम दिखा रही हैं. इन फिल्मों के बीच अजय देवगन की ‘दृश्यम 3’ तीसरे हफ्ते में भी अच्छा परफॉर्म कर रही है. चलिए यहां जानते हैं ये सभी फिल्में थर्सडे को कितनी कमाई कर रही हैं

‘जेलर 2’ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिन 8 (Jailer 2 Box Office Collection Day 8 Live Updates)

रजनीकातं की ‘जेलर 2’ का बॉक्स ऑफिस पर खूब दबदबा बना हुआ है. ये फिल्म सिनेमाघरों में मौजूद सभी फिल्मों से कई गुना ज्यादा कमाई करी है. रिलीज के 7वेंदिन भी इसने 28.15 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं 8वें दिन की कमाई की बात करें तो

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘जेलर 2’ ने रिलीज के 8वें दिन 12 बजे तक 2.68 करोड़ की कमाई की है.

फिलहाल इस फिल्म का भारत में 8 दिनों का नेट कलेक्शन 319. 88 करोड़ रुपये हो गया है.

जेलर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी डे-8 2.68 करोड़ (12 बजे तक के आंकड़े) - कुल कलेक्शन 319.88 करोड़

राणाबाली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिन 7 ( Ranabaali Box Office Collection Day 7 Live Updates)

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की 'राणाबाली' भी बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक परफॉर्म कर रही है. रिलीज के 6ठे दिन इसने 5.50 करोड़ की कमाई की थी. वहीं आज इसे रिलीज हुए 7 दिन हो गए हैं.

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'राणाबाली ' ने रिलीज के 7वें दिन 12 बजे तक 0.57 करोड़ की कमाई की है.

ने रिलीज के 7वें दिन 12 बजे तक 0.57 करोड़ की कमाई की है. फिलहाल इस फिल्म का भारत में 7 दिनों का नेट कलेक्शन 42.62 करोड़ रुपये हो गया है.

राणाबाली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी डे-7 0.57 करोड़ (12 बजे तक के आंकड़े) - कुल कलेक्शन 42.62करोड़

प्रहार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिन 7 (Prahaar Box Office Collection Day 7 Live Updates)

राजकुमार राव की प्रहार ने भी सिनेमाघरों में आज 7 दिन पूरे कर लिए हैं. रिलीज के 6ठे दिन इस फिल्म ने 1.50 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं 7वें दिन इसकी कमाई में मंदी दिख रही है.

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'प्रहार ' ने रिलीज के 7वें दिन 12 बजे तक 0.16 करोड़ की कमाई की है.

ने रिलीज के 7वें दिन 12 बजे तक 0.16 करोड़ की कमाई की है. फिलहाल इस फिल्म का भारत में 7 दिनों का नेट कलेक्शन 16.11 करोड़ रुपये हो गया है.

प्रहार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी डे-7 0.16 करोड़ (12 बजे तक के आंकड़े) - कुल कलेक्शन 16.11 करोड़

नई नवेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिन 7 (Nayyi Navelli Box Office Collection Day 7 Live Updates)

यामी गौतम की 'नई नवेली' बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है. इस फिल्म ने रिलीज के 6ठे दिन 2 करोड़ कमाए थे और इसी के साथ ये 20 करोड़ के पार हो गई थी. अब इसके 7वें दिन की कमाई की बात करें तो

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'नई नवेली' ने रिलीज के 7वेंदिन 12 बजे तक 0.31 करोड़ का कलेक्शन किया है.

इसी के साथ फिलहाल इसकी 7 दिनों की भारत में नेट कमाई अब 20.96 करोड़ रुपये हो गई है.

नई नवेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी डे-7 0.31 करोड़ (12 बजे तक के आंकड़े) - कुल कलेक्शन 20.96 करोड़

दृश्यम 3 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिन 21 (Drishyam 3 Box Office Collection Day 21 Live Updates)

अजय देवगन की 'दृश्यम 3' तीसरे हफ्ते में भी कमाल का परफॉर्म कर रही है. रिलीज के 20वें दिन इसने 2.65 करोड़ का कलेक्शन किया था. अब ये सिनेमाघरों में रिलीज के तीन हफ्ते पूरे कर रही है.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'दृश्यम 3' ने रिलीज के 21वें दिन 12 बजे तक 0.30 करोड़ की कमाई की है.

इसके बाद फिलहाल इसका भारत में कुल नेट कलेक्शन 360.05 करोड़ रुपये हो गया है.