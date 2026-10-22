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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजजहरीला सांप खाने के बाद क्यों नहीं होती नेवले की मौत, क्या है इसके पीछे का साइंस?

जहरीला सांप खाने के बाद क्यों नहीं होती नेवले की मौत, क्या है इसके पीछे का साइंस?

Mongoose VS Snake: नेवला सांप का शिकार कर लेता है और उसके बावजूद भी जिंदा बच जाता है. आइए जानते हैं कि क्या है इसके पीछे का साइंस.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 22 Oct 2026 02:20 PM (IST)
Mongoose VS Snake: नेवला सांप का शिकार कर लेता है और उसके बावजूद भी जिंदा बच जाता है. आइए जानते हैं कि क्या है इसके पीछे का साइंस.

Mongoose VS Snake: नेवले जहरीले सांप का सामना करने के लिए जाने जाते हैं और कभी-कभी सांप के काटने के बाद भी वह जिंदा बच जाते हैं. उनका बचना कई चीजों पर निर्भर होता है. लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर वह चीजें क्या हैं? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

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सांप के न्यूरोटोक्सीन, निकोटिनिक एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर्स से जुड़कर नस और मांसपेशी के बीच के संपर्क को रोक सकते हैं. नेवलों में इन रिसेप्टर्स की बनावट कुछ अलग होती है. इससे कुछ खास तरह के जहर आसानी से नहीं जुड़ पाते. इससे जहर का असर कम हो जाता है और नेवले को कुछ न्यूरोटॉक्सिक सांपों के जहर से सुरक्षा मिलती है.
सांप के न्यूरोटोक्सीन, निकोटिनिक एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर्स से जुड़कर नस और मांसपेशी के बीच के संपर्क को रोक सकते हैं. नेवलों में इन रिसेप्टर्स की बनावट कुछ अलग होती है. इससे कुछ खास तरह के जहर आसानी से नहीं जुड़ पाते. इससे जहर का असर कम हो जाता है और नेवले को कुछ न्यूरोटॉक्सिक सांपों के जहर से सुरक्षा मिलती है.
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नेवले की प्रतिरोधक क्षमता कुछ ऐसे जेनेटिक बदलाव से जुड़ी है जो उनके रिसेप्टर्स की बनावट को बदल देते हैं. यह बदलाव उन्हें सांप के कुछ ऐसे जहर से बचाते हैं जो दूसरे जानवरों पर लकवा पैदा कर सकते हैं. लेकिन सुरक्षा का स्तर इस बात पर ही निर्भर होता है कि सांप का जहर किस तरह का है.
नेवले की प्रतिरोधक क्षमता कुछ ऐसे जेनेटिक बदलाव से जुड़ी है जो उनके रिसेप्टर्स की बनावट को बदल देते हैं. यह बदलाव उन्हें सांप के कुछ ऐसे जहर से बचाते हैं जो दूसरे जानवरों पर लकवा पैदा कर सकते हैं. लेकिन सुरक्षा का स्तर इस बात पर ही निर्भर होता है कि सांप का जहर किस तरह का है.
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सांप के जहर में ऐसे प्रोटीन और एंजाइम होते हैं जो पाचन के दौरान टूट सकते हैं. जब नेवला किसी जहरीले सांप को खाता है तो निगला गया जहर सीधे खून में जाने के बजाय उसके पाचन तंत्र में चला जाता है. हालांकि अगर शरीर पर कोई घाव हो जाए तो वहां से जहर अंदर जाने पर खतरनाक हो सकता है.
सांप के जहर में ऐसे प्रोटीन और एंजाइम होते हैं जो पाचन के दौरान टूट सकते हैं. जब नेवला किसी जहरीले सांप को खाता है तो निगला गया जहर सीधे खून में जाने के बजाय उसके पाचन तंत्र में चला जाता है. हालांकि अगर शरीर पर कोई घाव हो जाए तो वहां से जहर अंदर जाने पर खतरनाक हो सकता है.
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नेवले के बाल काफी घने और सख्त होते हैं. यह सांप के दांतों को त्वचा में काफी गहराई तक जाने से रोक सकते हैं. यह एक तरह की शारीरिक रुकावट है जो हमले के समय काम आ सकती है. लेकिन यह पूरी तरह से काटने से नहीं रोक सकती और ना ही शरीर में जहर जाने से पूरी सुरक्षा की गारंटी दे सकती है.
नेवले के बाल काफी घने और सख्त होते हैं. यह सांप के दांतों को त्वचा में काफी गहराई तक जाने से रोक सकते हैं. यह एक तरह की शारीरिक रुकावट है जो हमले के समय काम आ सकती है. लेकिन यह पूरी तरह से काटने से नहीं रोक सकती और ना ही शरीर में जहर जाने से पूरी सुरक्षा की गारंटी दे सकती है.
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नेवले काफी तेज होते हैं और अपनी फुर्ती से सांप के हमले को चकमा दे सकते हैं. बार-बार होने वाले हमलों से बच कर वे ना सिर्फ खुद को काटने से बचते हैं बल्कि अपने विरोधी को थका भी सकते हैं. उनकी यह शारीरिक क्षमता उनके प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता के साथ मिलकर उनके जीवित बचने की संभावना को बढ़ा देती है.
नेवले काफी तेज होते हैं और अपनी फुर्ती से सांप के हमले को चकमा दे सकते हैं. बार-बार होने वाले हमलों से बच कर वे ना सिर्फ खुद को काटने से बचते हैं बल्कि अपने विरोधी को थका भी सकते हैं. उनकी यह शारीरिक क्षमता उनके प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता के साथ मिलकर उनके जीवित बचने की संभावना को बढ़ा देती है.
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लेकिन नेवला सांप के जहर से पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होता है. उनके खास रिसेप्टर्स सिर्फ कुछ खास तरह के जहर के खिलाफ की सुरक्षा देते हैं. वह हर तरह के जहरीले सांप के जहर के खिलाफ नहीं काम करते.
लेकिन नेवला सांप के जहर से पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होता है. उनके खास रिसेप्टर्स सिर्फ कुछ खास तरह के जहर के खिलाफ की सुरक्षा देते हैं. वह हर तरह के जहरीले सांप के जहर के खिलाफ नहीं काम करते.
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किंग कोबरा जैसा एक बड़ा और जहरीला सांप नेवले के लिए गंभीर खतरा बन सकता है. अगर सांप नेवले के शरीर में काफी ज्यादा मात्रा में जहर पहुंचाने में कामयाब हो जाता है तो नेवले की प्राकृतिक सुरक्षा प्रणाली उसे बचाने के लिए काफी नहीं हो सकती.
किंग कोबरा जैसा एक बड़ा और जहरीला सांप नेवले के लिए गंभीर खतरा बन सकता है. अगर सांप नेवले के शरीर में काफी ज्यादा मात्रा में जहर पहुंचाने में कामयाब हो जाता है तो नेवले की प्राकृतिक सुरक्षा प्रणाली उसे बचाने के लिए काफी नहीं हो सकती.
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सांप का सामना करने की नेवले की क्षमता उसकी जैविक प्रतिरोधक शक्ति, तेज प्रतिक्रिया और शारीरिक सुरक्षा का मिला जुला परिणाम ही है. इसके शरीर में मौजूद खास रिसेप्टर्स कुछ खास न्यूरोटोक्सीन के प्रभाव को कम कर सकते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि नेवले को कोई हरा ही नहीं सकता.
सांप का सामना करने की नेवले की क्षमता उसकी जैविक प्रतिरोधक शक्ति, तेज प्रतिक्रिया और शारीरिक सुरक्षा का मिला जुला परिणाम ही है. इसके शरीर में मौजूद खास रिसेप्टर्स कुछ खास न्यूरोटोक्सीन के प्रभाव को कम कर सकते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि नेवले को कोई हरा ही नहीं सकता.
Published at : 22 Oct 2026 02:20 PM (IST)
Tags :
Cobra Mongoose VS Snake Nicotinic Acetylcholine Receptors

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