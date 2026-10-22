जहरीला सांप खाने के बाद क्यों नहीं होती नेवले की मौत, क्या है इसके पीछे का साइंस?

नेवले के बाल काफी घने और सख्त होते हैं. यह सांप के दांतों को त्वचा में काफी गहराई तक जाने से रोक सकते हैं. यह एक तरह की शारीरिक रुकावट है जो हमले के समय काम आ सकती है. लेकिन यह पूरी तरह से काटने से नहीं रोक सकती और ना ही शरीर में जहर जाने से पूरी सुरक्षा की गारंटी दे सकती है.