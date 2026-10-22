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जहरीला सांप खाने के बाद क्यों नहीं होती नेवले की मौत, क्या है इसके पीछे का साइंस?
Mongoose VS Snake: नेवला सांप का शिकार कर लेता है और उसके बावजूद भी जिंदा बच जाता है. आइए जानते हैं कि क्या है इसके पीछे का साइंस.
Mongoose VS Snake: नेवले जहरीले सांप का सामना करने के लिए जाने जाते हैं और कभी-कभी सांप के काटने के बाद भी वह जिंदा बच जाते हैं. उनका बचना कई चीजों पर निर्भर होता है. लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर वह चीजें क्या हैं? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.
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Published at : 22 Oct 2026 02:20 PM (IST)
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