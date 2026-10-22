Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजपरफ्यूम की महक लगाने के बाद क्यों बदलती है, त्वचा से कैसे होती है केमिस्ट्री?

परफ्यूम की महक लगाने के बाद क्यों बदलती है, त्वचा से कैसे होती है केमिस्ट्री?

परफ्यूम लगाने के बाद उसकी महक का बदलना कोई खराबी नहीं है. यह उसके अलग-अलग नोट्स के खुलने, हमारी त्वचा के तेलों की केमिस्ट्री और नाक की सूंघने की क्षमता का एक परिणाम है.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 22 Oct 2026 07:34 PM (IST)
परफ्यूम लगाने के बाद उसकी महक का बदलना कोई खराबी नहीं है. यह उसके अलग-अलग नोट्स के खुलने, हमारी त्वचा के तेलों की केमिस्ट्री और नाक की सूंघने की क्षमता का एक परिणाम है.

बाजार से महंगे से महंगा परफ्यूम खरीदने के बाद कई बार यह अनुभव होता है कि दुकान पर जो खुशबू बेहद शानदार लग रही थी, वह शरीर पर लगाने के कुछ ही घंटों बाद बिल्कुल अलग सी महकने लगती है. लोग अक्सर इसे परफ्यूम की खराब क्वालिटी मान लेते हैं, लेकिन इसके पीछे परफ्यूम बनाने के रसायन विज्ञान और हमारी खुद की त्वचा की केमिस्ट्री का एक बेहद दिलचस्प वैज्ञानिक खेल छिपा होता है. आइए जानते हैं कि स्प्रे करने के बाद परफ्यूम की खुशबू समय के साथ क्यों बदल जाती है और इसका हमारी स्किन से क्या सीधा कनेक्शन होता है.

1/9
किसी भी बेहतरीन परफ्यूम को बनाने में केवल एक महक का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि यह कई तरह के सुगंधित अणुओं का एक जटिल मिश्रण होता है. परफ्यूम इंडस्ट्री में इस पूरी खुशबू को तीन अलग-अलग परतों या नोट्स में बांटा जाता है, जो समय के साथ अपनी महक छोड़ती हैं.
किसी भी बेहतरीन परफ्यूम को बनाने में केवल एक महक का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि यह कई तरह के सुगंधित अणुओं का एक जटिल मिश्रण होता है. परफ्यूम इंडस्ट्री में इस पूरी खुशबू को तीन अलग-अलग परतों या नोट्स में बांटा जाता है, जो समय के साथ अपनी महक छोड़ती हैं.
2/9
स्प्रे करने के बाद सबसे पहले हल्के अणु हवा में उड़ जाते हैं, उसके बाद मध्यम अणु अपनी जगह बनाते हैं और अंत में सबसे भारी अणु त्वचा पर लंबे समय तक टिके रहते हैं. यही कारण है कि परफ्यूम की खुशबू एक जैसी रहने के बजाय हर घंटे के साथ अपना नया रूप दिखाती है.
स्प्रे करने के बाद सबसे पहले हल्के अणु हवा में उड़ जाते हैं, उसके बाद मध्यम अणु अपनी जगह बनाते हैं और अंत में सबसे भारी अणु त्वचा पर लंबे समय तक टिके रहते हैं. यही कारण है कि परफ्यूम की खुशबू एक जैसी रहने के बजाय हर घंटे के साथ अपना नया रूप दिखाती है.
3/9
परफ्यूम की इस अद्भुत यात्रा को तीन मुख्य चरणों में समझा जा सकता है, जिसमें सबसे पहले आने वाले टॉप नोट्स खट्टे फलों या हल्के फूलों की महक होते हैं जो पंद्रह से तीस मिनट में उड़ जाते हैं.
परफ्यूम की इस अद्भुत यात्रा को तीन मुख्य चरणों में समझा जा सकता है, जिसमें सबसे पहले आने वाले टॉप नोट्स खट्टे फलों या हल्के फूलों की महक होते हैं जो पंद्रह से तीस मिनट में उड़ जाते हैं.
4/9
इसके बाद शुरू होते हैं हार्ट नोट्स, जो परफ्यूम का मुख्य हिस्सा होते हैं और मसालों या फूलों की महक के साथ तीन से चार घंटे तक टिके रहते हैं. सबसे आखिर में भारी अणुओं वाले बेस नोट्स सामने आते हैं, जिनमें वनीला, मस्क या चंदन जैसी गहरी महक होती है, जो छह से चौबीस घंटे तक आपका साथ निभाते हैं और घर लौटने पर भी महसूस होते हैं.
इसके बाद शुरू होते हैं हार्ट नोट्स, जो परफ्यूम का मुख्य हिस्सा होते हैं और मसालों या फूलों की महक के साथ तीन से चार घंटे तक टिके रहते हैं. सबसे आखिर में भारी अणुओं वाले बेस नोट्स सामने आते हैं, जिनमें वनीला, मस्क या चंदन जैसी गहरी महक होती है, जो छह से चौबीस घंटे तक आपका साथ निभाते हैं और घर लौटने पर भी महसूस होते हैं.
5/9
परफ्यूम की महक को बदलने में हमारी अपनी त्वचा का प्राकृतिक विज्ञान भी उतनी ही बड़ी भूमिका निभाता है जितना कि खुद परफ्यूम. इंसानी त्वचा का पीएच स्तर और शरीर का तापमान हर व्यक्ति की शारीरिक बनावट के अनुसार अलग होता है, जो परफ्यूम के तेलों के साथ मिलकर प्रतिक्रिया करता है.
परफ्यूम की महक को बदलने में हमारी अपनी त्वचा का प्राकृतिक विज्ञान भी उतनी ही बड़ी भूमिका निभाता है जितना कि खुद परफ्यूम. इंसानी त्वचा का पीएच स्तर और शरीर का तापमान हर व्यक्ति की शारीरिक बनावट के अनुसार अलग होता है, जो परफ्यूम के तेलों के साथ मिलकर प्रतिक्रिया करता है.
6/9
जिनकी त्वचा तैलीय होती है, उन पर खुशबू लंबे समय तक ब बंधी रहती है, जबकि रूखी त्वचा पर परफ्यूम के अणु बहुत जल्दी उड़ जाते हैं. यही वजह है कि एक ही परफ्यूम अलग-अलग इंसानों की त्वचा पर लगाने पर पूरी तरह से अलग महक देने लगता है.
जिनकी त्वचा तैलीय होती है, उन पर खुशबू लंबे समय तक ब बंधी रहती है, जबकि रूखी त्वचा पर परफ्यूम के अणु बहुत जल्दी उड़ जाते हैं. यही वजह है कि एक ही परफ्यूम अलग-अलग इंसानों की त्वचा पर लगाने पर पूरी तरह से अलग महक देने लगता है.
7/9
कई बार परफ्यूम की महक बदलने या कम होने का भ्रम उसकी बनावट की वजह से नहीं, बल्कि हमारी खुद की सूंघने की क्षमता के कारण होता है.
कई बार परफ्यूम की महक बदलने या कम होने का भ्रम उसकी बनावट की वजह से नहीं, बल्कि हमारी खुद की सूंघने की क्षमता के कारण होता है.
8/9
विज्ञान की भाषा में इसे ऑलफैक्ट्री फटीग कहा जाता है, जिसका मतलब है कि जब कोई एक जैसी गंध लगातार हमारी नाक के आसपास बनी रहती है, तो दिमाग उसे नजरअंदाज करना शुरू कर देता है.
विज्ञान की भाषा में इसे ऑलफैक्ट्री फटीग कहा जाता है, जिसका मतलब है कि जब कोई एक जैसी गंध लगातार हमारी नाक के आसपास बनी रहती है, तो दिमाग उसे नजरअंदाज करना शुरू कर देता है.
9/9
कुछ समय बाद हमें खुद अपनी महक आनी बंद हो जाती है, जबकि पास से गुजरने वाले दूसरे लोगों को वही परफ्यूम पूरी तीव्रता के साथ महसूस हो रहा होता है.
कुछ समय बाद हमें खुद अपनी महक आनी बंद हो जाती है, जबकि पास से गुजरने वाले दूसरे लोगों को वही परफ्यूम पूरी तीव्रता के साथ महसूस हो रहा होता है.
Published at : 22 Oct 2026 07:34 PM (IST)
Tags :
GK NEWS

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
क्या सत्ता परिवर्तन के लिए आंदोलन करना संवैधानिक नहीं, 'रिजीम चेंज' पर क्यों नाराज हुआ HC?
क्या सत्ता परिवर्तन के लिए आंदोलन करना संवैधानिक नहीं, 'रिजीम चेंज' पर क्यों नाराज हुआ HC?
जनरल नॉलेज
दिल्ली की हवा में जहर, क्यों ठंड में सबसे ज्यादा परेशान करता है प्रदूषण?
दिल्ली की हवा में जहर, क्यों ठंड में सबसे ज्यादा परेशान करता है प्रदूषण?
जनरल नॉलेज
क्या होता है IPO, इसे लॉन्च करने के बाद कंपनी में कौन-से बदलाव आते हैं?
क्या होता है IPO, इसे लॉन्च करने के बाद कंपनी में कौन-से बदलाव आते हैं?
जनरल नॉलेज
एक किताब छपवाने का क्या है प्रोसेस, इसमें कितना खर्चा?
एक किताब छपवाने का क्या है प्रोसेस, इसमें कितना खर्चा?
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: रामायण इवेंट में रणबीर ने मांगी माफी, जानिए क्या थी उनकी गलती? (22.10.26)
Sansani: बॉलीवुड पर लॉरेंस की खूनी नजर!
UP कांग्रेस के हाथ SIR की कौन सी 'फाइल'?
जमानत मिलने से पहले High Court ने Saurabh Das-Ashutosh Ranka को फटकारा!
सितारों की कड़ी सुरक्षा..'प्लान A' फेेल हुआ!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
कसारी-मसारीः अपराध के मलबे पर सुशासन के मंत्र
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'कनॉट प्लेस में नेहा बोरा ने नहीं बुलाया था प्रोटेस्ट', हाईकोर्ट में बड़ा दावा
'कनॉट प्लेस में नेहा बोरा ने नहीं बुलाया था प्रोटेस्ट', हाईकोर्ट में बड़ा दावा
दिल्ली NCR
दिलजीत दोसांझ को नहीं मिली कॉन्सर्ट की इजाजत, अब दीपके ने कह दी ऐसी बात
दिलजीत दोसांझ को नहीं मिली कॉन्सर्ट की इजाजत, अब दीपके ने कह दी ऐसी बात
इंडिया
PM आवास के पास 'रेस कोर्स मस्जिद' को नोटिस, जानें वक्फ बोर्ड में कब से दर्ज और अभी क्या स्थिति?
PM आवास के पास 'रेस कोर्स मस्जिद' को नोटिस, जानें वक्फ बोर्ड में कब से दर्ज और अभी क्या स्थिति?
क्रिकेट
श्रेयस अय्यर ने किसे दिया जीत का क्रेडिट? जानें ऐतिहासिक जीत के बाद क्या बोले भारतीय?
श्रेयस अय्यर ने किसे दिया जीत का क्रेडिट? जानें ऐतिहासिक जीत के बाद क्या बोले भारतीय?
बॉलीवुड
'कभी उनको शराब पीते...', दलेर मेहंदी को लेकर उत्तराखंड मिनिस्टर पर भड़के सुदेश लहरी
'कभी उनको शराब पीते...', दलेर मेहंदी को लेकर उत्तराखंड मिनिस्टर पर भड़के सुदेश लहरी
इंडिया
'30 साल तक...', SIR पर हंगामे के बीच अमित शाह की भविष्यवाणी, राहुल के विदेश दौरे पर भी तंज
'30 साल तक...', SIR पर हंगामे के बीच अमित शाह की भविष्यवाणी, राहुल के विदेश दौरे पर भी तंज
नौकरी
MP में 20 हजार शिक्षकों की भर्ती का ऐलान, युवाओं के लिए बड़ा मौका
MP में 20 हजार शिक्षकों की भर्ती का ऐलान, युवाओं के लिए बड़ा मौका
टेक्नोलॉजी
Jio और Airtel के प्लान में 11 रुपये का अंतर, डेटा और वैलिडिटी में कौन आगे?
Jio और Airtel के प्लान में 11 रुपये का अंतर, डेटा और वैलिडिटी में कौन आगे?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget