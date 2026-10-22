परफ्यूम की महक लगाने के बाद क्यों बदलती है, त्वचा से कैसे होती है केमिस्ट्री?

इसके बाद शुरू होते हैं हार्ट नोट्स, जो परफ्यूम का मुख्य हिस्सा होते हैं और मसालों या फूलों की महक के साथ तीन से चार घंटे तक टिके रहते हैं. सबसे आखिर में भारी अणुओं वाले बेस नोट्स सामने आते हैं, जिनमें वनीला, मस्क या चंदन जैसी गहरी महक होती है, जो छह से चौबीस घंटे तक आपका साथ निभाते हैं और घर लौटने पर भी महसूस होते हैं.