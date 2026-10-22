एक्सप्लोरर
परफ्यूम की महक लगाने के बाद क्यों बदलती है, त्वचा से कैसे होती है केमिस्ट्री?
परफ्यूम लगाने के बाद उसकी महक का बदलना कोई खराबी नहीं है. यह उसके अलग-अलग नोट्स के खुलने, हमारी त्वचा के तेलों की केमिस्ट्री और नाक की सूंघने की क्षमता का एक परिणाम है.
बाजार से महंगे से महंगा परफ्यूम खरीदने के बाद कई बार यह अनुभव होता है कि दुकान पर जो खुशबू बेहद शानदार लग रही थी, वह शरीर पर लगाने के कुछ ही घंटों बाद बिल्कुल अलग सी महकने लगती है. लोग अक्सर इसे परफ्यूम की खराब क्वालिटी मान लेते हैं, लेकिन इसके पीछे परफ्यूम बनाने के रसायन विज्ञान और हमारी खुद की त्वचा की केमिस्ट्री का एक बेहद दिलचस्प वैज्ञानिक खेल छिपा होता है. आइए जानते हैं कि स्प्रे करने के बाद परफ्यूम की खुशबू समय के साथ क्यों बदल जाती है और इसका हमारी स्किन से क्या सीधा कनेक्शन होता है.
1/9
2/9
3/9
4/9
5/9
6/9
7/9
8/9
9/9
Published at : 22 Oct 2026 07:34 PM (IST)
Tags :GK NEWS
जनरल नॉलेज
8 Photos
जहरीला सांप खाने के बाद क्यों नहीं होती नेवले की मौत, क्या है इसके पीछे का साइंस?
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
जनरल नॉलेज
क्या सत्ता परिवर्तन के लिए आंदोलन करना संवैधानिक नहीं, 'रिजीम चेंज' पर क्यों नाराज हुआ HC?
जनरल नॉलेज
दिल्ली की हवा में जहर, क्यों ठंड में सबसे ज्यादा परेशान करता है प्रदूषण?
जनरल नॉलेज
क्या होता है IPO, इसे लॉन्च करने के बाद कंपनी में कौन-से बदलाव आते हैं?
जनरल नॉलेज
एक किताब छपवाने का क्या है प्रोसेस, इसमें कितना खर्चा?
Advertisement
एबीपी लाइव
Opinion