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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजएक किताब छपवाने का क्या है प्रोसेस, इसमें कितना खर्चा?

एक किताब छपवाने का क्या है प्रोसेस, इसमें कितना खर्चा?

सोनिया गांधी की किताब आने के बाद लोग अपनी रचना छपवाने के तरीकों को तलाश रहे हैं. ऐसे में जहां ट्रेडिशनल पब्लिशिंग में लंबा इंतजार करना पड़ता है, वहीं सेल्फ-पब्लिशिंग में कम वक्त में किताब छप सकती है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 22 Oct 2026 04:03 PM (IST)
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  • पारंपरिक में प्रकाशक खर्च उठाता, स्वयं-प्रकाशन महंगा पर तेज।

कांग्रेस की दिग्गज नेता सोनिया गांधी ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अपनी आने वाली बहुप्रतीक्षित आत्मकथा 'Belonging: A Journey of Love' की पहली झलक साझा करके साहित्य प्रेमियों के बीच जबरदस्त उत्सुकता पैदा कर दी है. इस वीडियो में वह अपनी किताब के पन्ने पलटती नजर आ रही हैं, जिसमें पारिवारिक जुड़ाव और जीवन के तमाम संस्मरणों की महक साफ झलकती है. सोनिया गांधी के इस ऐतिहासिक कदम के बाद हर आम इंसान के मन में यह सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर एक साधारण लेखक अपनी पांडुलिपि को किताब का रूप कैसे दे सकता है और इसमें कुल कितना खर्च आता है.

ट्रेडिशनल और सेल्फ-पब्लिशिंग 

भारत के प्रकाशन जगत में किसी भी नई किताब को पाठकों तक पहुंचाने के मूल रूप से दो बड़े रास्ते उपलब्ध हैं. पहला तरीका ट्रेडिशनल पब्लिशिंग का है, जिसमें पेंगुइन या राजकमल जैसे बड़े प्रतिष्ठित प्रकाशक आपकी लिखी हुई पांडुलिपि को परखते हैं और पसंद आने पर छपाई से लेकर मार्केटिंग तक का सारा वित्तीय जोखिम खुद उठाते हैं. इसके विपरीत, दूसरा आधुनिक विकल्प सेल्फ-पब्लिशिंग का है, जिसमें लेखक को खुद पहल करनी पड़ती है, लेकिन इसके बदले में किताब के सारे अधिकार और मुनाफे का बड़ा हिस्सा सीधे उसी के पास सुरक्षित रहता है.

सेल्फ-पब्लिशिंग की प्रक्रिया

खुद के दम पर किताब छापने का रास्ता काफी तेज और पारदर्शी माना जाता है, जिसमें आमतौर पर पंद्रह से पैंतालीस दिन का समय लगता है. इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत अपनी रचना को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में पूरी तरह टाइप करने और अशुद्धियों को दूर करने से होती है. इसके बाद एविंसपब या जोर्बा बुक्स जैसे लोकप्रिय सेल्फ-पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म का चयन किया जाता है, जो संपादन, प्रूफरीडिंग, आकर्षक कवर डिजाइन और अंदर के पन्नों की लेआउट फॉर्मेटिंग जैसे तकनीकी काम को पेशेवर तरीके से अंजाम देते हैं.

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एक किताब छपवाने का क्या है प्रोसेस, इसमें कितना खर्चा?

आईएसबीएन नंबर और ऑनलाइन बिक्री

किताब को एक वैश्विक और आधिकारिक पहचान दिलाने के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर यानी आईएसबीएन और सरकारी कॉपीराइट प्राप्त करना अनिवार्य होता है, जो अधिकांश पब्लिशिंग पैकेजेस में पहले से शामिल होता है. औपचारिकताएं पूरी होने के बाद प्रिंट-ऑन-डिमांड तकनीक के जरिए किताबों की छपाई की जाती है और उन्हें तुरंत अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े ऑनलाइन स्टोर पर बिक्री के लिए लाइव कर दिया जाता है. इस विधि में लेखक को अपनी कृति पर पूर्ण नियंत्रण मिलता है और उसे किसी भी प्रकार की संपादकीय पाबंदियों का सामना नहीं करना पड़ता है.

ट्रेडिशनल पब्लिशिंग

पारंपरिक प्रकाशन के रास्ते पर चलने के लिए लेखकों को अपनी पूरी पांडुलिपि बड़े पब्लिशिंग हाउस को ईमेल या डाक के जरिए भेजनी पड़ती है. यदि संपादकीय टीम को आपकी कहानी या संस्मरण में व्यावसायिक दम नजर आता है, वे किताब को छापने का फैसला लेते हैं. हालांकि, इस प्रक्रिया की सबसे बड़ी कमजोरी इसका लंबा समय है, क्योंकि मंजूरी मिलने से लेकर बाजार में किताब आने तक बारह से छत्तीस महीने तक का लंबा इंतजार करना पड़ सकता है. इसमें लेखक को अपनी जेब से एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ता, लेकिन बिक्री पर मिलने वाली रॉयल्टी सात से बारह प्रतिशत तक ही सीमित होती है.


एक किताब छपवाने का क्या है प्रोसेस, इसमें कितना खर्चा?

खर्च का पूरा हिसाब-किताब

भारत में किताब छपवाने का वित्तीय बजट पूरी तरह से आपके द्वारा चुनी गई पद्धति पर निर्भर करता है. यदि आप ट्रेडिशनल रास्ता चुनते हैं, तो आपका शुरुआती खर्च शून्य होता है, जबकि सेल्फ-पब्लिशिंग के बंडल पैकेजेस में 9,999 रुपये से शुरू होकर 55,000 रुपये से अधिक का खर्च आ सकता है. बेसिक प्लान में जहां केवल ई-बुक, पेपरबैक और ऑनलाइन लिस्टिंग मिलती है, वहीं प्रीमियम प्लान में वीडियो ट्रेलर और लेखक प्रतियां शामिल होती हैं. इसके अलावा यदि आप खुद अलग-अलग सेवाएं लेते हैं, तो एडिटिंग पर पांच हजार, कवर डिजाइन पर तीन हजार और दो सौ कॉपियां छपवाने पर करीब बीस हजार रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं.

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About the author निधि पाल

निधि पाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. ये यहां पर जीके सेक्शन की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं. पिछले 7 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत निधि पाल ने इससे पहले अमर उजाला डिजिटल, न्यूज 24, ईटीवी भारत हैदराबाद जैसे बड़े संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने आईआईएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लखनऊ से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है.
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Published at : 22 Oct 2026 04:03 PM (IST)
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