क्या होता है IPO, इसे लॉन्च करने के बाद कंपनी में कौन-से बदलाव आते हैं?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom जियो आईपीओ ने सार्वजनिक पेशकश प्रक्रिया में रुचि जगाई।

निजी कंपनी शेयर बेचकर सार्वजनिक होती, पूंजी जुटाती है।

आईपीओ से मालिकों की हिस्सेदारी घटती, शेयरधारकों की भूमिका बढ़ती है।

वित्तीय पारदर्शिता, सख्त नियम और तरलता भी बढ़ती है।

Jio IPO: 21 अक्टूबर की सुबह रिलायंस ग्रुप की टेक्नोलॉजी शाखा का आईपीओ लॉन्च होने के 2 मिनट के अंदर ही पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया. इसके बाद यह बिजनेस और शेयर बाजार के हलकों में चर्चा का विषय बन चुका है. रिपोर्ट के मुताबिक ₹30,213 करोड़ के मूल्य वाला यह आईपीओ भारत का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ है. इस घटना ने लोगों के बीच फिर से यह जानने की उत्सुकता को जगा दिया है कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होता है और किसी कंपनी के स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने से उसकी ओनरशिप, कामकाज और जिम्मेदारी में किस तरह के बदलाव आते हैं.

इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या फिर आईपीओ वह प्रक्रिया है जिसके जरिए कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार आम जनता को अपने शेयर बेचती है और उन्हें किसी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कराती है. लिस्ट होने के बाद कंपनी एक पब्लिक कंपनी बन जाती है और निवेशक बाजार के जरिए उसके शेयर खरीद या फिर बेच सकते हैं. कंपनियां आमतौर पर अपने कारोबार के विस्तार, कर्ज चुकाने और नई परियोजनाओं के लिए पूंजी जुटाने के उद्देश्य से आईपीओ लाती हैं.

ओनरशिप और फैसला लेना

आईपीओ कंपनी की ओनरशिप के संतुलन को बदल सकता है. कंपनी के फाउंडर और दूसरे प्रमोटर अपनी इक्विटी का कुछ हिस्सा आम जनता और संस्थागत निवेशकों को बेच सकते हैं. इससे उनकी अपनी हिस्सेदारी कम हो जाती है. हालांकि प्रमोटरों के पास अक्सर कंपनी की बहुसंख्यक हिस्सेदारी बनी रहती है. लेकिन अब बड़े फैसले सिर्फ उनकी मर्जी से नहीं लिए जा सकते. जिन फैसलों के लिए मंजूरी की जरूरत होती है उनमें शेयर धारकों के अधिकार और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की भूमिका जरूरी हो जाती है.





वित्तीय पारदर्शिता और ऑडिट

एक लिस्टेड कंपनी को हर तिमाही में अपनी कमाई, खर्च और मुनाफे जैसी वित्तीय जानकारी सार्वजनिक करनी पड़ती है. इससे निवेशकों को कंपनी के प्रदर्शन के बारे में लगातार अपडेट मिलते रहते हैं और वह कंपनी की वित्तीय स्थिति का आकलन कर पाते हैं. इसके उलट एक प्राइवेट कंपनी आमतौर पर अपने वित्तीय रिकॉर्ड को गोपनीय रख सकती है.

लिस्टेड कंपनियों के खातों की ऑडिट के जरिए कड़ी जांच भी की जाती है. इन जरूरतों से जवाबदेही बढ़ती है और वित्तीय गड़बड़ियों की गुंजाइश कम हो जाती है. नियमित रिपोर्टिंग का मतलब है कि कंपनी के मैनेजमेंट को जानकारी इस तरह तैयार करनी होती है कि उसे आम जनता देख सके न कि सिर्फ कुछ चुनिंदा प्राइवेट निवेशकों के साथ साझा किया जाए.





रेगुलेशन और जानकारी का खुलासा

लिस्ट होने के बाद कंपनी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नियमों के दायरे में आ जाती है. इसके अलावा उसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और मुंबई स्टॉक एक्सचेंज जैसे स्टॉक एक्सचेंज के नियमों का भी पालन करना पड़ता है. नियमों का पालन करना सिर्फ आईपीओ प्रक्रिया तक ही सीमित नहीं रहता. बल्कि यह कंपनी की एक लगातार चलने वाली जिम्मेदारी बन जाती है.

कंपनियों को जरूरी घटनाओं के बारे में निवेशकों को तुरंत जानकारी देनी चाहिए. उदाहरण के लिए कोई भी बड़ा ऑर्डर मिलना या फिर किसी अधिकारी का इस्तीफा देना. वक्त पर मिलने वाली जानकारी से बाजार के प्रतिभागियों को उन घटनाओं को समझने में मदद मिलती है जिनका असर कारोबार और उसके शेयर पर पड़ सकता है. अगर कंपनी जानकारी देने की अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करती तो इससे रेगुलेटरी संस्थाओं और निवेशकों के बीच चिंता पैदा हो सकती है.

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मार्केट वैल्यूएशन और लिक्विडिटी

जब भी किसी कंपनी के शेयर स्टॉक मार्केट में ट्रेड होने लगते हैं तो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन शेयर की कीमत के साथ बदलता रहता है. इस तरह बाजार ट्रेडिंग गतिविधि और निवेशकों की उम्मीद के आधार पर हर दिन एक वैल्यूएशन तय करता है. यह वैल्यू घट-बढ़ सकती है, जो कंपनी के बारे में बदलती धारणाओं को दर्शाती है.

लिस्टिंग होने से शेयर की ट्रेडिंग भी आसान हो जाती है. शुरुआती निवेशक, कर्मचारी और प्रमोटर बाजार के जरिए अपने शेयर आसानी से बेच सकते हैं. आईपीओ से पहले किसी प्राइवेट कंपनी के शेयरों को बेचना या फिर उन्हें कैश में बदलना मुश्किल हो सकता है क्योंकि तब लेन-देन के मौके कम होते हैं और खरीदारों की संख्या भी काफी सीमित होती है.

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