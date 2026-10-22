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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियारेहान वाड्रा एग्जीबिशन: बीकानेर हाउस ने जारी किया बयान, 'हमारी नीतियों के खिलाफ थी कुछ तस्वीरें'

रेहान वाड्रा एग्जीबिशन: बीकानेर हाउस ने जारी किया बयान, 'हमारी नीतियों के खिलाफ थी कुछ तस्वीरें'

बीकानेर हाउस की तरफ से कहा गया कि रेहान वाड्रा की प्रदर्शनी ‘नो आइडिया इज फाइनल’ के तहत प्रदर्शित कुछ तस्वीरें प्रबंधन सोसाइटी की नीति के अनुरूप नहीं पाई गईं इसलिए उन्हें हटाने का आग्रह किया गया.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 22 Oct 2026 08:06 PM (IST)
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दिल्ली के बीकानेर हाउस में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा की फोटो प्रदर्शनी से 70 से ज्यादा तस्वीरें हटाने को लेकर देश में राजनीति गरमा गई है. इसके बाद बीकानेर हाउस सोसाइटी ने कहा कि उसने रेहान वाड्रा की प्रदर्शनी से कुछ तस्वीरें हटाने को कहा क्योंकि वे उसकी नीति के अनुरूप नहीं थीं. सोसाइटी ने कहा कि बाकी तस्वीरें अब भी प्रदर्शनी में लगी हुई हैं. 

सोसाइटी ने एक बयान में कहा कि वह कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक सार्वजनिक सांस्कृतिक संस्थान है और आयोजित प्रदर्शनियों और उनसे जुड़ी गतिविधियों को बीकानेर हाउस प्रबंधन सोसाइटी की नीति के अनुरूप होना चाहिए. सोसाइटी ने कहा, ‘बीकानेर हाउस में रेहान वाड्रा की प्रदर्शनी ‘नो आइडिया इज फाइनल’ के तहत प्रदर्शित कुछ तस्वीरें बीकानेर हाउस प्रबंधन सोसाइटी की नीति के अनुरूप नहीं पाई गईं इसलिए उन्हें हटाने का आग्रह किया गया.’ 

सोसाइटी ने कहा कि उसकी नीति के अनुरूप जो तस्वीरें हैं वे अब भी प्रदर्शनी में प्रदर्शित की जा रही हैं. कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा ने बुधवार को बताया कि दिल्ली में हाल में हुए विरोध प्रदर्शनों को दर्शाने वाली उनकी कई तस्वीरें बीकानेर हाउस प्रशासन ने उनकी एकल प्रदर्शनी से पहले हटा दी थीं. प्रदर्शनी ‘नो आइडिया इज फाइनल’ का झलक बुधवार को हुआ था.

रेहान ने कहा कि उन्हें दिन में साढ़े तीन बजे सूचित किया गया था कि यदि शाम पांच बजे तक तस्वीरें नहीं हटाई गईं तो प्रदर्शनी रद्द कर दी जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि प्रदर्शनी का विस्तृत प्रस्ताव और खाका उन्होंने बीकानेर हाउस प्रबंधन के साथ काफी पहले ही शेयर कर दिया था. प्रियंका गांधी ने इस कदम को हास्यास्पद बताते हुए अधिकारियों पर देशभर के युवाओं की आवाज दबाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, ‘आज वह हैं, कल कोई और कलाकार होगा.’ 

कांग्रेस सासंद प्रियंका गांधी ने एक्स पर अपने बेटे के नाम लिखे संदेश में कहा, ‘जब सत्ता में बैठा कोई व्यक्ति किसी और की अभिव्यक्ति से डरने लगता है तो उसे इसका एहसास नहीं होता, लेकिन वह उस ताकत को पहले ही खो चुका होता है, जिसे वह बचाने की कोशिश कर रहा होता है.’ प्रियंका ने अपने बेटे को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘आप सही के लिए खड़े रहो और हर खूबसूरत चीज खुद आपके पास आएगी. मुझे आप पर गर्व है और हमेशा रहेगा.’

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 22 Oct 2026 08:04 PM (IST)
Tags :
PRIYANKA GANDHI Raihan Vadra Bikaner House
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