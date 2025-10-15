एक्सप्लोरर
Airplane Windows: फ्लाइट की खिड़कियां क्यों होती है गोल, जानें क्यों होता है इनमें एक छोटा सा छेद?
Airplane Windows: हवाई जहाज की खिड़कियां हमेशा गोल ही होती है लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है. आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह और साथ ही यह भी कि उनमें वह छोटा छेद क्यों होता है.
Airplane Windows: हवाई जहाज को यात्रियों की सुरक्षा और आराम को ध्यान में रखकर ही डिजाइन किया जाता है. लेकिन हवाई जहाज में एक ऐसी चीज भी होती है जिस पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता. क्या आपने कभी सोचा है कि हवाई जहाज की खिड़कियों का आकार हमेशा गोल ही क्यों होता है और उनमें मौजूद वह छोटा सा छेद किस काम का होता है? आइए जानते हैं इन दोनों सवालों के जवाब.
Published at : 15 Oct 2025 01:15 PM (IST)
