हवाई जहाज ऊंचाई पर उड़ते हैं और वहां पर बाहरी वायुदाब केबिन के अंदर की तुलना में काफी ज्यादा कम होता है. यह दबाव विमान की अंतर संरचना और खास तौर से खिड़कियों पर भारी दबाव डालता है. गोल खिड़कियां इस दबाव को पूरी सतह पर समान रूप से बांटने में मदद करती हैं.