Bihar Forest Department Recruitment 2025: बिहार वन विभाग में बम्पर पदों पर होगी भर्ती, जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन

सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं के लिए बिहार सरकार ने बिहार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जानें क्या है पूरा प्रोसेस...

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 05 Dec 2025 07:01 PM (IST)
बिहार के युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा मौका आने वाला है राज्य सरकार ने वन विभाग में लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने का फैसला कर लिया है इसके साथ ही राज्य में फलदार और स्वास्थ्यवर्धक वृक्षों के रोपण को बढ़ावा देने, पार्कों के रख-रखाव और इको-टूरिज्म को मजबूती देने पर भी जोर दिया गया है सरकार की योजना है कि आम लोगों को भी पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया जाए ताकि पर्यावरण संरक्षण को और हरियाली को बढ़ावा मिले.

योग्यता

विभाग में निकले अलग-अलग पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता भी अलग-अलग होगी जैसे वनरक्षी और वनपाल के लिए बारहवीं पास होना जरूरी माना जा रहा है, जबकि क्लर्क और स्टेनोग्राफर पदों पर आवेदन करने वालों को 12वीं के साथ टाइपिंग या शॉर्टहैंड  का ज्ञान होना चाहिए,अमीन पद के लिए ITI या संबंधित ट्रेड में डिप्लोमा, ड्राइवर के पदों पर आवेदन के लिए 10वीं पास और वैध ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी होगा सहायक वन संरक्षक या क्षेत्र पदाधिकारी जैसी उच्च पदों के लिए ग्रेजुएशन अनिवार्य होगा.

आयु सीमा

इन पदों के लिए आयु सीमा सामान्य रूप से 18 से 35 वर्ष के बीच रखी जा सकती है आरक्षण के अनुसार OBC, SC और ST उम्मीदवारों को अधिकतम आयु में सरकारी नियमों के हिसाब से छूट मिलेगी.

आवेदन शुल्क

सामान्य और OBC वर्ग के उम्मीदवारों से अनुमानित 300 से 500 रुपये तक शुल्क लिया जा सकता है  वहीं SC, ST और महिला उम्मीदवारों के लिए शुल्क कम रहते हुए लगभग 100 से 200 रुपये हो सकता है.

चयन प्रक्रिया

पदों के अनुसार चयन प्रक्रिया अलग होगी, परंतु अधिकतर पदों के लिए लिखित परीक्षा ली जाएगी वनरक्षी और वनपाल जैसे फील्ड पदों पर फिजिकल टेस्ट भी शामिल होगा, जिसमें दौड़, ऊंचाई और चेस्ट माप जैसी शारीरिक योग्यताएं देखी जाएंगी टाइपिंग और स्टेनो पदों के लिए अलग कौशल परीक्षा कराई जाएगी वाहन चालक पद पर ड्राइविंग टेस्ट आवश्यक होगा अंतिम चयन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेरिट के आधार पर किया जाएगा.

क्या है सरकार का उद्देश्य

  •  राज्य  सरकार का उद्देश्य  फलदार और स्वास्थ्यवर्धक वृक्षों के रोपण पर विशेष जोर देना. 
  • जामुन, नीम, पीपल, कटहल और बरगद जैसे पौधों को लगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना.
  • इसके अलावा राज्य के पार्कों और इको-टूरिज्म से जुड़े स्थलों के विकास और रख-रखाव पर भी विभाग को अधिक ध्यान देने के लिए प्रेरित करना.

    कैसे करें आवेदन?
  • बिहार वन विभाग या BSSC/BPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जायें.
  • Forest Department Recruitment 2025" लिंक पर क्लिक करें.
  • नया रजिस्ट्रेशन करें और ID-पासवर्ड बनाएं.
  • आवेदन फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरें.
  • डॉक्यूमेंट अपलोड करें.
  • फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें.
  • आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा करें.
  • फॉर्म को सबमिट करके प्रिंट निकाल लें.

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 05 Dec 2025 07:01 PM (IST)
