पलाश मुच्छल संग शादी टलने के बाद स्मृति मंधाना का पहला पोस्ट, फैंस बोले- 'रो-रोकर आवाज ही बदल गई...'
Smriti Mandhana First Post After Postponed Wedding: पलाश मुच्छल के साथ शादी टलने के बाद स्मृति मंधाना ने सोशल मीडिया पर पहला पोस्ट किया है. वीडियो में फैंस उनकी आवाज सुनकर परेशान हो गए हैं.
म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल और क्रिकेटर स्मृति मंधाना की शादी 23 नवंबर को होने वाली थी. हालांकि स्मृति के पिता की तबीयत बिगड़ गई और एक दिन पहले ही शादी पोस्टपोन हो गई थी. इस बीच खबरें सामने आईं कि पलाश स्मृति को धोखा दे रहे थे जिसका खुलासा होने पर शादी टाल दी गई. अब शादी टलने के 11 दिन बाद अब स्मृति ने सोशल मीडिया पर पहला पोस्ट किया है. इसे देखकर फैंस उनकी आवाज सुनकर परेशान हो गए हैं.
दरअसल स्मृति ने इंस्टाग्राम पर एक टूथपेस्ट ब्रांड का ऐड शेयर किया है. इसमें वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करती सुनी जा सकती हैं. वीडियो के साथ स्मृति ने कैप्शन में लिखा- 'जीत के पल, ईमानदार बातचीत और अनुष्ठान जो पूरी तरह से खेल को बदल देते हैं.' ऐड वीडियो में स्मृति की आवाज सुनकर फैंस दावा कर रहे हैं कि क्रिकेटर बहुत रोई हैं जिसकी वजह से उनकी आवाज में भारीपन आ गया है.
'रो रोकर बेचारी की आवाज ही बदल गई'
वीडियो पर एक फैन ने लिखा- 'आपकी आवाज को क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है. जल्दी ठीक हो जाओ स्मृति.' दूसरे ने कहा- 'आपकी आवाज को क्या हुआ.' एक और फैन ने कहा- 'रो रोकर बेचारी की आवाज ही बदल गई.' इसके अलावा एक फैन ने कमेंट किया- 'आपकी आवाज सबकुछ बयां कर रही है. उम्मीद है आप ठीक होंगी.'
'इंगेजमेंट रिंग क्यों नहीं पहनी...'
वहीं एक यूजर ने स्मृति के हाथ में इंगेजमेंट रिंग ना होने को लेकर सवाल किया. फैन ने कहा- 'ऐसा क्यों लगता है कि वो उदास है, वो मुस्कुरा रही हैं लेकिन उसकी आवाज और उसकी आंखें उदास लगती हैं और उसने अपनी इंगेजमेंट रिंग क्यों नहीं पहनी है?' कई फैंस स्मृति को हिम्मत से डटे रहने की सलाह देते भी नजर आ रहे हैं.
