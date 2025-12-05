Indigo Flight Crisis Live Updates: DGCA ने इंडिगो संकट के बाद दी बड़ी राहत, क्रू-मेंबर्स की छुट्टी को लेकर जारी की गाइडलाइन
Indigo Flight Crisis Live Update: इंडिगो एयरलाइन भयानक संकट से जूझ रही है. उसकी कई फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं. दिल्ली समेत कई शहरों से उड़ानों को रद्द कर दिया है.
Background
इंडिगो एयरलाइन मुश्किलों का सामना कर रही है. उसने शुक्रवार (5 दिसंबर) को दिल्ली से सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं. दिल्ली और चेन्नई के साथ-साथ कई और शहरों से भी इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं. इससे एयरपोर्ट पर पहुंचे यात्रियों ने जमकर हंगामा किया. कहीं तकनीकी वजह से तो कहीं क्रू मेंबर्स की कमी से इंडिगो की कई उड़ानें प्रभावित हो गई हैं, जिसकी वजह से दिल्ली से शुक्रवार (5 दिसंबर) की आधी रात तक कोई भी इंडिगो की फ्लाइट उड़ान नहीं भर सकेगी.
बेंगलुरु में 102, मुंबई में 104, दिल्ली में 225, हैदराबाद में 92, श्रीनगर में 10 और पुणे में 22 सहित कई एयरपोर्ट से बीते दो दिन में कंपनी की 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई हैं. इंडिगो एयरलाइन ने बयान जारी करते हुए कहा कि खराब मौसम, सिस्टम में गड़बड़ी और स्टॉफ से जुड़े नए नियमों के चलते फ्लाइट पर असर पड़ा है. हम असुविधा के लिए माफी मांगते हैं, अगले 48 घंटे में ऑपरेशन पूरी तरह ठीक हो जाएगा.
यात्रियों की परेशानी को देखते हुए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने इंडिगो के अधिकारियों को तलब किया है. इंडिगो के अधिकारी आज नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के अधिकारियों से मिलेंगे. उड़ानों में रुकावट कम करने के लिए इंडिगो की क्या योजना है? इसके साथ ही डीजीसीए ने इंडिगो के अधिकारी से विस्तृत जानकारी मांगी है जिससे जल्द से जल्द इस समस्या को दूर किया जा सके.
वहीं, आरजीआईए की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की गई एक एडवाइजरी में बताया गया, "हमें पता है कि आरजीआईए में कुछ फ्लाइट्स में ऑपरेशनल कारणों से देरी हो रही है और उनके शेड्यूल में बदलाव हो रहे हैं. एयरपोर्ट पर हमारी टीमें एयरलाइंस के साथ मिलकर उनके संचालन में मदद कर रही हैं और यात्रियों को समय पर जानकारी और गाइडेंस दे रही हैं."
DGCA ने साप्ताहिक आराम (Weekly Rest) से जुड़ा निर्देश वापस लिया. अब एयरलाइंस जरूरत पड़ने पर साप्ताहिक आराम की जगह 'लीव (छुट्टी)' को भी मान सकती हैं.
एयरलाइंस ने DGCA को बताया कि ऑपरेशनल दिक्कतें बढ़ रही हैं और उड़ानों की स्थिरता बनाए रखने में मुश्किल हो रही है. एयरलाइंस ने कहा कि पहले वाला नियम रोस्टर बनाने और उड़ानों को नियमित रखने में बाधा बन रहा था.
Indigo Flight Crisis Live Updates: इंडिगो की 1300 से ज्यादा फ्लाइट्स हुईं कैंसिल
आज इंडिगो ने अपनी सारी फ्लाइट रद्द कर दी हैं. बीते तीन दिनों में 1,300 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं. एयरपोर्ट पर इंतजार में बैठे बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं परेशान हैं. कई यात्री घंटों तक एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं.
Source: IOCL