इंडिगो एयरलाइन मुश्किलों का सामना कर रही है. उसने शुक्रवार (5 दिसंबर) को दिल्ली से सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं. दिल्ली और चेन्नई के साथ-साथ कई और शहरों से भी इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं. इससे एयरपोर्ट पर पहुंचे यात्रियों ने जमकर हंगामा किया. कहीं तकनीकी वजह से तो कहीं क्रू मेंबर्स की कमी से इंडिगो की कई उड़ानें प्रभावित हो गई हैं, जिसकी वजह से दिल्ली से शुक्रवार (5 दिसंबर) की आधी रात तक कोई भी इंडिगो की फ्लाइट उड़ान नहीं भर सकेगी.

बेंगलुरु में 102, मुंबई में 104, दिल्ली में 225, हैदराबाद में 92, श्रीनगर में 10 और पुणे में 22 सहित कई एयरपोर्ट से बीते दो दिन में कंपनी की 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई हैं. इंडिगो एयरलाइन ने बयान जारी करते हुए कहा कि खराब मौसम, सिस्टम में गड़बड़ी और स्टॉफ से जुड़े नए नियमों के चलते फ्लाइट पर असर पड़ा है. हम असुविधा के लिए माफी मांगते हैं, अगले 48 घंटे में ऑपरेशन पूरी तरह ठीक हो जाएगा.

यात्रियों की परेशानी को देखते हुए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने इंडिगो के अधिकारियों को तलब किया है. इंडिगो के अधिकारी आज नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के अधिकारियों से मिलेंगे. उड़ानों में रुकावट कम करने के लिए इंडिगो की क्या योजना है? इसके साथ ही डीजीसीए ने इंडिगो के अधिकारी से विस्तृत जानकारी मांगी है जिससे जल्द से जल्द इस समस्या को दूर किया जा सके.

वहीं, आरजीआईए की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की गई एक एडवाइजरी में बताया गया, "हमें पता है कि आरजीआईए में कुछ फ्लाइट्स में ऑपरेशनल कारणों से देरी हो रही है और उनके शेड्यूल में बदलाव हो रहे हैं. एयरपोर्ट पर हमारी टीमें एयरलाइंस के साथ मिलकर उनके संचालन में मदद कर रही हैं और यात्रियों को समय पर जानकारी और गाइडेंस दे रही हैं."