Snake Hiding Spots In Garden: दुनिया में इंसानों की एक बड़ी आबादी ऐसी है, जो यह सोचती है कि सांप के साथ उसका भेट न हो. इसको लेकर तमाम ऐसे जतन किए जाते हैं, जो सांपों को आपसे दूर रखे. ऐसे में जो लोग बागवानी का शौक रखते हैं, वो एक खास चढ़ने वाले पौधे से जरूर परिचित होंगे, जिसे लोग अक्सर शुभ मानते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं, यही पौधा चुपचाप आपके गार्डन में सांपों को भी बुला रहा होता है? अगर आपके घर में भी यह पौधा लगा है, तो कभी भी सांप से सामना हो सकता है. चलिए आपको बताते हैं कि यह कौन सा पौधा है और सांपों को अपनी तरफ आकर्षित क्यों करते हैं.

क्यों आकर्षित करता है यह पौधा सांपों को?

जिस पौधे की बात हो रही है, वह है इंग्लिश आइवी. इंग्लिश आइवी बहुत तेजी से फैलता है. यह दीवारों पर चढ़ जाता है, बाड़ को ढक लेता है और मोटी परत जैसा फैलाव बना देता है. ये घने झुरमुट सांपों के लिए बिल्कुल परफेक्ट छिपने की जगह बन जाते हैं. सांप शांत स्वभाव के होते हैं और अंधेरी, सुरक्षित और छुपी हुई जगहों में रहना पसंद करते हैं. आइवी के पत्तों की छाया उन्हें शिकारी जानवरों से बचाती है और साथ ही शिकार पर झपटने का मौका भी देती है. इसके अलावा, आइवी के नीचे चूहे और अन्य छोटे जीव भी छुपते हैं और जहां चूहे होंगे, वहां सांप तो आएंगे ही. आइवी के नीचे की नमी, ठंडक और अंधेरा ये तीनों चीजें सांपों के लिए अनकूल माहौल बनाती हैं.

घर के लिए भी खतरा

इंग्लिश आइवी सिर्फ सांपों को नहीं बुलाती, यह घर की दीवारों के लिए भी खतरा है.इसकी जड़ें और बेलें दीवारों, ईंटों के बीच या घर के साइडिंग में घुसकर नमी खींचती हैं और धीरे-धीरे संरचना कमजोर कर देती हैं. यानी यह पौधा सुंदर जरूर है, पर घर की मजबूती और सुरक्षा दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है.

अगर आपके गार्डन में पहले से इंग्लिश आइवी है

सबसे बेहतर तरीका है पौधे को पूरी तरह हटाना. लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि आइवी बहुत तेजी से फैलती है और बार-बार सफाई करनी पड़ती है. अगर आप इसे हटाना नहीं चाहते, तो ये उपाय करें-

बेलों को जमीन से लगभग दो फीट ऊपर तक काट दें, ताकि सांपों के लिए नीचे ठिकाना न रहें.

आसपास की जगह हमेशा साफ रखें, सूखे पत्ते, कचरा और जाली जैसी परतें हटाते रहें.

धूप और हवा का आना-जाना जरूरी है.

