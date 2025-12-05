हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Snake-Friendly Plants: आपके होम गार्डन में तो नहीं लगा ये वाला पौधा, सांप इसमें चुपचाप बना लेते हैं घर

Snake-Friendly Plants: आपके होम गार्डन में तो नहीं लगा ये वाला पौधा, सांप इसमें चुपचाप बना लेते हैं घर

English Ivy Structural Damage: कई ऐसे पेड़-पौधे होते हैं, जो सांपों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि घर में कौन सा पौधा नहीं लगाना चाहिए, जिससे सांप घर में न आया.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 05 Dec 2025 06:59 PM (IST)
Preferred Sources

Snake Hiding Spots In Garden: दुनिया में इंसानों की एक बड़ी आबादी ऐसी है, जो यह सोचती है कि सांप के साथ उसका भेट न हो. इसको लेकर तमाम ऐसे जतन किए जाते हैं, जो सांपों को आपसे दूर रखे. ऐसे में जो लोग बागवानी का शौक रखते हैं, वो एक खास चढ़ने वाले पौधे से जरूर परिचित होंगे, जिसे लोग अक्सर शुभ मानते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं, यही पौधा चुपचाप आपके गार्डन में सांपों को भी बुला रहा होता है? अगर आपके घर में भी यह पौधा लगा है, तो कभी भी सांप से सामना हो सकता है. चलिए आपको बताते हैं कि यह कौन सा पौधा है और सांपों को अपनी तरफ आकर्षित क्यों करते हैं. 

क्यों आकर्षित करता है यह पौधा सांपों को?

जिस पौधे की बात हो रही है, वह है इंग्लिश आइवी. इंग्लिश आइवी बहुत तेजी से फैलता है. यह दीवारों पर चढ़ जाता है, बाड़ को ढक लेता है और मोटी परत जैसा फैलाव बना देता है. ये घने झुरमुट सांपों के लिए बिल्कुल परफेक्ट छिपने की जगह बन जाते हैं. सांप शांत स्वभाव के होते हैं और अंधेरी, सुरक्षित और छुपी हुई जगहों में रहना पसंद करते हैं. आइवी के पत्तों की छाया उन्हें शिकारी जानवरों से बचाती है और साथ ही शिकार पर झपटने का मौका भी देती है. इसके अलावा, आइवी के नीचे चूहे और अन्य छोटे जीव भी छुपते हैं और जहां चूहे होंगे, वहां सांप तो आएंगे ही. आइवी के नीचे की नमी, ठंडक और अंधेरा ये तीनों चीजें सांपों के लिए अनकूल माहौल बनाती हैं.

घर के लिए भी खतरा

इंग्लिश आइवी सिर्फ सांपों को नहीं बुलाती, यह घर की दीवारों के लिए भी खतरा है.इसकी जड़ें और बेलें दीवारों, ईंटों के बीच या घर के साइडिंग में घुसकर नमी खींचती हैं और धीरे-धीरे संरचना कमजोर कर देती हैं. यानी यह पौधा सुंदर जरूर है, पर घर की मजबूती और सुरक्षा दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है.

अगर आपके गार्डन में पहले से इंग्लिश आइवी है

सबसे बेहतर तरीका है  पौधे को पूरी तरह हटाना. लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि आइवी बहुत तेजी से फैलती है और बार-बार सफाई करनी पड़ती है. अगर आप इसे हटाना नहीं चाहते, तो ये उपाय करें-

  • बेलों को जमीन से लगभग दो फीट ऊपर तक काट दें, ताकि सांपों के लिए नीचे ठिकाना न रहें.
  • आसपास की जगह हमेशा साफ रखें, सूखे पत्ते, कचरा और जाली जैसी परतें हटाते रहें.
  • धूप और हवा का आना-जाना जरूरी है.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Published at : 05 Dec 2025 06:59 PM (IST)
English Ivy English Ivy Snakes Snake Hiding Plants
