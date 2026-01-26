लाल, नीले या काले नहीं, हवाई जहाज का रंग हमेशा सफेद ही क्यों होता है?

हवाई जहाज से यात्रा करना आज भी बहुत से लोगों के लिए खास अनुभव होता है. जो लोग सफर कर चुके हैं, उन्होंने गौर किया होगा कि दुनिया की लगभग हर बड़ी एयरलाइन के विमान सफेद रंग के ही होते हैं. भले ही उन पर अलग-अलग रंगों की ब्रांडिंग हो, लेकिन मूल रंग अधिकतर सफेद ही रहता है. इसके पीछे सिर्फ डिजाइन नहीं, बल्कि सुरक्षा, विज्ञान और खर्च से जुड़े कई ठोस कारण हैं.