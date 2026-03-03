हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजस्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद हुआ तो किन देशों की आर्थिक तरक्की के रास्ते होंगे बंद? देखें पूरी लिस्ट

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद हुआ तो किन देशों की आर्थिक तरक्की के रास्ते होंगे बंद? देखें पूरी लिस्ट

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया का अहम तेल मार्ग है. इसके बंद होने से दुनिया के कई बड़े देशों की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की ऊर्जा सप्लाई पर भारी असर पड़ सकता है और वैश्विक संकट गहरा सकता है.

By : निधि पाल | Updated at : 03 Mar 2026 05:48 PM (IST)
Preferred Sources

मिडिल ईस्ट में बढ़ते सैन्य तनाव (Israel-Iran War) के बीच ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) को बंद करने का ऐलान किया है. यह वही समुद्री रास्ता है, जिससे दुनिया के बड़े हिस्से का तेल और गैस गुजरता है. अगर यह 30 मील चौड़ा रास्ता बंद होता है, तो इसका असर सिर्फ खाड़ी देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं सीधे इसकी चपेट में आ सकती हैं.

क्या है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और क्यों अहम है?

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान और आगे अरब सागर से जोड़ता है. यह करीब 30 मील चौड़ा समुद्री रास्ता है, लेकिन इसकी रणनीतिक अहमियत बहुत बड़ी है. दुनिया की लगभग 70 फीसदी सतह समुद्र से घिरी है और करीब 80 फीसदी वैश्विक व्यापार समुद्री रास्तों से होता है. ऐसे में कुछ खास जगहें, जिन्हें चोक प्वाइंट कहा जाता है, बेहद अहम हो जाती हैं. होर्मुज ऐसा ही चोक पॉइंट है.

किन देशों के लिए जीवन रेखा है यह रास्ता?

पर्शियन गल्फ से आठ देश जुड़े हैं- ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान. इनमें से कई देशों के लिए खुला समुद्री रास्ता सिर्फ होर्मुज के जरिए है. मिडिल ईस्ट की पहचान उसके तेल और गैस भंडार से है और दुनिया की कुल ऊर्जा खपत का करीब 33 फीसदी हिस्सा तेल से आता है. ट्रांसपोर्ट, बिजली उत्पादन और इंडस्ट्री में तेल की बड़ी भूमिका है.

दुनिया के कुल प्रमाणित तेल भंडार का लगभग आधा हिस्सा इसी क्षेत्र में है. प्राकृतिक गैस का भी करीब 40 फीसदी हिस्सा इन्हीं देशों में मौजूद है. वैश्विक ऊर्जा सप्लाई का करीब 15 फीसदी हिस्सा सीधे पर्शियन गल्फ से आता है और इसका मुख्य रास्ता होर्मुज है. अब सवाल है कि अगर यह रास्ता बंद हुआ तो किन देशों की अर्थव्यवस्था ढह जाएगी, चलिए जानते हैं.

चीन

चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और सबसे बड़ा पेट्रोलियम आयातक भी है. चीन के कुल तेल आयात का लगभग 45 फीसदी हिस्सा होर्मुज से गुजरकर आता है. अगर यह रास्ता लंबे समय तक बंद होता है, तो चीन को वैकल्पिक सप्लाई ढूंढनी होगी, जिससे कीमतें बढ़ेंगी और उसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट पर असर पड़ेगा.

जापान

जापान अपनी लगभग 100 फीसदी ऊर्जा जरूरतें आयात से पूरी करता है. इसके तेल आयात का करीब 80 फीसदी हिस्सा होर्मुज से आता है. ऐसी स्थिति में जापान के लिए ऊर्जा संकट खड़ा हो सकता है, जिसका सीधा असर उसकी इंडस्ट्री और टेक सेक्टर पर पड़ेगा.

भारत

भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. भारत अपने कुल कच्चे तेल का लगभग 70 फीसदी और गैस का करीब 50 फीसदी हिस्सा पर्शियन गल्फ देशों से आयात करता है. अगर होर्मुज बंद होता है, तो भारत के लिए तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं. इसका असर पेट्रोल-डीजल, गैस सिलेंडर और महंगाई पर पड़ेगा. चालू खाता घाटा और रुपये पर दबाव भी बढ़ सकता है.

दक्षिण कोरिया

दक्षिण कोरिया दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. इसका लगभग 70 फीसदी तेल आयात खाड़ी देशों से होता है. तेल सप्लाई रुकने से इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और भारी उद्योगों पर असर पड़ेगा, जिससे वैश्विक सप्लाई चेन भी प्रभावित हो सकती है.

ईरान का रणनीतिक कंट्रोल

होर्मुज के आसपास आठ छोटे द्वीप हैं, जिनमें से सात पर ईरान का नियंत्रण है. यह इलाका सैन्य रूप से बेहद संवेदनशील है. अगर यहां जहाजों की आवाजाही रोकी जाती है, तो टैंकर ट्रैफिक ठप हो सकता है. ईरान पहले भी कई बार इस रास्ते को बंद करने की धमकी दे चुका है. हालांकि पूरी तरह लंबे समय तक बंद करना अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया को आमंत्रित कर सकता है.

होमुर्ज बंद का वैश्विक असर

अगर होर्मुज बंद होता है, तो कच्चे तेल की कीमतें वैश्विक बाजार में तेजी से बढ़ सकती हैं. इससे अमेरिका और यूरोप भी प्रभावित होंगे. महंगाई बढ़ेगी, शेयर बाजार गिर सकते हैं और वैश्विक मंदी का खतरा बढ़ सकता है. दुनिया की दूसरी, तीसरी, छठी और 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं ऊर्जा संकट में फंस सकती हैं. इसलिए होर्मुज को दुनिया का सबसे अहम और संवेदनशील चोक प्वाइंट माना जाता है.

यह भी पढ़ें: जिस तेल के लिए 'जल' रही पूरी दुनिया, आज की ही तारीख में मिला था उसका पहला कुआं

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 03 Mar 2026 05:48 PM (IST)
Tags :
ISRAEL IRAN WAR Strait Of Hormuz Iran Strait Of Hormuz
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद हुआ तो किन देशों की आर्थिक तरक्की के रास्ते होंगे बंद? देखें पूरी लिस्ट
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद हुआ तो किन देशों की आर्थिक तरक्की के रास्ते होंगे बंद? देखें पूरी लिस्ट
जनरल नॉलेज
जिस तेल के लिए 'जल' रही पूरी दुनिया, आज की ही तारीख में मिला था उसका पहला कुआं
जिस तेल के लिए 'जल' रही पूरी दुनिया, आज की ही तारीख में मिला था उसका पहला कुआं
जनरल नॉलेज
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान कैसे हावी, बाकी खाड़ी देश क्यों नहीं दिखा पाते ताकत?
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान कैसे हावी, बाकी खाड़ी देश क्यों नहीं दिखा पाते ताकत?
जनरल नॉलेज
मिस्र की कितनी है आबादी, यहां कितने शिया और सुन्नी मुसलमान?
मिस्र की कितनी है आबादी, यहां कितने शिया और सुन्नी मुसलमान?
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बीजेपी ने जारी की 9 उम्मीदवारों की लिस्ट, नितिन नवीन और राहुल सिन्हा जाएंगे राज्यसभा, देखें और कौन-कौन शामिल
BJP ने जारी की 9 उम्मीदवारों की लिस्ट, नितिन नवीन और राहुल सिन्हा जाएंगे राज्यसभा, देखें लिस्ट
दिल्ली NCR
फांसी घर विवाद: 6 मार्च को उपस्थित होंगे अरविंद केजरीवाल, कार्यवाही की Live स्ट्रीमिंग की मांग
फांसी घर विवाद: 6 मार्च को उपस्थित होंगे अरविंद केजरीवाल, कार्यवाही की Live स्ट्रीमिंग की मांग
विश्व
जंग के बीच UAE में फंसे भारतीयों के लिए इंडिया ने जारी की एडवाइजरी, जानें दूतावास ने आखिर क्या कहा?
जंग के बीच UAE में फंसे भारतीयों के लिए इंडिया ने जारी की एडवाइजरी, जानें दूतावास ने आखिर क्या कहा?
बॉलीवुड
Holi 2026: शबाना आजमी-जावेद अख्तर की होली पार्टी में सितारों की मस्ती, उर्मिला मातोंडकर से लेकर मौनी रॉय तक आईं नजर
शबाना आजमी-जावेद अख्तर की होली पार्टी में सितारों की मस्ती, उर्मिला मातोंडकर से लेकर मौनी रॉय तक आईं नजर
क्रिकेट
‘कम से कम दो साल के लिए टीम से बाहर होने चाहिए', शाहिद अफरीदी ने किस पाकिस्तानी खिलाड़ी को लेकर दिया बयान
‘कम से कम दो साल के लिए टीम से बाहर होने चाहिए', शाहिद अफरीदी ने किस पाकिस्तानी खिलाड़ी को लेकर दिया बयान
विश्व
'अब इजरायल को अपना माई-बाप मान लें, नेतन्याहू ही...', PAK एक्सपर्ट को मुस्लिम देशों से क्यों करनी पड़ी ये अपील?
'अब इजरायल को अपना माई-बाप मान लें, नेतन्याहू ही...', PAK एक्सपर्ट को मुस्लिम देशों से क्यों करनी पड़ी ये अपील?
ट्रेंडिंग
होली पार्टी में दीदी का डांस वायरल, कटीली अदाओं से घायल हो गया इंटरनेट; देखें वीडियो
होली पार्टी में दीदी का डांस वायरल, कटीली अदाओं से घायल हो गया इंटरनेट; देखें वीडियो
हेल्थ
Signs Of Dehydration: प्यास लगने का इंतजार करना पड़ सकता है भारी! शरीर दे रहा है ये 'खामोश' संकेत
प्यास लगने का इंतजार करना पड़ सकता है भारी! शरीर दे रहा है ये 'खामोश' संकेत
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget