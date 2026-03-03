दिग्गज गीतकार और स्क्रीनराइटर जावेद अख्तर और एक्ट्रेस शबाना आजमी अपनी होली पार्टी के लिए काफी फेमस हैं. वो हर साल होली पार्टी रखते हैं. उनकी इस पार्टी में सितारों का जमावड़ा देखने को मिलता है. इस बार भी उन्होंने होली पार्टी होस्ट की. सोशल मीडिया पर इनकी होली पार्टी की फोटोज और वीडियोज वायरल हैं.

शबाना आजमी-जावेद अख्तर की होली पार्टी में पहुंचे ये सेलेब्स

इस होली पार्टी में बाबा आजमी, तन्वी आजमी, दिव्या दत्ता, उर्मिला मातोंडकर, राहुल बोस, अली फजल और ऋचा चड्ढा, मन्नारा चोपड़ा, शालिनी पांडे, मधु चोपड़ा,मौनी रॉय, जारा खान और मनीष मल्होत्रा जैसे स्टर्स नजर आए. पार्टी के कई वीडियोज नजर आ रहे हैं. इसमें एक्टर्स को पनवाड़ी गाने पर डांस करते हुए देखा जा सकता है. सभी एक्टर्स ने जमकर डांस किया और इस होली पार्टी को एंजॉय किया.

व्हाइट कुर्ता सेट में देखा गया. उन्होंने सिर पर लाल कपड़ा बांधा था. वहीं जावेद अख्तर ने भी व्हाइट-कुर्ता पायजामा पहना था. सभी ने खूब रंग से खेला. शबाना आजमी ने भी होली पार्टी में डांस किया.

मनीष मल्होत्रा ने शेयर की होली की फोटोज

फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने इस पार्टी की कई फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. इन फोटोज के काप्शन में मनीष ने लिखा- हैप्पी होली सभी को. कई सालों बाद होली खेली. मेरे सबसे प्यारे, मेरे फेवरेट शबाना आजमी के प्यार, और होस्टिंग के लिए प्यार. और मेरी खूबसूरत उर्मिला मातोंडकर के साथ, मुझे लगता है 90 के दशक के बाद हम होली पर साथ हैं. बहुत सारी सेल्फी और शानदार खाना. पार्टी में उर्मिला मातोंडकर व्हाइट सूट में नजर आईं. उन्होंने काला चश्मा भी लगाया था.

फोटोज में मनीष को शबाना और उर्मिला के साथ पोज करते हुए देखा गया. सभी लोग बहुत एक्साइटेड और खुश दिखे. मनीष ने एक फोटो शेयर की, जिसमें सभी हाथों में गुलाल लिए दिखे.