मिस्र की कितनी है आबादी, यहां कितने शिया और सुन्नी मुसलमान?

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और युद्ध के हालात ने एक बार फिर पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी है. अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान पर हुए हमलों और उसके बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई के चलते हालात तेजी से बदल रहे हैं. इस बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों को मिस्र, सऊदी अरब, कतर, जॉर्डन, इराक और इजरायल समेत कई देशों से तुरंत निकलने की सलाह दी है. वहीं मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी ने भी चेतावनी दी है कि अगर क्षेत्रीय संघर्ष बढ़ता है और होरमुज जलडमरूमध्य बंद होता है तो इसका असर तेल आपूर्ति के साथ-साथ स्वेज नहर पर भी पड़ेगा. ऐसे में अब मिडल ईस्ट के हालात का असर मिस्र पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है. इस बीच मिस्र की आबादी को लेकर चर्चा भी तेज हो गई है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि मिस्र की आबादी कितनी है और यहां सिया और सुन्नी मुस्लिम कितने हैं.

कितनी है मिस्र की कुल आबादी?

इंटरनेशनल आंकड़ों के अनुसार 2023 में मिस्र की आबादी 10.5 से 11 करोड़ के पार पहुंच चुकी थी. वहीं कुछ रिपोर्ट में यह संख्या 11 करोड़ से भी ज्यादा बताई जाती है. इसके अलावा मिस्र अरब देशों में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश माना जाता है. मिस्र का कुल क्षेत्रफल करीब 10 लाख वर्ग किलोमीटर है, लेकिन इसका अधिकांश हिस्सा रेगिस्तान है. केवल लगभग सात से आठ प्रतिशत भू-भाग पर ही आबादी रहती है. वहीं ज्यादातर लोग नील नदी की घाटी और डेल्टा क्षेत्र में बसे हुए हैं. आंकड़ों के अनुसार मिस्र की करीब 43 प्रतिशत आबादी शहरी इलाकों में रहती है, जबकि 57 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं. वहीं लोअर इजिप्ट में सबसे ज्यादा आबादी रहती है, उसके बाद अपर इजिप्ट का स्थान आता है. आपको बता दें कि मिस्र प्रशासनिक रूप से 27 गवर्नरेट में बंटा हुआ है.

ये भी पढ़ें-Saudi Arabia Population: सऊदी अरब में कितने शिया और कितने सुन्नी मुसलमान, जानें आबादी का पूरा हिसाब-किताब?

मिस्र में कितने हैं सुन्नी मुसलमान?

रिपोर्ट्स के अनुसार मिस्र की लगभग 90 प्रतिशत आबादी सुन्नी मुस्लिम है. यहां के संविधान के अनुसार इस्लाम राज्य का धर्म है और शरिया के सिद्धांत कानून का मुख्य आधार माने जाते हैं. वहीं यहां सरकार आधिकारिक तौर पर सुन्नी इस्लाम, ईसाई और यहूदी धर्म को मान्यता देती है. धार्मिक मामलों की देखरेख के लिए यहां अलग मंत्रालय और संस्थागत व्यवस्था भी मौजूद है. वहीं बताया जाता है कि मिस्र में मुस्लिम और ईसाइयों का इतिहास, राष्ट्रीय पहचान, जातीयता, नस्ल, संस्कृति और भाषा में बहुत मेलजोल है.

मिस्र में कितने हैं शिया मुसलमान?

अगर शिया मुसलमान की बात करें तो मिस्र में शिया मुसलमान की संख्या बहुत कम मानी जाती है. रिपोर्ट के अनुसार मिस्र में शिया मुसलमान कुल आबादी का लगभग एक प्रतिशत है. वहीं मिस्र में लगभग 5 से 10 प्रतिशत आबादी ईसाई धर्म की है. इनमें बड़ी संख्या कॉप्टिक ऑर्थोडॉक्स से जुड़ी बताई जाती हैं. वहीं मिस्र में बहाई समुदाय के लोगों की संख्या 1 से 2 हजार के बीच बताई जाती है. इसके अलावा मिस्र में हिंदू आबादी भी बहुत सीमित है. आंकड़ों के अनुसार 2010 में करीब 2700 हिंदू थे जो 2020 तक घटकर लगभग 1100 के आसपास रह गए हैं.

ये भी पढ़ें-Chabahar Port Investment: ईरान के चाबहार पोर्ट पर भारत ने कितने करोड़ किए थे खर्च, खामेनेई के खात्मे से क्या रुक जाएगा यह प्रोजेक्ट?