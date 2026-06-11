भारतीयों को इंटरनेट पर सबसे ज्यादा किस चीज की तलाश? सामने आई होश उड़ाने वाली लिस्ट

भारत में इंटरनेट की दुनिया में कदम रखने वाले ज्यादातर लोगों के सफर की शुरुआत आज भी गूगल से ही होती है. देश में किसी भी छोटी से छोटी जानकारी को हासिल करने, देश-दुनिया की ताजा खबरें पढ़ने, किसी नई लोकेशन का पता लगाने या फिर किसी दूसरी वेबसाइट तक पहुंचने के लिए लोग सबसे पहले गूगल का ही दरवाजा खटखटाते हैं.