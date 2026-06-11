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भारतीयों को इंटरनेट पर सबसे ज्यादा किस चीज की तलाश? सामने आई होश उड़ाने वाली लिस्ट

भारतीयों के इंटरनेट इस्तेमाल के तौर-तरीकों में एक बहुत बड़ा व्यावहारिक बदलाव आया है, जो डिजिटल युग के एक नए अध्याय की शुरुआत है. आइए जानें कि नेट पर भारतीय सबसे ज्यादा क्या तलाशते हैं.

By : निधि पाल  | Updated at : 11 Jun 2026 06:37 PM (IST)
भारतीयों के इंटरनेट इस्तेमाल के तौर-तरीकों में एक बहुत बड़ा व्यावहारिक बदलाव आया है, जो डिजिटल युग के एक नए अध्याय की शुरुआत है. आइए जानें कि नेट पर भारतीय सबसे ज्यादा क्या तलाशते हैं.

भारत में इंटरनेट का जाल जिस तेजी से फैला है, उसने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख दिया है. आज के समय में देश के भीतर इंटरनेट यूजर्स की प्राथमिकताएं और उनकी पसंद बहुत तेजी से बदल रही हैं. एक हालिया रिपोर्ट में भारतीय यूजर्स के इंटरनेट सर्च पैटर्न को लेकर कई बेहद चौंकाने वाले और दिलचस्प तथ्य सामने आए हैं. इस लिस्ट से साफ पता चलता है कि जहां एक तरफ सोशल मीडिया और वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स का दबदबा आज भी मजबूती से बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI जैसी नई तकनीक भी अब भारतीयों की मुख्यधारा का एक बड़ा हिस्सा बनती जा रही है.

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भारत में इंटरनेट की दुनिया में कदम रखने वाले ज्यादातर लोगों के सफर की शुरुआत आज भी गूगल से ही होती है. देश में किसी भी छोटी से छोटी जानकारी को हासिल करने, देश-दुनिया की ताजा खबरें पढ़ने, किसी नई लोकेशन का पता लगाने या फिर किसी दूसरी वेबसाइट तक पहुंचने के लिए लोग सबसे पहले गूगल का ही दरवाजा खटखटाते हैं.
भारत में इंटरनेट की दुनिया में कदम रखने वाले ज्यादातर लोगों के सफर की शुरुआत आज भी गूगल से ही होती है. देश में किसी भी छोटी से छोटी जानकारी को हासिल करने, देश-दुनिया की ताजा खबरें पढ़ने, किसी नई लोकेशन का पता लगाने या फिर किसी दूसरी वेबसाइट तक पहुंचने के लिए लोग सबसे पहले गूगल का ही दरवाजा खटखटाते हैं.
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यही सबसे बड़ी वजह है कि भारत में इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली और इस्तेमाल होने वाली वेबसाइटों की इस लिस्ट में गूगल पहले पायदान पर मजबूती से काबिज है. सर्च के मामले में इसका कोई दूसरा मुकाबला नहीं है.
यही सबसे बड़ी वजह है कि भारत में इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली और इस्तेमाल होने वाली वेबसाइटों की इस लिस्ट में गूगल पहले पायदान पर मजबूती से काबिज है. सर्च के मामले में इसका कोई दूसरा मुकाबला नहीं है.
Published at : 11 Jun 2026 06:37 PM (IST)
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