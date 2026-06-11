एक्सप्लोरर
भारतीयों को इंटरनेट पर सबसे ज्यादा किस चीज की तलाश? सामने आई होश उड़ाने वाली लिस्ट
भारतीयों के इंटरनेट इस्तेमाल के तौर-तरीकों में एक बहुत बड़ा व्यावहारिक बदलाव आया है, जो डिजिटल युग के एक नए अध्याय की शुरुआत है. आइए जानें कि नेट पर भारतीय सबसे ज्यादा क्या तलाशते हैं.
भारत में इंटरनेट का जाल जिस तेजी से फैला है, उसने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख दिया है. आज के समय में देश के भीतर इंटरनेट यूजर्स की प्राथमिकताएं और उनकी पसंद बहुत तेजी से बदल रही हैं. एक हालिया रिपोर्ट में भारतीय यूजर्स के इंटरनेट सर्च पैटर्न को लेकर कई बेहद चौंकाने वाले और दिलचस्प तथ्य सामने आए हैं. इस लिस्ट से साफ पता चलता है कि जहां एक तरफ सोशल मीडिया और वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स का दबदबा आज भी मजबूती से बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI जैसी नई तकनीक भी अब भारतीयों की मुख्यधारा का एक बड़ा हिस्सा बनती जा रही है.
1/9
2/9
Published at : 11 Jun 2026 06:37 PM (IST)
जनरल नॉलेज
9 Photos
भारतीयों को इंटरनेट पर सबसे ज्यादा किस चीज की तलाश? सामने आई होश उड़ाने वाली लिस्ट
जनरल नॉलेज
12 Photos
इस देश में घरों के अंदर जूते पहनने पर हो सकती कार्रवाई, स्कूल-कॉलेजों में भी मिलती है चप्पल
जनरल नॉलेज
6 Photos
जिस देश में शुरू हुआ था पहला प्लास्टिक नोट, वहां की करेंसी में कितना दम; भारत के 500 रुपये वहां कितने?
जनरल नॉलेज
7 Photos
वैलेंटाइन वीक के रोज डे और नेशनल रेड रोज डे में क्या अंतर, क्या है दोनों को मनाने की वजह?
जनरल नॉलेज
12 Photos
होंठों को खूबसूरत बनाने वाली लिपस्टिक में होता है नॉनवेज? जानें फैक्ट्री से मेकअप किट तक का सफर
जनरल नॉलेज
9 Photos
अमेरिका में सत्यनारायण की कथा से कितना कमाते हैं पंडित जी? देखें एक दिन का हिसाब-किताब
जनरल नॉलेज
16 Photos
यहां नहीं होता अमीरी का शो-ऑफ, पढ़ाई से लेकर दवा तक सबकुछ है फ्री; फिर कैसे चलता है देश?
जनरल नॉलेज
8 Photos
भारत के अलावा और किन किन देशों से जंग लड़ चुका है पाकिस्तान? कहां कहां मिली है हार
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
जनरल नॉलेज
भारत में कैसे होता है राजनीतिक पार्टियों का विलय, इसके लिए क्या हैं नियम?
जनरल नॉलेज
भारत के कौन-कौन से पड़ोसी देश छापते हैं प्लास्टिक के नोट, देख लीजिए लिस्ट
जनरल नॉलेज
यहां Sunday को कपड़े धोए या गाने सुने तो घर से उठा ले जाती है पुलिस, जानें क्यों है यह नियम
जनरल नॉलेज
भारत के अलावा किन-किन देशों पर असर डालेगा अल-नीनो, जानें सबसे ज्यादा कहां होगी बर्बादी?
Advertisement
जनरल नॉलेज
9 Photos
भारतीयों को इंटरनेट पर सबसे ज्यादा किस चीज की तलाश? सामने आई होश उड़ाने वाली लिस्ट
जनरल नॉलेज
12 Photos
इस देश में घरों के अंदर जूते पहनने पर हो सकती कार्रवाई, स्कूल-कॉलेजों में भी मिलती है चप्पल
एपी सिंहएडवोकेट
Opinion